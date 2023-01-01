logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Вызов JavaScript функции вместо перехода по ссылке в HTML
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Вызов JavaScript функции вместо перехода по ссылке в HTML

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для прямого вызова JavaScript из ссылки примените обработчик onclick и обездействуйте href:

HTML
Скопировать код
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); вашаФункция();">Кликните сюда</a>

Таким образом, функция будет активирована без перезагрузки страницы.

Пошаговый план для смены профессии

Запуск функции при помощи якорного элемента

Якорь обычно перенаправляет на другой адрес, но его можно привлечь для активации JavaScript.

Нейтрализация ссылки

Чтобы заблокировать переход по ссылке, используйте в связке href="#" и event.preventDefault():

HTML
Скопировать код
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();">Сотворите чудо</a>

Применение псевдо-протокола javascript

Ещё один способ отключить действие ссылки:

HTML
Скопировать код
<a href="javascript:void(0);" onclick="замечательныеДействия();">Кликните и удивитесь!</a>

Визуальная подача

Сделайте так, чтобы ссылка, активизирующая функцию, выглядела знакомо:

CSS
Скопировать код
a.function-anchor {
  cursor: pointer;
  color: #0645AD;
  text-decoration: underline;
}
a.function-anchor:hover {
  color: #0B0080;
}
HTML
Скопировать код
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();" class="function-anchor">Сотворите чудо</a>

Теперь ваша ссылка превратилась в супергероя, но в более стильных очках 👓.

Расширение горизонтов: Альтернативные методы

Бесхитростная мощь JavaScript

Предпочтительнее применять внешние обработчики событий JavaScript:

JS
Скопировать код
document.getElementById('myLink').addEventListener('click', function(event){
    event.preventDefault();
    вашаФункция();
});

Меньше «спагетти-кода» — это лучше для всех 🍝.

Контекст важен

Если ваша цель — активация функции, то иногда уместнее использовать <button>:

HTML
Скопировать код
<button type="button" onclick="вашаФункция();">Пробудите магию</button>

Это как волшебные туфли, которые можно превратить обратно в обычные.

SEO и доступность

Для лиц с ограниченными возможностями зрения

Сделайте ваши интерактивные элементы доступными для специального программного обеспечения:

HTML
Скопировать код
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); замечательныеДействия();" aria-label="Совершить чудо">Совершите волшебные действия</a>

Чтобы чудеса были доступны каждому 🧚‍♂️.

Аспекты SEO

Не забывайте, что для поисковых роботов скрытые пути JavaScript — это как ниндзя в тени. Для SEO предпочтительнее использовать обычные ссылки <a href="...">.

Сопровождение, производительность и лучшие практики

Чистота кода

Отделите JavaScript от HTML, назначая обработчики событий в отдельных файлах:

JS
Скопировать код
document.getElementById('myLink').addEventListener('click', обработчик);
HTML
Скопировать код
<a href="#" id="myLink">Активировать myFunction</a>

Всё аккуратно и элегантно. Как в зен-саду 🌾.

Предупреждение XSS-атак

Безопасность нас превыше всего, поэтому следите за валидацией пользовательских данных, чтобы предотвратить кросс-сайтовые сценарии.

Трудно перебздеть в таких вопросах, не так ли?

Визуализация

Воспринимайте <a> как билет на поезд, где href — это путь, которым движется состав. Но нам нужен особенный маршрут, отмеченный JavaScript.

Markdown
Скопировать код
**Обычный билет**:
<a href="/destination">Путь к цели</a>
🚂  --------> 🎯

**Билет на особую тропу**:
<a href="javascript:void(0);" onclick="javascriptFunction();">В путешествие с магией</a>
🚀  --(функция)--> 🌟

Вкратце:

  • <a href="..."> — проверенный временем способ обращения.
  • <a onclick="..."> — наш новый космический корабль к звёздам.

Полезные материалы

  1. Введение в события – Учим веб-разработку | MDN — базовая информация об событиях в области JavaScript и веб-разработки.
  2. HTML атрибут события onclick — подробные примеры и всеобъемлющие объяснения атрибута onclick.
  3. Введение в события браузера — исчерпывающее описание событий браузера и их обработки.
  4. javascript – Как удалить все обработчики событий у элемента? – Stack Overflow — дискуссия и решения проблемы управления обработчиками событий.
  5. <a>: Элемент якоря – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное руководство по <a>, объясняющее, как заменить стандартное использование href на вызовы JavaScript.
  6. Обработка событий :: Красноречивый JavaScript — захватывающая глава о механизмах обработки событий.
  7. Делегирование событий в JavaScript проще, чем вы думаете — SitePoint — ясное объяснение делегирования событий, очень полезное при замене href на JavaScript.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно вызвать JavaScript-функцию по клику на ссылку без перезагрузки страницы?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Как установить и настроить Swift на Linux
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...