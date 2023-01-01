XPath: Как найти div по названию класса CSS

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Быстрый ответ

Для поиска и выбора элементов в HTML посредством XPath можно использовать функцию contains() , указав атрибут класса. Чтобы гарантировать абсолютное соответствие полному имени класса, стоит применить функцию concat() , примыкающую к имени класса пробелами:

xpath Скопировать код //*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' your-class ')]

Так, поиск элементов с классом myClass будет выглядеть вот так:

xpath Скопировать код //*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' myClass ')]

Таким образом, вы сможете точно найти нужный элемент, избегая неполных соответствий.

Интеллектуальные запросы XPath для вас

Борьба с избыточностью пробелов

Если имена классов перегружены пробелами, функция normalize-space() в XPath будет работать как мастер, аккуратно обрезающий лишние края:

xpath Скопировать код //*[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' myClass ')]

Понимание этого принципа позволит глубже проникнуть в суть работы XPath.

Проблемы неполного совпадения остались в прошлом!

Когда несколько классов имеют общий префикс или суффикс, выбрать нужный может быть сложно также, как выбрать подарок из списка одинаковых подарков для близнецов:

xpath Скопировать код // "myClass" и "myClassExtended"

Однако умелое использование функции contains() поможет вам выбрать нужный класс без затруднений.

Библиотеки – ваш надежный инструмент

В случаях сложной структуры кода можно воспользоваться библиотеками, преобразующими CSS-селекторы в XPath, такими как css2xpath или CssSelector . Это поможет писать аккуратный и удобный для поддрежки код – словно по мановению волшебной палочки.

Продвинутые методы выбора с использованием XPath

Имя класса – не все, что можно выбрать

XPath предоставляет возможность выбирать элементы по различным критериям, и имена классов – это лишь малая их часть:

xpath Скопировать код //*[@class='myClass' and contains(text(), 'Secret Sauce')]

Это схоже с поиском своего любимого шоколадного десерта среди множества других.

XPath 3.1: технологии будущего уже сегодня

Если ваша рабочая среда поддерживает XPath 3.1, становятся доступными функции последнего поколения, такие как contains-token . Однако перед использованием убедитесь в соответствующей совместимости:

xpath Скопировать код //div[contains-token(@class, 'myClass')]

Помните, что навигация кораблем нового поколения в зоне с ограничением полетов может быть сложной.

Перехождение с CSS-селекторов в XPath

Если вы привыкли работать с CSS-селекторами, то XPath может показаться вам необычным. Однако с помощью конвертации понятных на интуитивном уровне CSS-селекторов в выражения XPath задача становится намного проще.

Избегайте стандартных ошибок

Точность – залог успеха

При использовании функций типа contains() требуется особая внимательность. Рассеянное использование может привести к тому, что будут выбраны не те классы. Стремитесь к точности, чтобы улучшить свои навыки использования XPath.

Обновления XPath

Всегда следите за обновлениями версии XPath, чтобы максимально использовать его возможности.

Совместимость между браузерами

XPath может работать по-разному в различных браузерах. Также как и обед на День Благодарения должен быть вкусным для всех гостей, так и ваш код следует проверить в разных условиях, чтобы гарантировать его универсальность.

Визуализация

Поиск элемента в HTML по классу с использованием XPath можно представить как детективное расследование 🕵️‍♂️:

Markdown Скопировать код На вечеринке 🎉: [👨‍💼, 👩‍🔬, 🧑‍🎨, 👩‍💻, 👨‍🚀] Алиас подозреваемого: 👩‍💻 (CSS-klасс: '.genius-hacker')

Детектив применяет свои навыки:

Markdown Скопировать код Детектив Мауи 🕵️‍♂️🔍: XPath("//div[@class='genius-hacker']")

И вот результат:

Markdown Скопировать код Подозреваемый найден: [👨‍💼, 👩‍🔬, 🧑‍🎨, 👩‍💻, 👨‍🚀] ⬆️ (Взял!)

Это наглядное изображение увлекательного процесса поиска элементов с помощью XPath.

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