Вызов JavaScript функции вместо перехода по ссылке в HTML

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Быстрый ответ

Для прямого вызова JavaScript из ссылки примените обработчик onclick и обездействуйте href :

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); вашаФункция();">Кликните сюда</a>

Таким образом, функция будет активирована без перезагрузки страницы.

Запуск функции при помощи якорного элемента

Якорь обычно перенаправляет на другой адрес, но его можно привлечь для активации JavaScript.

Нейтрализация ссылки

Чтобы заблокировать переход по ссылке, используйте в связке href="#" и event.preventDefault() :

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();">Сотворите чудо</a>

Применение псевдо-протокола javascript

Ещё один способ отключить действие ссылки:

HTML Скопировать код <a href="javascript:void(0);" onclick="замечательныеДействия();">Кликните и удивитесь!</a>

Визуальная подача

Сделайте так, чтобы ссылка, активизирующая функцию, выглядела знакомо:

CSS Скопировать код a.function-anchor { cursor: pointer; color: #0645AD; text-decoration: underline; } a.function-anchor:hover { color: #0B0080; }

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();" class="function-anchor">Сотворите чудо</a>

Теперь ваша ссылка превратилась в супергероя, но в более стильных очках 👓.

Расширение горизонтов: Альтернативные методы

Бесхитростная мощь JavaScript

Предпочтительнее применять внешние обработчики событий JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('myLink').addEventListener('click', function(event){ event.preventDefault(); вашаФункция(); });

Меньше «спагетти-кода» — это лучше для всех 🍝.

Контекст важен

Если ваша цель — активация функции, то иногда уместнее использовать <button> :

HTML Скопировать код <button type="button" onclick="вашаФункция();">Пробудите магию</button>

Это как волшебные туфли, которые можно превратить обратно в обычные.

SEO и доступность

Для лиц с ограниченными возможностями зрения

Сделайте ваши интерактивные элементы доступными для специального программного обеспечения:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();" aria-label="Совершить чудо">Совершите волшебные действия</a>

Чтобы чудеса были доступны каждому 🧚‍♂️.

Аспекты SEO

Не забывайте, что для поисковых роботов скрытые пути JavaScript — это как ниндзя в тени. Для SEO предпочтительнее использовать обычные ссылки <a href="..."> .

Сопровождение, производительность и лучшие практики

Чистота кода

Отделите JavaScript от HTML, назначая обработчики событий в отдельных файлах:

JS Скопировать код document.getElementById('myLink').addEventListener('click', обработчик);

HTML Скопировать код <a href="#" id="myLink">Активировать myFunction</a>

Всё аккуратно и элегантно. Как в зен-саду 🌾.

Предупреждение XSS-атак

Безопасность нас превыше всего, поэтому следите за валидацией пользовательских данных, чтобы предотвратить кросс-сайтовые сценарии.

Трудно перебздеть в таких вопросах, не так ли?

Визуализация

Воспринимайте <a> как билет на поезд, где href — это путь, которым движется состав. Но нам нужен особенный маршрут, отмеченный JavaScript.

Markdown Скопировать код **Обычный билет**: <a href="/destination">Путь к цели</a> 🚂 --------> 🎯 **Билет на особую тропу**: <a href="javascript:void(0);" onclick="javascriptFunction();">В путешествие с магией</a> 🚀 --(функция)--> 🌟

Вкратце:

<a href="..."> — проверенный временем способ обращения.

— проверенный временем способ обращения. <a onclick="..."> — наш новый космический корабль к звёздам.

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