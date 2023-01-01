Загрузка папки через Drag-Drop в HTML5: возможно ли?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

HTML5 поддерживает загрузку папок через функцию drag-and-drop. Для этого используется элемент <input type="file"> с атрибутами webkitdirectory и directory . Это предоставляет пользователям возможность выбора и загрузки папок целиком:

HTML Скопировать код <input type="file" webkitdirectory directory multiple />

Для обработки события drop , следует обойти объект dataTransfer.items , применяя метод webkitGetAsEntry для доступа к перетаскиваемым папкам:

JS Скопировать код document.addEventListener('drop', event => { event.preventDefault(); let items = event.dataTransfer.items; for (let i = 0; i < items.length; i++) { let entry = items[i].webkitGetAsEntry(); if (entry) { handleEntry(entry); } } });

Рекомендуется проверять поддержку webkitdirectory различными браузерами, поскольку в их реализациях могут быть отличия.

Механизм: Детальный анализ события drop

При срабатывании события drop , когда пользователь перетаскивает папку, выполняются следующие действия:

Отмена стандартного поведения: Это дает возможность вмешаться и управлять данными с помощью кастомных обработчиков:

JS Скопировать код event.preventDefault();

Рекурсивная обработка: Для обхода содержимого папок и подпапок используется метод webkitGetAsEntry .

Алгоритм "поиск в ширину" для чтения директорий: Существует необходимость синхронизировать асинхронные вызовы readEntries для последовательного чтения содержимого папок.

Применение async/await: Облегчает управление процессов обхода и обработки директорий.

Учет специфики браузеров: Важно принимать во внимание ограничение readEntries на количество элементов, читаемых одновременно, особенно если в папках содержится более 100 объектов.

Продвинутое управление файлами и папками

FileReader API: Для чтения содержимого файлов используется FileReader API, который позволяет выполнять чтение файлов асинхронно.

Определение файлов и директорий: В процессе обхода содержимого важно правильно различать файлы и папки для их корректной обработки:

JS Скопировать код if (entry.isFile) { // Обработка файла } else if (entry.isDirectory) { // Обработка папки }

Управление исключениями: Будьте готовы к ситуациям, связанным с ограничениями на размеры файлов и обработкой скрытых файлов и папок.

Визуализация

Загрузку папок в HTML5 можно изобразить как переезд в цифровое пространство:

Отправка посылки:

plaintext Скопировать код 📁 Перенесите вашу 📂 на панель 📤.

Что внутри:

plaintext Скопировать код 💌 Ваши папки и файлы сохраняют свою структуру и порядок.

Статус доставки:

Markdown Скопировать код 📬 Перетаскивание и отпускание над веб-страницей передает весь контент 📄🖼📁 на новое место, не оставляя ничего позади!

Остерегайтесь подводных камней: Решение предполагаемых проблем и сложностей

Управление размерами файлов и обработка скрытых файлов

HTML5 имеет ограничения в определении размеров файлов и в обработке скрытых файлов. Необходимо провести тестирование различных сценариев для обеспечения стабильной работы функционала.

Браузерный лабиринт: совместимость и специфичность API

Функция загрузки папок вначале была доступна в Chrome начиная с 21 версии и с тех пор появилась во многих современных браузерах. Из-за специфики webkitGetAsEntry следует обращать внимание на обновления в API и проводить тестирование.

Пакеты утилит и плагины к вашим услугам

Для улучшения функциональности перетаскивания и совместимости с различными браузерами можно использовать пакеты NPM. Они часто предлагают расширенные возможности и обходные пути.

Пример, иллюстрирующий процесс

Ниже представлен образец обработки чтения папок и файлов с использованием Promises:

JS Скопировать код function handleEntry(entry) { if (entry.isFile) { entry.file(file => { // Обработка файла }); } else if (entry.isDirectory) { const dirReader = entry.createReader(); let readEntries = () => { dirReader.readEntries((entries) => { if (entries.length) { entries.forEach(handleEntry); readEntries(); // продолжение чтения } }); }; readEntries(); } }

Полезные материалы