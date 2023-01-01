Загрузка и отображение изображения через <input> в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы отобразить изображение, выбранное пользователем, в элементе <img> , данному элементу следует присвоить адрес выбранного файла с помощью JavaScript и API FileReader. Это можно сделать следующим образом: назначьте элементу <input type="file"> обработчик события onchange , считайте файл и присвойте атрибут src элементу <img> , указав URL файла.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="file"]').onchange = event => { let reader = new FileReader(); reader.onload = e => document.querySelector('img').src = e.target.result; reader.readAsDataURL(event.target.files[0]); };

HTML Скопировать код <input type="file" /> <img />

Убедитесь, что в документе указана правильная идентификация элемента <input> и <img> .

Поддержка совместимости с различными браузерами

Пусть эта простая реализация не вводит вас в заблуждение; важно гарантировать совместимость вашего приложения с разнообразными браузерами. Проверьте доступность поддержки FileReader и, в случае её отсутствия, предлагайте альтернативный метод загрузки:

JS Скопировать код if (window.FileReader) { /* Все идет по плану! Пользователь может загружать изображения 🚀 */ } else { /* Срабатывает план Б! 💁‍♂️ */ }

Если в браузерах не поддерживается FileReader , рассмотрите возможность использования других методов загрузки изображений, например, отправки файла на сервер через скрытый <iframe> для его последующего отображения.

Эффективное использование системных ресурсов

Используя URL.createObjectURL , не забывайте удалять созданные URL-объекты с помощью URL.revokeObjectURL , когда они вам больше не понадобятся. Ведь, как говорится, каждый байт на счету! 💾

Управленческая загрузка изображений

Если задача требует детального контроля над процессом загрузки файлов, используйте async/await при работе с FileReader . Кроме того, продумайте корректную обработку ошибок и реализацию промисов.

Визуализация

Процесс загрузки изображения в HTML-элемент <img> через <input type="file"> выполним в следующем порядке:

Markdown Скопировать код 1. 📁 Пользователь выбирает файл. 2. 🖼️ Файл считывается с помощью FileReader. 3. 📸 Осуществляется обработка данных файла. 4. 🙌 Изображение отображается в элементе `<img>`.

Используйте следующий код страницы:

HTML Скопировать код <input type="file" id="photoInput"> <img id="preview" style="display: none;"> <script> document.getElementById('photoInput').onchange = function(event) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function() { var output = document.getElementById('preview'); output.src = reader.result; output.style.display = 'block'; }; reader.readAsDataURL(event.target.files[0]); }; </script>

Основные моменты:

📁 пользователь выбирает файл.

пользователь выбирает файл. 🖼️ с помощью FileReader подготавливается изображение.

с помощью FileReader подготавливается изображение. 📸 происходит обработка данных.

происходит обработка данных. 🙌 изображение появляется на странице.

Асинхронное чтение файлов: практичник

Использование async/await

JS Скопировать код async function readImageFile(file) { const reader = new FileReader(); return new Promise((resolve, reject) => { reader.onload = event => resolve(event.target.result); /* Мы нашли решение. */ reader.onerror = reject; reader.readAsDataURL(file); }); } document.querySelector('input[type="file"]').onchange = async event => { try { const imageDataUrl = await readImageFile(event.target.files[0]); document.querySelector('img').src = imageDataUrl; /* Вот и все! */ } catch (error) { console.error("Ошибка при чтении файла", error); /* Я читаю, следовательно, я существую. */ } };

UX с помощью стилей

Приспособьте стили тега <img> таким образом, чтобы изображения отображались оптимальным образом, независимо от их размеров. Для этого используйте свойства max-width и height .

Подготовка к неожиданностям

Реализуйте основу обработки ошибок FileReader и процесса загрузки, как если бы вы всегда брали зонт, когда небо затягивает тучи. ☂️

Управление DOM как настоящий профи

Создание элементов с нуля

Для тестирования функционала создайте элементы <input> и <img> с помощью document.createElement .

jQuery: Это удобно!

Для более компактного и приятного использования синтаксиса при работе с файловыми элементами и изображениями обратитесь к jQuery.

Полезные материалы