Задать прозрачность фона элемента в CSS, сохраняя текст непрозрачным

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Быстрый ответ

Если задача заключается в применении прозрачности к фону элемента, не затрагивая при этом его содержимое, следует использовать свойство background-color с цветом в формате rgba :

CSS Скопировать код .element { background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Красный цвет обрёл прозрачность */ }

Понимание rgba() и обратная совместимость для старых браузеров

Преимущества применения rgba()

Работа с rgba() подразумевает использование значений красного (red), зелёного (green), синего (blue) и альфа-канала (alpha), который отвечает за уровень прозрачности. Изменяя значение альфа-канала, можно контролировать прозрачность фона.

CSS Скопировать код .element { background-color: rgba(0, 255, 125, 0.6); /* Зелёный цвет с прозрачностью на уровне 60% */ }

Фронт устаревших браузеров и резервные стили

Чтобы учесть старые версии браузеров, не поддерживающих формат rgba , можно предложить альтернативу в виде фона с полностью непрозрачным цветом:

CSS Скопировать код .element { background: rgb(255, 0, 0); /* Полностью непрозрачный красный для старых браузеров */ background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Полупрозрачный красный для новых версий */ }

Альтернативные методы создания прозрачных фонов

Изысканные оттенки: PNG или SVG изображения

Вместо использования rgba() можно применить изображения в форматах PNG или SVG, что позволит внести в дизайн уникальные текстуры и узоры:

CSS Скопировать код .element { background-image: url('pattern.png'); /* Расцветка элемента в изысканном ключе */ }

Эффекты перекрытия с помощью псевдо-элементов

Псевдо-элементы прекрасно подойдут для создания эффекта перекрытия, в то же время оставляя содержимое элемента непрозрачным:

CSS Скопировать код .element { position: relative; } .element::before { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Воплощаем фон в красном с полупрозрачностью */ z-index: -1; }

Визуализация

Настройка прозрачности в CSS сродни регулировке затемнения в солнцезащитных очках:

CSS Скопировать код .element { background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Красный фон с прозрачностью в 50% */ }

Полезным будет представлять прозрачность в CSS как зимнее окно, уровень замёрзания которого зависит от применяемой прозрачности:

Markdown Скопировать код Абсолютно прозрачно: [🔲🔲🔲🔲🔲] (opacity: 1) Лёгкий заморозок: [🔲🌫️🔲🌫️🔲] (opacity: 0.8) Полупрозрачное: [🌫️🌫️🌫️🌫️🌫️] (opacity: 0.5) Почти полностью незаметно: [🌁🌁🌁🌁🌁] (opacity: 0.2)

Подчёркивание чёткости содержимого

Чтобы контент на полупрозрачном фоне оставался читаем вне зависимости от уровня прозрачности, важно умело работать с внутренними отступами контейнеров:

CSS Скопировать код .pane { padding: 20px; /* Расширяем пространство для содержимого */ background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Фон как мягкое облако кофе с молоком */ }

Гармония в позиционировании: сочетание inline и block

Для сохранения целостности разметки при работе с элементами inline используйте display: inline-block .

CSS Скопировать код .element { display: inline-block; /* Обеспечиваем прямолинейное позиционирование */ }

А для абсолютно позиционированных фоновых элементов следует задать размеры:

CSS Скопировать код .background { position: absolute; width: 100%; height: 100%; }

IE: Из глубин истории браузеров

В Internet Explorer прозрачность можно реализовать с помощью фильтров:

CSS Скопировать код .element { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000); }

И ещё немного помощи на пути:

HTML Скопировать код <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

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