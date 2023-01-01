Задать начальное число для списка в HTML через CSS

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Быстрый ответ

Чтобы установить начальное значение для упорядоченного списка, вы можете использовать атрибут start :

HTML Скопировать код <ol start="10"> <li>Проба пера: мы начинаем с 10!</li> <li>И вот уже единадцатый пункт, без проблем!</li> </ol>

В итоге, нумерация списка начнётся с числа 10, вместо обычного стартового значения 1. Жизненно важно помнить, что тут важен не конечный результат, а сам процесс.

Атрибут 'start': Нумерация списков с произвольного значения

Установка начального значения списка с помощью 'start'

Атрибут start – удобный механизм в HTML5 для начала нумерации элементов списка с любого числа:

HTML Скопировать код <ol start="100"> <li>Остатки прошлого, что начинаются со 100!</li> <li>Ещё один шаг и мы на 101 месте!</li> </ol>

Итак, вы сами решаете, с какого значения начнётся отсчет, даже если это значение равно 💯.

Компатибельность: HTML5 и HTML 4.01

Не забывать про прошлое – это значит не допустить повторения ошибок! К счастью, несмотря на то что в HTML 4.01 атрибут start был убран, HTML5 вернул его обратно. Всего лишь убедитесь, что используетесь документ <!DOCTYPE html> для корректной работы HTML5:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Специальная страница</title> </head> <body> <ol start="3"> <li>Третий пункт – начало списка</li> <li>Четвёртый пункт, уже лучше, не так ли?</li> <li>Пятую позицию мы заслужили!</li> </ol> </body> </html>

CSS: Повышаем стилистические возможности списков

Когда функционал HTML не удовлетворяет ваши потребности, приходит на помощь CSS с его счётчиками:

Для задания начального значения в ol используйте counter-reset :

CSS Скопировать код ol { counter-reset: list-counter 4; /* Начинаем с 5 – почему бы и нет? */ } li { list-style-type: none; /* Кто сказал, что нам нужны обычные маркеры? */ counter-increment: list-counter; /* И так начинается отсчет */ } li:before { content: counter(list-counter) ". "; /* Знаки пунктуации важны */ }

Это, конечно, не новости, но благодаря CSS-счётчикам, ваши списки могут быть преобразованы во что-угодно.

Контролирование нумерации элементов списка: использование атрибута 'value'

Временами, может возникнуть потребность управлять номерами конкретных элементов списка. В таком случае можно применить атрибут value :

HTML Скопировать код <ol> <li>Просто первый элемент!</li> <li value="5">Тут мы прыгаем сразу на пятое место, какое приключение!</li> <li>И вот шестой элемент списка подоспел!</li> </ol>

И таким образом '5' встал на второе место, в то время как остальная нумерация осталась прежней.

Визуализация

Визуализация процесса установления начального значения для ol :

HTML Скопировать код <ol start="5"> <li>Кофе☕</li> <li>Чай🍵</li> <li>Молоко🥛</li> </ol>

Это не спортивная гонка, быть первым здесь необязательно:

Markdown Скопировать код 🏁 1. 🏁 2. 🏁 3. 🏁 4. 👟 5. Кофе 👟 6. Чай 👟 7. Молоко

Здесь каждый "элемент списка" начинается с присвоенного ему номера:

Markdown Скопировать код **Традиционная гонка**: 🏁 1. 🏃 2. 🏃 3. 🏃 (Бегун номер 1) **HTML список**: 🏁 5. 📄 6. 📄 7. 📄 (Элементы списка номер 5)

Атрибут start устанавливает начальную позицию для списка.

Способы обхода трудностей: Глубокое руководство

Кроссбраузерная совместимость: Необходимая предосторожность

Ответственность следует вместе с властью. Этот принцип работает и в случае кроссбраузерной совместимости! Тестирование в различных браузерах поможет предотвратить неприятные сюрпризы с отображением элементов.

О заботе о доступности

Убедитесь, что ваши креативные способы нумерации списков не приводят к сбоям в работе технологий помощи и не наводят путаницу при озвучивании контента.

Использование JavaScript: Управление динамическими списками

В быстро меняющемся мире, где списки обновляются каждый час, стоит задуматься об использовании JavaScript для контроля атрибута start или CSS-счётчиков, чтобы обеспечить гибкость и последовательность.

Сборник практических примеров

Вселенная примеров на JSFiddle и поддержка CodePen — живые демонстрации покажут вам способы использования HTML и CSS.

Стремитесь к использованию этих практических примеров. Ведь опыт – это всё в нашем деле.

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