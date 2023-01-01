Вывод номеров страниц при печати HTML с CSS: @page rule

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для нумерации страниц печатного HTML-документа используйте CSS-счетчик. Для этого сбросьте счетчик для тега body с использованием counter-reset и увеличивайте его значение через counter-increment для специально созданного класса. Номер страницы вы можете отобразить с помощью content :

CSS Скопировать код @media print { body { counter-reset: pageNumber; } .page::after { counter-increment: pageNumber; content: "Страница " counter(pageNumber); text-align: right; padding: 5px; } }

В этом случае каждую страницу следует обернуть в <div class="page"></div> :

HTML Скопировать код <div class="page">Содержимое первой страницы</div> <div class="page">Содержимое второй страницы</div>

Такая конфигурация гарантирует аккуратную и последовательную нумерацию документов при печати.

Улучшенное использование CSS-счетчиков

Можно улучшить данное решение, применив display: table для многостраничного контента и псевдоэлемент :after для автоматического инкремента номеров страниц:

CSS Скопировать код body { counter-reset: page; display: table; } body::after { display: table-footer-group; counter-increment: page; content: "Страница " counter(page); }

Такой подход обеспечивает корректное расположение номеров страниц, независимо от их содержимого.

Адаптация под различные браузеры

Учитывая особенности разных браузеров, подготовьте альтернативные решения. Например, для Firefox 20+ подойдет следующий код:

CSS Скопировать код @page { @bottom-center { content: counter(page, decimal-leading-zero); } }

Данный код добавит номера страниц с ведущими нулями и разместит их внизу по центру.

Адаптация к динамическому контенту

Если страницы web-документа меняются в реальном времени, используйте window.onload для инициализации функции, которая будет динамически расчитывать количество страниц:

JS Скопировать код window.onload = function() { var pages = Math.ceil(document.body.scrollHeight / window.innerHeight); for(var i = 0; i < pages; i++) { var pageNumberDiv = document.createElement('div'); pageNumberDiv.style.position = "absolute"; pageNumberDiv.style.top = "calc((i + 1) * 100vh – 50px)"; pageNumberDiv.innerHTML = "Страница " + (i + 1); document.body.appendChild(pageNumberDiv); } }

После загрузки документа вы увидите обновленные номера страниц, которые будут соответствовать текущему содержимому.

Возможности печати в различных браузерах с использованием Paged.js

Для более гибкого решения рассмотрите использование Paged.js, который поддерживает функциональность печати HTML-документов:

JS Скопировать код Paged.registerHandlers(class extends Paged.Handler { constructor(chunker, polisher, caller) { super(chunker, polisher, caller); } afterRendered(pages) { pages.forEach(page => { let pageNumberDiv = document.createElement('div'); pageNumberDiv.classList.add('page-number'); pageNumberDiv.innerHTML = "Страница " + page.position; page.element.appendChild(pageNumberDiv); }); } });

Визуализация

Если представить операции CSS как сцены в театре, где каждая страница – это отдельная сцена:

Markdown Скопировать код Сцена 1: 🖥️ Страница 1 📄 Сцена 2: 🖥️ Страница 2 📄 Сцена 3: 🖥️ Страница 3 📄

Тогда, когда браузер открывает сцену, для пользователей важно быстро ориентироваться на странице:

HTML Скопировать код <style> @media print { body::after { content: counter(page); position: fixed; bottom: 10px; right: 10px; font-size: 20px; } } </style>

Теперь перемещение между страницами будет таким же логичным и организованным, как и в качественном театральном представлении.

Полезные материалы