Вывод 3 колонок в ряд с помощью flexbox в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Воспользуйтесь возможностями Flexbox! Для контейнера установите свойство
display: flex;, а для каждого элемента внутри –
flex: 1; max-width: 33.33%;:
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">
<div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 1</div>
<div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 2</div>
<div style="flex: 1; max-width: 33.33%;">Колонка 3</div>
<!-- Аналогичный шаблон применим для будущих элементов -->
</div>
Сочетание
flex: 1; max-width: 33.33%; гарантирует, что колонки не превысят треть доступной ширины.
Раскрываем тайны Flexbox
Flexbox может казаться запутанным, но разберёмся. Установка
flex-basis: 33%; определит начальный размер колонки, равный трети ширины контейнера.
div {
flex: 1 0 33%; /* Основа формирования колонок */
}
Для визуального выделения, используйте псевдоклассы
nth-child для стилизации четных и нечетных элементов:
div:nth-child(odd) {
background-color: #e3e3e3; /* Деликатно */
}
div:nth-child(even) {
background-color: #f7f7f7; /* Сдержанно */
}
Чтобы выстроить элементы по высоте в ряд, установите
align-items: stretch; в CSS – и колонки станут равны по высоте.
Открываем CSS Grid
CSS Grid предлагает больше возможностей для размещения элементов:
.container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
grid-gap: 10px;
}
Свойство
grid-template-columns упрощает определение количества колонок.
Создаем адаптивные макеты
Чтобы ваши макеты правильно отображались на разных экранах, используйте медиа-запросы и Bootstrap для контроля над расположением колонок:
@media (max-width: 600px) {
.container {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Если места становится меньше */
}
}
Визуализация
Представьте ряды элементов как наборы величественных реликвий:
Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 1
Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 2
Реликвия = [🪄⚡💍] Ряд 3
Перенесённые в HTML, каждый такой набор будет представлен колонкой, а каждый ряд ждёт своего часа:
<div class="container">
<div class="row">
<div class="column">🪄</div> <!-- Палочка -->
<div class="column">⚡</div> <!-- Плащ -->
<div class="column">💍</div> <!-- Камень -->
</div>
<!-- При необходимости добавьте больше рядов -->
</div>
В итоге получается качественная сетка.
Примеры для наглядности
Проиллюстрируем отмеченные концепции несколькими отличными примерами на jsfiddle:
- Пример использования Flexbox – https://jsfiddle.net/flexboxthreecolumns/
- Пример с Grid Layout – https://jsfiddle.net/gridthreecolumns/
- Пример использования Bootstrap – https://jsfiddle.net/bootstrapthreecolumns/
Помните: самое важное – практика!
Гибкость и адаптивность
В современном веб-дизайне важно быть гибким:
- Используйте процентные значения для задания ширины;
- Помните о главной догме: контент – это закон, а блочная модель его служительница;
- Тестируйте свои макеты в разных браузерах и на разных устройствах.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – Ваш спутник в мире Flexbox!
- Система сеток · Bootstrap – Раскройте возможности сетки Bootstrap.
- Макет сетки CSS – MDN – Полное погружение в CSS Grid с MDN.
- Множественные столбцы CSS – Освойте множественные колонки на W3Schools.
- Основы адаптивного веб-дизайна | web.dev – Пройдите курс основ адаптивного дизайна от Google.
- Шпаргалка по Flex – Ваш навигатор по миру Flex!
- columns | CSS-Tricks – Всё об управлении колонками с CSS-Tricks!
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда