XPath: Как найти div по названию класса CSS#Разное
Быстрый ответ
Для поиска и выбора элементов в HTML посредством XPath можно использовать функцию
contains(), указав атрибут класса. Чтобы гарантировать абсолютное соответствие полному имени класса, стоит применить функцию
concat(), примыкающую к имени класса пробелами:
//*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' your-class ')]
Так, поиск элементов с классом
myClass будет выглядеть вот так:
//*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' myClass ')]
Таким образом, вы сможете точно найти нужный элемент, избегая неполных соответствий.
Интеллектуальные запросы XPath для вас
Борьба с избыточностью пробелов
Если имена классов перегружены пробелами, функция
normalize-space() в XPath будет работать как мастер, аккуратно обрезающий лишние края:
//*[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' myClass ')]
Понимание этого принципа позволит глубже проникнуть в суть работы XPath.
Проблемы неполного совпадения остались в прошлом!
Когда несколько классов имеют общий префикс или суффикс, выбрать нужный может быть сложно также, как выбрать подарок из списка одинаковых подарков для близнецов:
// "myClass" и "myClassExtended"
Однако умелое использование функции
contains() поможет вам выбрать нужный класс без затруднений.
Библиотеки – ваш надежный инструмент
В случаях сложной структуры кода можно воспользоваться библиотеками, преобразующими CSS-селекторы в XPath, такими как
css2xpath или
CssSelector. Это поможет писать аккуратный и удобный для поддрежки код – словно по мановению волшебной палочки.
Продвинутые методы выбора с использованием XPath
Имя класса – не все, что можно выбрать
XPath предоставляет возможность выбирать элементы по различным критериям, и имена классов – это лишь малая их часть:
//*[@class='myClass' and contains(text(), 'Secret Sauce')]
Это схоже с поиском своего любимого шоколадного десерта среди множества других.
XPath 3.1: технологии будущего уже сегодня
Если ваша рабочая среда поддерживает XPath 3.1, становятся доступными функции последнего поколения, такие как
contains-token. Однако перед использованием убедитесь в соответствующей совместимости:
//div[contains-token(@class, 'myClass')]
Помните, что навигация кораблем нового поколения в зоне с ограничением полетов может быть сложной.
Перехождение с CSS-селекторов в XPath
Если вы привыкли работать с CSS-селекторами, то XPath может показаться вам необычным. Однако с помощью конвертации понятных на интуитивном уровне CSS-селекторов в выражения XPath задача становится намного проще.
Избегайте стандартных ошибок
Точность – залог успеха
При использовании функций типа
contains() требуется особая внимательность. Рассеянное использование может привести к тому, что будут выбраны не те классы. Стремитесь к точности, чтобы улучшить свои навыки использования XPath.
Обновления XPath
Всегда следите за обновлениями версии XPath, чтобы максимально использовать его возможности.
Совместимость между браузерами
XPath может работать по-разному в различных браузерах. Также как и обед на День Благодарения должен быть вкусным для всех гостей, так и ваш код следует проверить в разных условиях, чтобы гарантировать его универсальность.
Визуализация
Поиск элемента в HTML по классу с использованием XPath можно представить как детективное расследование 🕵️♂️:
На вечеринке 🎉: [👨💼, 👩🔬, 🧑🎨, 👩💻, 👨🚀]
Алиас подозреваемого: 👩💻 (CSS-klасс: '.genius-hacker')
Детектив применяет свои навыки:
Детектив Мауи 🕵️♂️🔍: XPath("//div[@class='genius-hacker']")
И вот результат:
Подозреваемый найден: [👨💼, 👩🔬, 🧑🎨, 👩💻, 👨🚀]
⬆️ (Взял!)
Это наглядное изображение увлекательного процесса поиска элементов с помощью XPath.
Полезные материалы
- Учебник по XPath — введение в XPath для новичков, объясняется, как искать элементы XML.
- Стратегии выделения элементов | Selenium — описано использование XPath в Selenium WebDriver.
- Справочник по CSS селекторам — поможет преобразовать CSS селекторы в XPath.
- XPath | MDN — подробное руководство по XPath для HTML и XML.
- Бесплатный онлайн XPath тестер / оценщик — инструмент для тестирования и практики XPath.
- Синтаксис XPath — подробное описание правильного использования XPath выражений.
- Шпаргалка по Xpath — краткое руководство по написанию запросов XPath.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы