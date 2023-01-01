Вывод номеров страниц при печати HTML с CSS: @page rule#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для нумерации страниц печатного HTML-документа используйте CSS-счетчик. Для этого сбросьте счетчик для тега
body с использованием
counter-reset и увеличивайте его значение через
counter-increment для специально созданного класса. Номер страницы вы можете отобразить с помощью
content:
@media print {
body {
counter-reset: pageNumber;
}
.page::after {
counter-increment: pageNumber;
content: "Страница " counter(pageNumber);
text-align: right;
padding: 5px;
}
}
В этом случае каждую страницу следует обернуть в
<div class="page"></div>:
<div class="page">Содержимое первой страницы</div>
<div class="page">Содержимое второй страницы</div>
Такая конфигурация гарантирует аккуратную и последовательную нумерацию документов при печати.
Улучшенное использование CSS-счетчиков
Можно улучшить данное решение, применив
display: table для многостраничного контента и псевдоэлемент
:after для автоматического инкремента номеров страниц:
body {
counter-reset: page;
display: table;
}
body::after {
display: table-footer-group;
counter-increment: page;
content: "Страница " counter(page);
}
Такой подход обеспечивает корректное расположение номеров страниц, независимо от их содержимого.
Адаптация под различные браузеры
Учитывая особенности разных браузеров, подготовьте альтернативные решения. Например, для Firefox 20+ подойдет следующий код:
@page {
@bottom-center {
content: counter(page, decimal-leading-zero);
}
}
Данный код добавит номера страниц с ведущими нулями и разместит их внизу по центру.
Адаптация к динамическому контенту
Если страницы web-документа меняются в реальном времени, используйте
window.onload для инициализации функции, которая будет динамически расчитывать количество страниц:
window.onload = function() {
var pages = Math.ceil(document.body.scrollHeight / window.innerHeight);
for(var i = 0; i < pages; i++) {
var pageNumberDiv = document.createElement('div');
pageNumberDiv.style.position = "absolute";
pageNumberDiv.style.top = "calc((i + 1) * 100vh – 50px)";
pageNumberDiv.innerHTML = "Страница " + (i + 1);
document.body.appendChild(pageNumberDiv);
}
}
После загрузки документа вы увидите обновленные номера страниц, которые будут соответствовать текущему содержимому.
Возможности печати в различных браузерах с использованием Paged.js
Для более гибкого решения рассмотрите использование Paged.js, который поддерживает функциональность печати HTML-документов:
Paged.registerHandlers(class extends Paged.Handler {
constructor(chunker, polisher, caller) {
super(chunker, polisher, caller);
}
afterRendered(pages) {
pages.forEach(page => {
let pageNumberDiv = document.createElement('div');
pageNumberDiv.classList.add('page-number');
pageNumberDiv.innerHTML = "Страница " + page.position;
page.element.appendChild(pageNumberDiv);
});
}
});
Визуализация
Если представить операции CSS как сцены в театре, где каждая страница – это отдельная сцена:
Сцена 1: 🖥️ Страница 1 📄
Сцена 2: 🖥️ Страница 2 📄
Сцена 3: 🖥️ Страница 3 📄
Тогда, когда браузер открывает сцену, для пользователей важно быстро ориентироваться на странице:
<style>
@media print {
body::after {
content: counter(page);
position: fixed;
bottom: 10px;
right: 10px;
font-size: 20px;
}
}
</style>
Теперь перемещение между страницами будет таким же логичным и организованным, как и в качественном театральном представлении.
Полезные материалы
- Модуль CSS Paged Media Level 3 – Спецификация W3C, включающая функциональность нумерации страниц.
- Использование счетчиков CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Руководство по использованию счетчиков CSS.
- Дизайн печатных изданий с помощью CSS — Smashing Magazine – Техники верстки печатных HTML-страниц.
- Print.js – библиотека для печати HTML-элементов, PDF и изображений – Библиотека для облегчения печати HTML и PDF.
- page-break | CSS-Tricks – Объяснение свойств для печати страниц.
- CSS Paged Media (@page) | Can I use... – Информация о поддержке форматирования страниц CSS различными браузерами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда