Загрузка множественных файлов с HTML и PHP: HTTP POST

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Быстрый ответ

Для реализации множественного выбора файлов воспользуйтесь атрибутом multiple в теге <input> в HTML. Затем обработайте загруженные файлы на сервере с помощью PHP, используя глобальный массив $_FILES .

HTML:

HTML Скопировать код <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" id="file" multiple> <input type="submit" value="Загрузить файлы" name="submit"> </form>

PHP:

php Скопировать код if (isset($_FILES['files'])) { foreach ($_FILES['files']['tmp_name'] as $index => $tmpName) { $filename = basename($_FILES['files']['name'][$index]); $uploadPath = "uploads/" . $filename; // Для избежания совпадений добавляем уникальный префикс к имени файла if (file_exists($uploadPath)) { $uploadPath = "uploads/" . uniqid() . "_" . $filename; } if (move_uploaded_file($tmpName, $uploadPath)) { echo "Файл успешно загружен: " . $uploadPath . "<br>"; } else { echo "Произошла ошибка при загрузке файла: " . $filename . "<br>"; } } }

Не забывайте проверять параметры upload_max_filesize и max_file_uploads в php.ini для избежания проблем с превышением допустимых размеров и количества загружаемых файлов.

Детальный разбор

HTML: выбор файлов

При загрузке множества файлов следует формировать атрибут name в форме массива:

HTML Скопировать код <input type="file" name="files[]" id="file" multiple>

Предотвращение совпадения имен файлов

Проверяйте, нет ли уже файла с таким же именем в вашей целевой директории. Используйте функцию file_exists() . Если обнаружено совпадение, вы можете обойти его, добавив уникальный префикс с помощью функции uniqid() .

Обеспечение безопасности

Важно провести проверку расширения и размера файла перед началом его обработки на сервере, чтобы избежать загрузки потенциально опасного содержимого.

Перенос файлов

Для надёжного переноса файлов в целевую директорию используйте функцию move_uploaded_file() . Алгоритм пересылки следует реализовать внутри цикла foreach , обрабатывая каждый файл подряд.

Информирование о процессе загрузки

Сообщайте пользователю о результатах загрузки каждого файла, формируя информационные сообщения об успешных и неудачных попытках.

Визуализация

Markdown Скопировать код HTML форма 📂: <input type="file" name="files[]" multiple="multiple">

Markdown Скопировать код 👨‍💻<--- Пользователь выбирает 3 файла

php Скопировать код foreach ($_FILES["files"]["error"] as $key => $error) { if ($error == UPLOAD_ERR_OK) { // Осуществляем операции с дублирующимися файлами $filename = $_FILES["files"]["name"][$key]; $newFilePath = "upload/path/" . $filename; if (file_exists($newFilePath)) { $newFilePath = "upload/path/" . uniqid() . "_" . $filename; } move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$key], $newFilePath); echo "Файл $filename был успешно загружен.<br>"; } else { echo "Загрузка файла $filename не произошла.<br>"; } }

Markdown Скопировать код 🎯🎯🎯 <-- 3 файла успешно доставлены в директорию "upload/path/"!

Раздел "И это ещё не всё!"

Безопасность прежде всего

Убедитесь, что директория, где хранятся загруженные файлы, аметична от вмешательства и, по возможности, находится вне корневой директории веб-сайта.

Индикаторы загрузки

Организуйте индикаторы загрузки для улучшения взаимодействия пользователя с файлами. Это возможно сделать с помощью JavaScript или AJAX, расширяя функциональность объектов FormData .

Обработка больших файлов

Настройте параметры php.ini для более эффективной обработки крупных файлов. Увеличьте memory_limit и max_execution_time при необходимости, но также следите за журналом ошибок error_log , чтобы исключить возможные сбои PHP во время загрузки.

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