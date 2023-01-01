Загрузка папки через Drag-Drop в HTML5: возможно ли?#Веб-разработка #Основы HTML #Web API
Быстрый ответ
HTML5 поддерживает загрузку папок через функцию drag-and-drop. Для этого используется элемент
<input type="file"> с атрибутами
webkitdirectory и
directory. Это предоставляет пользователям возможность выбора и загрузки папок целиком:
<input type="file" webkitdirectory directory multiple />
Для обработки события
drop, следует обойти объект
dataTransfer.items, применяя метод
webkitGetAsEntry для доступа к перетаскиваемым папкам:
document.addEventListener('drop', event => {
event.preventDefault();
let items = event.dataTransfer.items;
for (let i = 0; i < items.length; i++) {
let entry = items[i].webkitGetAsEntry();
if (entry) {
handleEntry(entry);
}
}
});
Рекомендуется проверять поддержку
webkitdirectory различными браузерами, поскольку в их реализациях могут быть отличия.
Механизм: Детальный анализ события drop
При срабатывании события
drop, когда пользователь перетаскивает папку, выполняются следующие действия:
Отмена стандартного поведения: Это дает возможность вмешаться и управлять данными с помощью кастомных обработчиков:
event.preventDefault();
Рекурсивная обработка: Для обхода содержимого папок и подпапок используется метод
webkitGetAsEntry.
Алгоритм "поиск в ширину" для чтения директорий: Существует необходимость синхронизировать асинхронные вызовы
readEntries для последовательного чтения содержимого папок.
Применение async/await: Облегчает управление процессов обхода и обработки директорий.
Учет специфики браузеров: Важно принимать во внимание ограничение
readEntries на количество элементов, читаемых одновременно, особенно если в папках содержится более 100 объектов.
Продвинутое управление файлами и папками
FileReader API: Для чтения содержимого файлов используется FileReader API, который позволяет выполнять чтение файлов асинхронно.
Определение файлов и директорий: В процессе обхода содержимого важно правильно различать файлы и папки для их корректной обработки:
if (entry.isFile) {
// Обработка файла
} else if (entry.isDirectory) {
// Обработка папки
}
Управление исключениями: Будьте готовы к ситуациям, связанным с ограничениями на размеры файлов и обработкой скрытых файлов и папок.
Визуализация
Загрузку папок в HTML5 можно изобразить как переезд в цифровое пространство:
Отправка посылки:
📁 Перенесите вашу 📂 на панель 📤.
Что внутри:
💌 Ваши папки и файлы сохраняют свою структуру и порядок.
Статус доставки:
📬 Перетаскивание и отпускание над веб-страницей передает весь контент 📄🖼📁 на новое место, не оставляя ничего позади!
Остерегайтесь подводных камней: Решение предполагаемых проблем и сложностей
Управление размерами файлов и обработка скрытых файлов
HTML5 имеет ограничения в определении размеров файлов и в обработке скрытых файлов. Необходимо провести тестирование различных сценариев для обеспечения стабильной работы функционала.
Браузерный лабиринт: совместимость и специфичность API
Функция загрузки папок вначале была доступна в Chrome начиная с 21 версии и с тех пор появилась во многих современных браузерах. Из-за специфики
webkitGetAsEntry следует обращать внимание на обновления в API и проводить тестирование.
Пакеты утилит и плагины к вашим услугам
Для улучшения функциональности перетаскивания и совместимости с различными браузерами можно использовать пакеты NPM. Они часто предлагают расширенные возможности и обходные пути.
Пример, иллюстрирующий процесс
Ниже представлен образец обработки чтения папок и файлов с использованием Promises:
function handleEntry(entry) {
if (entry.isFile) {
entry.file(file => {
// Обработка файла
});
} else if (entry.isDirectory) {
const dirReader = entry.createReader();
let readEntries = () => {
dirReader.readEntries((entries) => {
if (entries.length) {
entries.forEach(handleEntry);
readEntries(); // продолжение чтения
}
});
};
readEntries();
}
}
Полезные материалы
- Чтение файлов в JavaScript | web.dev — обзор Filesystem API для работы с файлами.
- HTML Drag and Drop API – Web APIs | MDN — детали HTML Drag and Drop API.
- Как создать загрузчик файлов drag-and-drop с использованием Vanilla JavaScript — Smashing Magazine — урок по созданию загрузчика файлов drag-and-drop.
- HTML Стандарт — информация о Drag and Drop в HTML5.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблица поддержки HTML5 Drag and Drop.
- Обнаружение папок/директорий в объектах FileList в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение метода загрузки директорий.
- Использование файлов в веб-приложениях – Web APIs | MDN — инструкция по использованию файлов в веб-приложениях.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер