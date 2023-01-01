Вызов функции из другого js-файла: работа с first.js и second.js

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Быстрый ответ

Для вызова функции, расположенной в другом файле с расширением .js, вам нужно подключить оба эти файлы на веб-странице. Используйте для этого теги <script> , соблюдая правильную последовательность: сначала подключается файл, в котором объявлена необходимая функция, а затем — файл, в котором эта функция будет вызываться.

HTML Скопировать код <script src="first.js"></script> <!-- Здесь определена функция `fn1()` --> <script src="second.js"></script> <!-- Здесь происходит вызов функции `fn1()` -->

Вызов функции в файле second.js можно сделать так:

JS Скопировать код fn1(); // Функция `fn1()` объявлена в first.js

Чтобы гарантировать, что функция будет доступна и DOM будет готов, оберните вызов функции в обработчик события DOMContentLoaded:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { fn1(); // Теперь мы можем быть уверены, что функцию fn1() можно вызвать });

Делаем функции глобальными

В файле first.js вы можете сделать функцию глобальной, присвоив её объекту window : window.fn1 = function() {} . После этого эта функция становится доступной в других скриптах, в том числе в second.js , при условии, что first.js был подключен ранее.

Модули ES6: преимущества передачи функций

Для более удобного взаимодействия с кодом используйте ES6 модули. Вы можете экспортировать функции из first.js и затем импортировать их в second.js .

first.js :

JS Скопировать код export function fn1() { // Функциональный код }

В файле second.js импортируйте функцию fn1 :

JS Скопировать код import { fn1 } from './first.js'; // Функция fn1 теперь доступна fn1(); // Теперь функция вызывается

При работе с модулями не забывайте указывать атрибут type="module" для тегов script:

HTML Скопировать код <script type="module" src="second.js"></script>

Обработка динамических импортов

Используя динамические импорты, будьте готовы к возможным ошибкам или проблемам с загрузкой. Не стесняйтесь использовать блок try...catch и другие способы обработки исключений.

Уменьшаем количество глобальных функций

Злоупотребление глобальными функциями может привести к конфликтам и ошибкам. Модули — это гораздо более предпочтительный вариант. С их помощью вы сможете поддерживать порядок в глобальном пространстве и загружать только нужные функции и переменные.

Визуализация

Представьте, что в файле first.js вам нужно включить свет в комнате [💡], нажав на кнопку [🔘]. Для этого нужно импортировать соответствующую функцию из second.js .

JS Скопировать код import { turnOnLight } from 'second.js'; // Импортируем функцию включения света

Теперь, когда вы нажмёте на кнопку:

JS Скопировать код // В 'first.js' turnOnLight(); // И в комнате включается свет! 💡

Импорт создаёт между компонентами связь:

Markdown Скопировать код 🔘 → 🎛️ → 💡

Важность порядка скриптов и корректных путей

Убедитесь, что все браузеры поддерживают ES6 модули и все пути к файлам указаны правильно. В противном случае работа скриптов может быть нарушена.

Глобальная поддержка

Использование модулей способствует поддержке и развитию проекта на глобальном уровне. При этом инструменты сборки позволяют оптимизировать процесс разработки.

Обращение к глобальным переменным

Если вам нужно обратиться к глобальным функциям, используйте замыкания. Это позволяет избежать прерывания выполнения кода.

Пример использования экспорта и импорта

Ниже представлен пример того, как можно экспортировать функцию из first.js и затем импортировать её в second.js :

first.js :

JS Скопировать код export const backstagePass = () => { console.log('Доступ открыт!'); // Функция выполнена };

second.js :

JS Скопировать код import { backstagePass } from './first.js'; backstagePass(); // Вызываем функцию

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