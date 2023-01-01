Вывод 3 колонок в ряд с помощью flexbox в CSS

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Быстрый ответ

Воспользуйтесь возможностями Flexbox! Для контейнера установите свойство display: flex; , а для каждого элемента внутри – flex: 1; max-width: 33.33%; :

HTML Скопировать код <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 1</div> <div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 2</div> <div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 3</div> <!-- Аналогичный шаблон применим для будущих элементов --> </div>

Сочетание flex: 1; max-width: 33.33%; гарантирует, что колонки не превысят треть доступной ширины.

Раскрываем тайны Flexbox

Flexbox может казаться запутанным, но разберёмся. Установка flex-basis: 33%; определит начальный размер колонки, равный трети ширины контейнера.

CSS Скопировать код div { flex: 1 0 33%; /* Основа формирования колонок */ }

Для визуального выделения, используйте псевдоклассы nth-child для стилизации четных и нечетных элементов:

CSS Скопировать код div:nth-child(odd) { background-color: #e3e3e3; /* Деликатно */ } div:nth-child(even) { background-color: #f7f7f7; /* Сдержанно */ }

Чтобы выстроить элементы по высоте в ряд, установите align-items: stretch; в CSS – и колонки станут равны по высоте.

Открываем CSS Grid

CSS Grid предлагает больше возможностей для размещения элементов:

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 10px; }

Свойство grid-template-columns упрощает определение количества колонок.

Создаем адаптивные макеты

Чтобы ваши макеты правильно отображались на разных экранах, используйте медиа-запросы и Bootstrap для контроля над расположением колонок:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .container { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Если места становится меньше */ } }

Визуализация

Представьте ряды элементов как наборы величественных реликвий:

Markdown Скопировать код Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 1 Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 2 Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 3

Перенесённые в HTML, каждый такой набор будет представлен колонкой, а каждый ряд ждёт своего часа:

HTML Скопировать код <div class="container"> <div class="row"> <div class="column">🪄</div> <!-- Палочка --> <div class="column">⚡</div> <!-- Плащ --> <div class="column">💍</div> <!-- Камень --> </div> <!-- При необходимости добавьте больше рядов --> </div>

В итоге получается качественная сетка.

Примеры для наглядности

Проиллюстрируем отмеченные концепции несколькими отличными примерами на jsfiddle:

Пример использования Flexbox – https://jsfiddle.net/flexboxthreecolumns/

Пример с Grid Layout – https://jsfiddle.net/gridthreecolumns/

Пример использования Bootstrap – https://jsfiddle.net/bootstrapthreecolumns/

Помните: самое важное – практика!

Гибкость и адаптивность

В современном веб-дизайне важно быть гибким:

Используйте процентные значения для задания ширины;

значения для задания ширины; Помните о главной догме: контент – это закон , а блочная модель его служительница;

, а его служительница; Тестируйте свои макеты в разных браузерах и на разных устройствах.

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