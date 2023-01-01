Вызов функции из другого js-файла: работа с first.js и second.js#Подключение JavaScript #Модули (ESM) #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Для вызова функции, расположенной в другом файле с расширением .js, вам нужно подключить оба эти файлы на веб-странице. Используйте для этого теги
<script>, соблюдая правильную последовательность: сначала подключается файл, в котором объявлена необходимая функция, а затем — файл, в котором эта функция будет вызываться.
<script src="first.js"></script> <!-- Здесь определена функция `fn1()` -->
<script src="second.js"></script> <!-- Здесь происходит вызов функции `fn1()` -->
Вызов функции в файле
second.js можно сделать так:
fn1(); // Функция `fn1()` объявлена в first.js
Чтобы гарантировать, что функция будет доступна и DOM будет готов, оберните вызов функции в обработчик события DOMContentLoaded:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
fn1(); // Теперь мы можем быть уверены, что функцию fn1() можно вызвать
});
Делаем функции глобальными
В файле
first.js вы можете сделать функцию глобальной, присвоив её объекту
window:
window.fn1 = function() {}. После этого эта функция становится доступной в других скриптах, в том числе в
second.js, при условии, что
first.js был подключен ранее.
Модули ES6: преимущества передачи функций
Для более удобного взаимодействия с кодом используйте ES6 модули. Вы можете экспортировать функции из
first.js и затем импортировать их в
second.js.
first.js:
export function fn1() {
// Функциональный код
}
В файле
second.js импортируйте функцию
fn1:
import { fn1 } from './first.js'; // Функция fn1 теперь доступна
fn1(); // Теперь функция вызывается
При работе с модулями не забывайте указывать атрибут
type="module" для тегов script:
<script type="module" src="second.js"></script>
Обработка динамических импортов
Используя динамические импорты, будьте готовы к возможным ошибкам или проблемам с загрузкой. Не стесняйтесь использовать блок
try...catch и другие способы обработки исключений.
Уменьшаем количество глобальных функций
Злоупотребление глобальными функциями может привести к конфликтам и ошибкам. Модули — это гораздо более предпочтительный вариант. С их помощью вы сможете поддерживать порядок в глобальном пространстве и загружать только нужные функции и переменные.
Визуализация
Представьте, что в файле
first.js вам нужно включить свет в комнате [💡], нажав на кнопку [🔘]. Для этого нужно импортировать соответствующую функцию из
second.js.
import { turnOnLight } from 'second.js'; // Импортируем функцию включения света
Теперь, когда вы нажмёте на кнопку:
// В 'first.js'
turnOnLight(); // И в комнате включается свет! 💡
Импорт создаёт между компонентами связь:
🔘 → 🎛️ → 💡
Важность порядка скриптов и корректных путей
Убедитесь, что все браузеры поддерживают ES6 модули и все пути к файлам указаны правильно. В противном случае работа скриптов может быть нарушена.
Глобальная поддержка
Использование модулей способствует поддержке и развитию проекта на глобальном уровне. При этом инструменты сборки позволяют оптимизировать процесс разработки.
Обращение к глобальным переменным
Если вам нужно обратиться к глобальным функциям, используйте замыкания. Это позволяет избежать прерывания выполнения кода.
Пример использования экспорта и импорта
Ниже представлен пример того, как можно экспортировать функцию из
first.js и затем импортировать её в
second.js:
first.js:
export const backstagePass = () => {
console.log('Доступ открыт!'); // Функция выполнена
};
second.js:
import { backstagePass } from './first.js';
backstagePass(); // Вызываем функцию
Полезные материалы
- Модули JavaScript – MDN — Полное руководство по модулям JS.
- export – MDN — Информация о синтаксисе и использовании экспорта в ES6.
- Как включить JavaScript файл в другой JavaScript файл? – Stack Overflow — Статья о подключении JS-файлов.
- Модули, введение – javascript.info — Введение в модули JavaScript.
- Модули: модули CommonJS – документация Node.js — Руководство по модулям CommonJS от Node.js.
- Понимание модулей ES6 — SitePoint — Подробные примеры работы с модулями ES6.
- Модули ES6 подробно – ponyfoo.com — Глубокое изучение модулей ES6.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов