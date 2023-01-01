Задать прозрачность фона элемента в CSS, сохраняя текст непрозрачным#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если задача заключается в применении прозрачности к фону элемента, не затрагивая при этом его содержимое, следует использовать свойство
background-color с цветом в формате
rgba:
.element {
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Красный цвет обрёл прозрачность */
}
Понимание rgba() и обратная совместимость для старых браузеров
Преимущества применения rgba()
Работа с
rgba() подразумевает использование значений красного (red), зелёного (green), синего (blue) и альфа-канала (alpha), который отвечает за уровень прозрачности. Изменяя значение альфа-канала, можно контролировать прозрачность фона.
.element {
background-color: rgba(0, 255, 125, 0.6); /* Зелёный цвет с прозрачностью на уровне 60% */
}
Фронт устаревших браузеров и резервные стили
Чтобы учесть старые версии браузеров, не поддерживающих формат
rgba, можно предложить альтернативу в виде фона с полностью непрозрачным цветом:
.element {
background: rgb(255, 0, 0); /* Полностью непрозрачный красный для старых браузеров */
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Полупрозрачный красный для новых версий */
}
Альтернативные методы создания прозрачных фонов
Изысканные оттенки: PNG или SVG изображения
Вместо использования
rgba() можно применить изображения в форматах PNG или SVG, что позволит внести в дизайн уникальные текстуры и узоры:
.element {
background-image: url('pattern.png'); /* Расцветка элемента в изысканном ключе */
}
Эффекты перекрытия с помощью псевдо-элементов
Псевдо-элементы прекрасно подойдут для создания эффекта перекрытия, в то же время оставляя содержимое элемента непрозрачным:
.element {
position: relative;
}
.element::before {
content: "";
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Воплощаем фон в красном с полупрозрачностью */
z-index: -1;
}
Визуализация
Настройка прозрачности в CSS сродни регулировке затемнения в солнцезащитных очках:
.element {
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Красный фон с прозрачностью в 50% */
}
Полезным будет представлять прозрачность в CSS как зимнее окно, уровень замёрзания которого зависит от применяемой прозрачности:
Абсолютно прозрачно: [🔲🔲🔲🔲🔲] (opacity: 1)
Лёгкий заморозок: [🔲🌫️🔲🌫️🔲] (opacity: 0.8)
Полупрозрачное: [🌫️🌫️🌫️🌫️🌫️] (opacity: 0.5)
Почти полностью незаметно: [🌁🌁🌁🌁🌁] (opacity: 0.2)
Подчёркивание чёткости содержимого
Чтобы контент на полупрозрачном фоне оставался читаем вне зависимости от уровня прозрачности, важно умело работать с внутренними отступами контейнеров:
.pane {
padding: 20px; /* Расширяем пространство для содержимого */
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Фон как мягкое облако кофе с молоком */
}
Гармония в позиционировании: сочетание inline и block
Для сохранения целостности разметки при работе с элементами
inline используйте
display: inline-block.
.element {
display: inline-block; /* Обеспечиваем прямолинейное позиционирование */
}
А для абсолютно позиционированных фоновых элементов следует задать размеры:
.background {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
}
IE: Из глубин истории браузеров
В Internet Explorer прозрачность можно реализовать с помощью фильтров:
.element {
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000);
}
И ещё немного помощи на пути:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
Полезные материалы
- Прозрачность в CSS на сайте MDN
- CSS: Прозрачность и полупрозрачность изображений от w3schools
- RGBA: поддержка в браузерах – советы от CSS-Tricks
- HTML-элемент с полупрозрачным фоном с рекомендациями Stack Overflow
- Прозрачность на CSS-Tricks
- Введение в прозрачность и RGBA на CSS3.info
- Свойство mix-blend-mode в документации MDN
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда