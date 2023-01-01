Загрузка и отображение изображения через <input> в JavaScript#Разное
Быстрый ответ
Чтобы отобразить изображение, выбранное пользователем, в элементе
<img>, данному элементу следует присвоить адрес выбранного файла с помощью JavaScript и API FileReader. Это можно сделать следующим образом: назначьте элементу
<input type="file"> обработчик события
onchange, считайте файл и присвойте атрибут
src элементу
<img>, указав URL файла.
document.querySelector('input[type="file"]').onchange = event => {
let reader = new FileReader();
reader.onload = e => document.querySelector('img').src = e.target.result;
reader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
};
<input type="file" />
<img />
Убедитесь, что в документе указана правильная идентификация элемента
<input> и
<img>.
Поддержка совместимости с различными браузерами
Пусть эта простая реализация не вводит вас в заблуждение; важно гарантировать совместимость вашего приложения с разнообразными браузерами. Проверьте доступность поддержки FileReader и, в случае её отсутствия, предлагайте альтернативный метод загрузки:
if (window.FileReader) {
/* Все идет по плану! Пользователь может загружать изображения 🚀 */
} else {
/* Срабатывает план Б! 💁♂️ */
}
Если в браузерах не поддерживается
FileReader, рассмотрите возможность использования других методов загрузки изображений, например, отправки файла на сервер через скрытый
<iframe> для его последующего отображения.
Эффективное использование системных ресурсов
Используя
URL.createObjectURL, не забывайте удалять созданные URL-объекты с помощью
URL.revokeObjectURL, когда они вам больше не понадобятся. Ведь, как говорится, каждый байт на счету! 💾
Управленческая загрузка изображений
Если задача требует детального контроля над процессом загрузки файлов, используйте
async/await при работе с
FileReader. Кроме того, продумайте корректную обработку ошибок и реализацию промисов.
Визуализация
Процесс загрузки изображения в HTML-элемент
<img> через
<input type="file"> выполним в следующем порядке:
1. 📁 Пользователь выбирает файл.
2. 🖼️ Файл считывается с помощью FileReader.
3. 📸 Осуществляется обработка данных файла.
4. 🙌 Изображение отображается в элементе `<img>`.
Используйте следующий код страницы:
<input type="file" id="photoInput">
<img id="preview" style="display: none;">
<script>
document.getElementById('photoInput').onchange = function(event) {
var reader = new FileReader();
reader.onload = function() {
var output = document.getElementById('preview');
output.src = reader.result;
output.style.display = 'block';
};
reader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
};
</script>
Основные моменты:
📁пользователь выбирает файл.
🖼️с помощью FileReader подготавливается изображение.
📸происходит обработка данных.
🙌изображение появляется на странице.
Асинхронное чтение файлов: практичник
Использование async/await
async function readImageFile(file) {
const reader = new FileReader();
return new Promise((resolve, reject) => {
reader.onload = event => resolve(event.target.result); /* Мы нашли решение. */
reader.onerror = reject;
reader.readAsDataURL(file);
});
}
document.querySelector('input[type="file"]').onchange = async event => {
try {
const imageDataUrl = await readImageFile(event.target.files[0]);
document.querySelector('img').src = imageDataUrl; /* Вот и все! */
} catch (error) {
console.error("Ошибка при чтении файла", error); /* Я читаю, следовательно, я существую. */
}
};
UX с помощью стилей
Приспособьте стили тега
<img> таким образом, чтобы изображения отображались оптимальным образом, независимо от их размеров. Для этого используйте свойства
max-width и
height.
Подготовка к неожиданностям
Реализуйте основу обработки ошибок FileReader и процесса загрузки, как если бы вы всегда брали зонт, когда небо затягивает тучи. ☂️
Управление DOM как настоящий профи
Создание элементов с нуля
Для тестирования функционала создайте элементы
<input> и
<img> с помощью
document.createElement.
jQuery: Это удобно!
Для более компактного и приятного использования синтаксиса при работе с файловыми элементами и изображениями обратитесь к jQuery.
Полезные материалы
- Использование файлов в веб-приложениях – Web API | MDN — подробное руководство по работе с файлами.
- JavaScript – Предпросмотр изображения до его загрузки – Stack Overflow — обсуждение с полезными советами по реализации функционала предпросмотра изображений.
- Чтение файлов в JavaScript – Статьи | web.dev — детальный обзор функционала чтения файлов.
- Как получить параметры URL и POST с помощью Express | DigitalOcean — руководство по работе с загрузкой файлов на сервер с помощью Express.
- CodePen — пример живого демонстрации, демонстрирующий функционал.
- Учебник по использованию FileReader в JavaScript | DigitalOcean — пошаговая инструкция по использованию класса FileReader в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы