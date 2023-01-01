Вызов двух функций из одного onclick события: HTML и JS#Функции #Подключение JavaScript #События в браузере
Быстрый ответ
Чтобы вызвать несколько функций с помощью одного клика, просто объедините их, разделяя точкой с запятой:
<button onclick="firstAction(); secondAction();">Кликай</button>
Таким образом, функции
firstAction и
secondAction будут выполнены последовательно при нажатии на кнопку, что становится простым и кратким решением.
Контроль операторов возврата в функциях
Операторы возврата внутри функций могут прекратить их исполнение:
function firstAction() {
if (foo) return; // Внимание! Этот return может остановить выполнение secondAction!
}
function secondAction() { /* Второе действие... */ }
Использование addEventListener() для улучшения обработки событий
Если вам нужен более структурированный и понятный код, лучше использовать метод
addEventListener(), а не встроенные обработчики событий:
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function() {
firstAction(); // Реализация первого действия.
secondAction(); // Затем идет второе действие.
});
Такой подход повысит удобство поддержки и развития кода, следуя последним стандартам веб-разработки.
Использование обертывающей функции для обеспечения выполнения функций
Использование обертывающих функций поможет сохранить последовательность выполнения функций даже при внутренней ошибке. Для этого можно применить конструкцию
try-finally:
function handleOnClick() {
try {
firstAction(); // Выполняем действие, несмотря на возможные ошибки.
} finally {
secondAction(); // И всё равно мы должны выполнить второе действие.
}
}
Таким образом,
secondAction будет выполнена в любом случае, даже если в
firstAction произойдет ошибка, благодаря конструкции
try-finally.
Визуализация
Представьте механизм
onclick как дирижёра (🎬), управляющего оркестром, где каждый инструмент (🎻) внесёт свою музыкальную фразу по очереди.
<button onclick="conductorCall()">Начнем!</button>
Вызов дирижера (🎬):
function conductorCall() {
firstSymphony(); // 🎻 Первая функция отыгрывает свою партию.
secondSymphony(); // 🎻 За ней следует вторая функция.
}
Каждая функция рассматривается как симфония в концерте вашего сайта, исполняя свои части в структурированном порядке под управлением дирижера.
🎬👉 🎻 Симфония 1: Выступление первой функции начинается.
🎬👉 🎻 Симфония 2: Затем выступает вторая функция.
Нажатие на кнопку Начнем! служит знаком для начала нашего "концерта" в веб-пространстве.
Обеспечение надежности выполнения функций
Асинхронные функции: обещание гармоничного выполнения
С асинхронными функциями выполнение может стать нестабильным, но использование
Promises или
async/await всё исправляет:
async function conductorCall() {
await firstSymphony(); // Подождем завершения первой симфонии.
await secondSymphony(); // Теперь настала очередь второй симфонии.
}
Обработка ошибок: надёжная сеть
Ошибки всегда могут случиться. Мы можем их обработать с помощью
try-catch, чтобы они не поломали наш "концерт":
function conductorCall() {
try {
firstSymphony();
} catch(error) {
console.error('В первой симфонии возникла ошибка:', error);
}
try {
secondSymphony();
} catch(error) {
console.error('Вторая симфония запнулась:', error);
}
}
Повышение читаемости кода через разделение обработчиков событий
Для более чёткого кода отделите HTML от JavaScript:
const button = document.getElementById('playButton');
button.addEventListener('click', conductorCall);
Такой подход не только помогает организовать код, но и оптимизирует его для работы с поисковыми системами.
Полезные материалы
- HTML атрибут onclick — обзор атрибута
onclickв HTML.
- Введение в события браузера — глубокий погружение в события браузера в JavaScript с описанием
onclick.
- EventTarget: метод addEventListener() – Веб-API | MDN — всё о методе
addEventListener()для назначения обработчиков событий в JavaScript.
- CodePen — интернациональная платформа для обмена кодовыми фрагментами среди разработчиков.
- language agnostic – How should I do floating point comparison? – Stack Overflow — полезная дискуссия о сравнении вещественных чисел.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер