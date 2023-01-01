Закрытие активной вкладки браузера с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для закрытия вкладки, открытой посредством скрипта, в JavaScript используйте функцию window.close() . Этот метод поможет избежать закрытия вкладок, открытых без согласия пользователя:

JS Скопировать код <button onclick="window.close()">Закрыть вкладку</button>

Обратите внимание, что вкладки, открытые пользователем вручную, не поддаются закрытию даннным методом.

Чтобы получить согласие пользователя, добавьте диалог подтверждения с помощью window.confirm() . Ведь каждому приятно иметь возможность передумать, не так ли?

JS Скопировать код function closeTab() { if (window.confirm("Вам больше не нужна эта вкладка?")) { window.close(); // Пока, вкладка! } } <button onclick="closeTab()">Закрыть вкладку</button>

Понимание механизмов работы браузеров

Шаг подтверждения от пользователя

Используйте диалог подтверждения как стоп-сигнал, чтобы избежать неумышленного закрытия вкладки:

JS Скопировать код if (window.confirm("Вы уверены, что хотите закрыть эту вкладку?")) { window.close(); // До свидания, вкладка }

Это сродни уверенности "Вы уверены?", перед выполнением необратимых действий.

Особенности работы браузеров

Браузеры имеют свои специфические настройки:

Firefox : Не позволяет скриптам закрывать вкладки, которые ими не открывались.

: Не позволяет скриптам закрывать вкладки, которые ими не открывались. Chrome : Согласно политике Chrome, допускается закрытие только тех вкладок, которые не были последними открытыми.

: Согласно политике Chrome, допускается закрытие только тех вкладок, которые не были последними открытыми. Edge : Не ограничивает использование window.close() .

: Не ограничивает использование . Internet Explorer: Несмотря на то, что Internet Explorer допускает использование window.close() , стоит придерживаться осторожности.

Пользователям Chrome можно попробовать плагин TamperMonkey с заголовком UserScript для расширения возможностей:

JS Скопировать код // ==UserScript== // @grant window.close // ==/UserScript== // TamperMonkey берёт инициативу в свои руки!

Конфигурационные настройки в Firefox

В Firefox возможно изменить параметры в about:config , чтобы разрешить работу window.close() . Однако не забывайте о ответственности, которая сопутствует расширению функционала!

Использование в локальных приложениях

В локальных приложениях window.close() можно использовать без обычных ограничений безопасности Интернета.

Выход за рамки диалоговых окон 'confirm'

Вместо стандартного confirm() можно использовать более продвинутый пользовательский модальный диалог:

JS Скопировать код // Встречайте мой модальный диалог showCustomModal({ title: "Подтверждение закрытия", message: "Вы уверены, что хотите закрыть эту вкладку?", onConfirm: function() { window.close(); // Мгновенное закрытие } }); // Пользовательские диалоги сочетают в себе эстетику и функциональность

Учет всех возможных параметров

Альтернативы прямому закрытию

Если window.close() не функционирует, можно пробовать следующие варианты:

Редирект : Направьте пользователя на другую, безопасную страницу или на главную.

: Направьте пользователя на другую, безопасную страницу или на главную. Управление отображением : Скрывайте нежелательные элементы.

: Скрывайте нежелательные элементы. Информирование: Уведомляйте пользователя о временной неработоспособности функции закрытия вкладки.

Всё это позволяет поддерживать необходимый контроль над открытой вкладкой.

Управление вкладками, открытыми через скрипт

Открывая вкладки с помощью window.open() , вы можете контролировать их жизненный цикл:

JS Скопировать код let newTab = window.open('/myPage', '_blank'); // Вперёд, открываем вкладку! newTab.close(); // и тут же её закрываем!

Баланс между функциональностью и безопасностью

Помните слова Питера Паркера: "С большой силой приходит большая ответственность". Не рискуйте безопасностью ради обходных путей.

Визуализация

Представьте процесс закрытия вкладки следующим образом:

Markdown Скопировать код 🖥️ Окно браузера: [📃 Вкладка 1, 📃 Вкладка 2, *📃 Вкладка 3*, 📃 Вкладка 4]

*📃 Вкладка 3* : Вкладка ничего не предполагает о своем будущем.

JS Скопировать код window.close(); // 👋 Прощай, Вкладка 3!

А теперь в браузере на одну вкладку стало меньше:

Markdown Скопировать код 🖥️ Окно браузера: [📃 Вкладка 1, 📃 Вкладка 2, 📃 Вкладка 4]

Обратите внимание, что данный метод будет работать только в том случае, если вкладка была открыта именно этим скриптом.