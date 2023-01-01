Выравнивание высоты дочерних div в родительском div#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите, чтобы дочерний div занимал всю высоту родителя, наилучшим решением станет использование CSS flexbox. Установите для родительского элемента свойство
display: flex;, а для дочернего –
flex-grow: 1;. Это позволит дочернему div гибко заполнять все доступное пространство внутри родителя.
.parent {
display: flex;
flex-direction: column;
}
.child {
flex-grow: 1;
}
<div class="parent">
<div class="child">
</div>
</div>
Свойство
flex-grow играет ключевую роль: оно позволяет дочернему div гибко подстраиваться под изменяющуюся высоту родительского элемента.
Изучаем подробнее: Flex и Grid
Определение
display: flex включает для родительского div гибкую модель форматирования, благодаря которой дочерние элементы могут занимать все доступное пространство с помощью свойства
flex-grow.
Обзор свойства align-items
.parent {
display: flex;
align-items: stretch;
}
Использование
align-items: stretch предлагает ещё один способ растянуть дочерний div на всю высоту родительского, не прибегая к помощи свойства
flex-grow.
Поддержка адаптивности
Flexbox идеально подходит для создания адаптивных макетов, но для этой цели также можно использовать CSS Grid. Grid – мощный инструмент для контроля высоты дочерних элементов:
.parent {
display: grid;
}
.child {
align-self: stretch;
}
Особенности динамической высоты
Распределение пространства с помощью justify-content
В flexbox свойство
justify-content определяет распределение пространства между элементами. Например,
space-between задаёт выравнивание и интервалы между элементами внутри родительского div. Важно осознанно использовать эти свойства, поскольку они могут влиять на поведение при растяжении дочерних div.
Сохраняем адаптивность
Когда вы используете flexbox или grid, обязательно учитывайте адаптивность макета. Они прекрасно подстраиваются под любые размеры экрана, обеспечивая доступность и удобство для пользователей.
Flexbox и Grid: радикальное упрощение вёрстки
Технологии Flexbox и Grid значительно облегчают задачу управления вёрсткой, позволяя дочернему div великолепно адаптироваться к изменениям размеров родительского контейнера и обеспечивая равномерное распределение высоты между всеми элементами.
#container {
display: flex;
}
.content {
/* настраиваем ширину и отступы */
}
Визуализация
Рассмотрим, как изменение высоты родительского элемента влияет на дочерний div:
Родитель (🪗): [ Динамическая Высота ]
Дочерний (🎵): [ Адаптируется к любой высоте ]
При изменении высоты родительского элемента, дочерний div, как аккордеон, подстраивается под новые размеры:
🪗 До растягивания: [🎵---] После растягивания: [---🎵---]
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — подробный обзор CSS Flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные Таблицы Стилей | MDN — информативная статья от Mozilla об основных принципах работы flexbox.
- Understanding Flexbox: Everything You Need to Know — детализированный обзор возможностей flexbox.
- Flex · Bootstrap — руководство по использованию утилит Bootstrap для работы с flexbox.
- css – Chrome / Safari не заполняют 100% высоты flex-родителя – Stack Overflow — обсуждение проблем совместимости и возможных решений по работе с flexbox на полную высоту.
- Flexbox | Codrops — справочник от Codrops c полным описанием свойств flexbox.
- Designing A Flexible Future For Web Design With Best Practices Of Flexbox — Smashing Magazine — публикация, посвященная лучшим практикам использования flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда