Вызов JavaScript функции после загрузки динамического HTML#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Если вам нужно обеспечить немедленный вызов функции после загрузки динамически добавляемого JavaScript скрипта, установите обработчик
onload для созданного элемента
script:
let script = document.createElement('script');
script.onload = function() {
// Сейчас время действовать: вызываем вашу функцию
yourAwesomeFunction();
};
script.src = 'path_to_your_script.js'; // Проверьте корректность пути к скрипту
document.head.appendChild(script);
Такой подход гарантирует мгновенное и плавное выполнение функции
yourAwesomeFunction после загрузки скрипта
path_to_your_script.js.
Секреты кроссбраузерности
Не забудьте о поддержке Internet Explorer версий младше 9 при динамическом добавлении скриптов. Для этих целей воспользуемся свойством
script.readyState и обработчиком ошибок:
let script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
// Более старые версии IE предпочитают классику, а не новомодные штуки
script.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState === 'complete' || this.readyState === 'loaded') {
callback();
}
};
script.onload = callback;
script.onerror = function() {
// Сигнал о том, что что-то пошло не так
console.error('Упс! Что-то не так со скриптом.');
};
script.src = 'path_to_your_script.js';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
// Функция обратного вызова
function callback() {
yourAwesomeFunction();
}
Традиции чистого JavaScript без применения jQuery
Если вы склоняетесь в сторону использования нативного JavaScript вместо jQuery, то вызов функции после загрузки скрипта можно осуществить с помощью атрибута
onload:
<!-- Прекрасный классический JavaScript без лишних добавок -->
<script src="path_to_your_script.js" onload="yourAwesomeFunction()"></script>
Этот подход прост и надёжен как хорошо выдержанное вино, но требует осторожности, чтобы избежать излишней связанности между логикой и представлением.
Скрипты и Promise: современные тенденции
Современный мир JavaScript это настоящий ароматный букет, где Promise играет роль изысканного вина. Используем их для успокоительной и гладкой загрузки скриптов:
const loadScript = function (src) {
return new Promise((resolve, reject) => {
let script = document.createElement('script');
script.src = src;
// Скрипт загружен – настало время в действие
script.onload = () => resolve(script);
// Произошла ошибка при загрузке
script.onerror = () => reject(new Error(`Ошибка загрузки скрипта ${src}`));
document.head.appendChild(script);
});
};
loadScript('path_to_your_script.js')
.then(script => yourAwesomeFunction())
.catch(error => console.log(`Ошибка при загрузке скрипта: ${error.message}`));
Для ещё более плавной работы используйте
async и
await:
async function loadAndExecute(src) {
try {
await loadScript(src);
yourAwesomeFunction();
} catch (error) {
console.log(`Ошибка при выполнении скрипта: ${error.message}`);
}
}
loadAndExecute('path_to_your_script.js');
Универсальный инструмент для загрузки скриптов
Создадим функцию
loadScript, которая будет загружать скрипты просто и быстро, как готовится растворимый кофе:
function loadScript(src, callback) {
let script = document.createElement('script');
script.src = src;
script.onload = () => callback();
script.onerror = () => console.error(`Ошибка загрузки скрипта ${src}.`);
document.documentElement.appendChild(script);
}
loadScript('path_to_your_script.js', () => console.log('Скрипт успешно загружен.'));
Эта функция
loadScript скоростная и эффективная и может быть использована в самых разнообразных сценариях. Это поистине универсальный инструмент для загрузки скриптов.
Визуализация
Давайте визуализируем процесс загрузки скриптов и выполнение функций. Представьте, что это путешествие поезда:
🚂: Экспресс 'Загрузка Скрипта'
Маршрут: 📜 Кодовый Депо -> 📞 Сетевая Остановка -> 🖥️ Браузерный Терминал
Используем атрибут
onload:
<!-- Вызываем функцию (разгружаем груз), когда поезд (скрипт) прибывает на конечную станцию (загружен) -->
<script src="your_script.js" onload="yourAwesomeFunction();"></script>
Когда экспресс добирается до Браузерного Терминала:
📢 "Уважаемые пассажиры, функция 'yourAwesomeFunction()' успешно прибыла на станцию. Все системы функционируют нормально!"
Устойчивый процесс работы обеспечивает безупречное выполнение функции сразу после загрузки скрипта.👌
Универсальные инструменты для обработки скриптов
От функции
loadScript с интегрированным обратным вызовом до TypeScript для обеспечения изоляции глобальных переменных – у вас в распоряжении целый арсенал инструментов:
// Версия на TypeScript
const loadScript = (src: string): Promise<void> => {
return new Promise((resolve, reject) => {
const script: HTMLScriptElement = document.createElement('script');
script.src = src;
// Когда скрипт будет загружен
script.onload = () => resolve();
// Если возникла ошибка при загрузке
script.onerror = () => reject(new Error(`Загрузка скрипта не удалась: ${src}`));
document.head.appendChild(script);
});
};
Если важна скорость, используйте технику JSONP и добавьте функцию
loadedContent() в конец загружаемого скрипта, чтобы ускорить процесс загрузки, по аналогии с Falcon 9.
Подходящий инструмент для подходящего скрипта
Выбор метода должен зависить от конкретной задачи: для маленьких проектов подойдут
loadScript и обратные вызовы, а для более сложных – Promise. Ключ к успеху – использование наиболее подходящего инструмента для каждого конкретного скрипта.
Полезные материалы
- Как подключить JavaScript файл в другом JavaScript файле? — в этой ветке на StackOverflow обсуждается динамическая загрузка JS.
- Ленивая загрузка | webpack — руководство по ленивой загрузке модулей в Webpack для улучшения времени загрузки.
- Скрипты: async, defer — информация про использование
asyncи
defer, а также детали динамической загрузки скриптов.
- Обработчик 'onload' для тега 'script' в Internet Explorer — обсуждение на StackOverflow поведения
onloadв браузере IE.
- Подробный анализ темной стороны загрузки скриптов — обзор различных стратегий загрузки скриптов для повышения веб-производительности.
<script>: Элемент Script— обзор на MDN о
asyncв скриптах и его использовании.
<script>: Элемент Script— обзор
deferв скриптах на MDN.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик