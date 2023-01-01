Закрытие WebSocket корректно: сценарии и эвенты в JS, HTML5

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Быстрый ответ

Для корректного закрытия WebSocket воспользуйтесь методом WebSocket.close() :

JS Скопировать код if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) { ws.close(1000, 'Пришло время закончить работу'); } ws.onclose = function() { ws.onclose = ws.onerror = ws.onopen = ws.onmessage = null; };

Необходимо проверить состояние readyState и удостовериться, что соединение открыто, прежде чем его закрывать. Также стоит очистить все обработчики событий, чтобы избежать утечки памяти.

Знакомство с протоколом WebSocket

Чтобы правильно разорвать соединение, важно понимать принципы работы протокола WebSocket. При окончании сессии необходимо отправить контрольный фрейм, подтверждающий закрытие — это своего рода ритуал прощания.

В прошлом для этого использовались устаревшие байты 0xFF и 0x00, но сегодня мы применяем современные методы, в частности — финальный фрейм (0x88).

Будьте готовы к неожиданностям

Следите за такими событиями, как beforeunload и unload . Обратите внимание на следующий пример:

JS Скопировать код window.addEventListener('beforeunload', function() { if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) { ws.onclose = function () {}; ws.close(1000, 'Браузер закрывается'); } });

Не стоит торопиться с переподключением сразу после разрыва соединения.

Лучше предотвратить, чем исправлять

Не пытайтесь закрывать уже закрытый WebSocket. Сделайте вот так:

JS Скопировать код if (ws.readyState === WebSocket.CLOSING || ws.readyState === WebSocket.CLOSED) { console.log("WebSocket уже находится в процессе закрытия или уже закрыт."); } else { ws.close(1000, "Завершаем соединение с элегантностью"); }

Серверная сторона — ого, сколько внимания!

На серверной стороне требуется особое внимание к обработке событий onClose и onError.

Для разработчиков в среде Java EE особенно полезен javax.websocket.Endpoint .

Визуализация

Представьте WebSocket как процесс движения поезда, где важно правильно завершить маршрут:

1. Из браузера посылаем сигнал об окончании связи. 2. Поезд подтверждает получение сигнала. 3. Связь прерывается, поезд приостанавливает движение.

Всегда будьте начеку

Оставайтесь в курсе состояния WebSocket, фиксируйте изменения и перед установлением нового соединения проверяйте готовность.

Особенности поведения браузеров

Будьте готовы к различиям в том, как разные браузеры обрабатывают WebSocket:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function() { if (ws && ws.readyState === WebSocket.OPEN) { ws.close(1000, "До встречи!"); } };

Задержки и переподключения

Порой закрытие TCP-сокета может вызывать задержки и необходимость в переподключении. Будьте к этому готовы.

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