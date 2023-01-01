Выравнивание высоты дочерних div в родительском div

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Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы дочерний div занимал всю высоту родителя, наилучшим решением станет использование CSS flexbox. Установите для родительского элемента свойство display: flex; , а для дочернего – flex-grow: 1; . Это позволит дочернему div гибко заполнять все доступное пространство внутри родителя.

CSS Скопировать код .parent { display: flex; flex-direction: column; } .child { flex-grow: 1; }

HTML Скопировать код <div class="parent"> <div class="child"> </div> </div>

Свойство flex-grow играет ключевую роль: оно позволяет дочернему div гибко подстраиваться под изменяющуюся высоту родительского элемента.

Изучаем подробнее: Flex и Grid

Определение display: flex включает для родительского div гибкую модель форматирования, благодаря которой дочерние элементы могут занимать все доступное пространство с помощью свойства flex-grow .

Обзор свойства align-items

CSS Скопировать код .parent { display: flex; align-items: stretch; }

Использование align-items: stretch предлагает ещё один способ растянуть дочерний div на всю высоту родительского, не прибегая к помощи свойства flex-grow .

Поддержка адаптивности

Flexbox идеально подходит для создания адаптивных макетов, но для этой цели также можно использовать CSS Grid. Grid – мощный инструмент для контроля высоты дочерних элементов:

CSS Скопировать код .parent { display: grid; } .child { align-self: stretch; }

Особенности динамической высоты

Распределение пространства с помощью justify-content

В flexbox свойство justify-content определяет распределение пространства между элементами. Например, space-between задаёт выравнивание и интервалы между элементами внутри родительского div. Важно осознанно использовать эти свойства, поскольку они могут влиять на поведение при растяжении дочерних div.

Сохраняем адаптивность

Когда вы используете flexbox или grid, обязательно учитывайте адаптивность макета. Они прекрасно подстраиваются под любые размеры экрана, обеспечивая доступность и удобство для пользователей.

Flexbox и Grid: радикальное упрощение вёрстки

Технологии Flexbox и Grid значительно облегчают задачу управления вёрсткой, позволяя дочернему div великолепно адаптироваться к изменениям размеров родительского контейнера и обеспечивая равномерное распределение высоты между всеми элементами.

CSS Скопировать код #container { display: flex; } .content { /* настраиваем ширину и отступы */ }

Визуализация

Рассмотрим, как изменение высоты родительского элемента влияет на дочерний div:

Родитель (🪗): [ Динамическая Высота ]

Дочерний (🎵): [ Адаптируется к любой высоте ]

При изменении высоты родительского элемента, дочерний div, как аккордеон, подстраивается под новые размеры:

🪗 До растягивания: [🎵---] После растягивания: [---🎵---]

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