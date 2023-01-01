Вызов JavaScript функции после загрузки динамического HTML

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Быстрый ответ

Если вам нужно обеспечить немедленный вызов функции после загрузки динамически добавляемого JavaScript скрипта, установите обработчик onload для созданного элемента script :

JS Скопировать код let script = document.createElement('script'); script.onload = function() { // Сейчас время действовать: вызываем вашу функцию yourAwesomeFunction(); }; script.src = 'path_to_your_script.js'; // Проверьте корректность пути к скрипту document.head.appendChild(script);

Такой подход гарантирует мгновенное и плавное выполнение функции yourAwesomeFunction после загрузки скрипта path_to_your_script.js .

Секреты кроссбраузерности

Не забудьте о поддержке Internet Explorer версий младше 9 при динамическом добавлении скриптов. Для этих целей воспользуемся свойством script.readyState и обработчиком ошибок:

JS Скопировать код let script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; // Более старые версии IE предпочитают классику, а не новомодные штуки script.onreadystatechange = function() { if (this.readyState === 'complete' || this.readyState === 'loaded') { callback(); } }; script.onload = callback; script.onerror = function() { // Сигнал о том, что что-то пошло не так console.error('Упс! Что-то не так со скриптом.'); }; script.src = 'path_to_your_script.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); // Функция обратного вызова function callback() { yourAwesomeFunction(); }

Традиции чистого JavaScript без применения jQuery

Если вы склоняетесь в сторону использования нативного JavaScript вместо jQuery, то вызов функции после загрузки скрипта можно осуществить с помощью атрибута onload :

HTML Скопировать код <!-- Прекрасный классический JavaScript без лишних добавок --> <script src="path_to_your_script.js" onload="yourAwesomeFunction()"></script>

Этот подход прост и надёжен как хорошо выдержанное вино, но требует осторожности, чтобы избежать излишней связанности между логикой и представлением.

Скрипты и Promise: современные тенденции

Современный мир JavaScript это настоящий ароматный букет, где Promise играет роль изысканного вина. Используем их для успокоительной и гладкой загрузки скриптов:

JS Скопировать код const loadScript = function (src) { return new Promise((resolve, reject) => { let script = document.createElement('script'); script.src = src; // Скрипт загружен – настало время в действие script.onload = () => resolve(script); // Произошла ошибка при загрузке script.onerror = () => reject(new Error(`Ошибка загрузки скрипта ${src}`)); document.head.appendChild(script); }); }; loadScript('path_to_your_script.js') .then(script => yourAwesomeFunction()) .catch(error => console.log(`Ошибка при загрузке скрипта: ${error.message}`));

Для ещё более плавной работы используйте async и await :

JS Скопировать код async function loadAndExecute(src) { try { await loadScript(src); yourAwesomeFunction(); } catch (error) { console.log(`Ошибка при выполнении скрипта: ${error.message}`); } } loadAndExecute('path_to_your_script.js');

Универсальный инструмент для загрузки скриптов

Создадим функцию loadScript , которая будет загружать скрипты просто и быстро, как готовится растворимый кофе:

JS Скопировать код function loadScript(src, callback) { let script = document.createElement('script'); script.src = src; script.onload = () => callback(); script.onerror = () => console.error(`Ошибка загрузки скрипта ${src}.`); document.documentElement.appendChild(script); } loadScript('path_to_your_script.js', () => console.log('Скрипт успешно загружен.'));

Эта функция loadScript скоростная и эффективная и может быть использована в самых разнообразных сценариях. Это поистине универсальный инструмент для загрузки скриптов.

Визуализация

Давайте визуализируем процесс загрузки скриптов и выполнение функций. Представьте, что это путешествие поезда:

Markdown Скопировать код 🚂: Экспресс 'Загрузка Скрипта' Маршрут: 📜 Кодовый Депо -> 📞 Сетевая Остановка -> 🖥️ Браузерный Терминал

Используем атрибут onload :

JS Скопировать код <!-- Вызываем функцию (разгружаем груз), когда поезд (скрипт) прибывает на конечную станцию (загружен) --> <script src="your_script.js" onload="yourAwesomeFunction();"></script>

Когда экспресс добирается до Браузерного Терминала:

Markdown Скопировать код 📢 "Уважаемые пассажиры, функция 'yourAwesomeFunction()' успешно прибыла на станцию. Все системы функционируют нормально!"

Устойчивый процесс работы обеспечивает безупречное выполнение функции сразу после загрузки скрипта.👌

Универсальные инструменты для обработки скриптов

От функции loadScript с интегрированным обратным вызовом до TypeScript для обеспечения изоляции глобальных переменных – у вас в распоряжении целый арсенал инструментов:

typescript Скопировать код // Версия на TypeScript const loadScript = (src: string): Promise<void> => { return new Promise((resolve, reject) => { const script: HTMLScriptElement = document.createElement('script'); script.src = src; // Когда скрипт будет загружен script.onload = () => resolve(); // Если возникла ошибка при загрузке script.onerror = () => reject(new Error(`Загрузка скрипта не удалась: ${src}`)); document.head.appendChild(script); }); };

Если важна скорость, используйте технику JSONP и добавьте функцию loadedContent() в конец загружаемого скрипта, чтобы ускорить процесс загрузки, по аналогии с Falcon 9.

Подходящий инструмент для подходящего скрипта

Выбор метода должен зависить от конкретной задачи: для маленьких проектов подойдут loadScript и обратные вызовы, а для более сложных – Promise. Ключ к успеху – использование наиболее подходящего инструмента для каждого конкретного скрипта.

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