Выравнивание текста вправо в input HTML: CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Выравнивание текста в элементе input можно произвести при помощи свойства CSS text-align: center; , если вам необходимо расположить текст по центру. Вот пример такого выравнивания:

CSS Скопировать код input.centered { text-align: center; /* Стрела, центрированная в цель */ }

Этот CSS-класс стоит применять к нужному HTML элементу:

HTML Скопировать код <input type="text" class="centered" placeholder="Текст по центру"/>

Таким образом, вводимый вами текст и подсказка в поле input будут отцентрованы. Если вы стремитесь выровнять текст по левому или правому краю, замените в CSS-классе center на left или right .

Чтобы выровнять текст по правому краю, используйте следующий код:

CSS Скопировать код input.right-aligned { text-align: right; /* Текст по правому краю для любителей стильных решений */ }

И в HTML элемент добавьте соответствующий класс:

HTML Скопировать код <input type="text" class="right-aligned" placeholder="Текст справа"/>

Способы выравнивания текста для различных типов ввода

Учитывая контекст использования различных типов полей ввода, учитывайте, что для числовых данных обычно подразумевается выравнивание по правому краю, так как это является общепринятой практикой.

CSS Скопировать код input[type=number] { text-align: right; /* Числовые значения обычно отображаются у правого края */ }

Для ссылок или URL-адресов уместно использовать свойства direction: rtl; и text-align: left; , чтобы текст начинался справа, что улучшает его восприятие.

CSS Скопировать код input[type=text].path { direction: rtl; text-align: left; }

Для борьбы с ситуациями, когда текст выходит за пределы поля ввода, может быть полезным свойство text-overflow: ellipsis; .

Применение классов и фреймворков

Если вы работаете с Bootstrap, то класс .text-right значительно упростит вам задачу выравнивания текста. А если вы не используете фреймворки, создайте собственные классы вроде .text-center или .text-right — это сделает ваш код более структурированным и эстетичным.

Визуализация

Выравнивание текста — это просто расположение его таким образом в поле ввода, как будто вы аккуратно расставляете мебель в комнате:

Markdown Скопировать код Поле ввода (Комната 🚪): |_____________________| (Пусто) До выравнивания: |📄📄📄_______________| (Хаос)

С помощью CSS свойств (Наши мебельщики)

Markdown Скопировать код text-align: center; // 🛋️ Мебельщик, пожалуйста, расставьте мебель по центру! padding-left: 10px; // 🛏️ Подвиньте кровать на 10 пикселей влево, спасибо! vertical-align: middle; // 🖼️ Картина размером с половину стены смотрится отлично в центре!

Итоговый результат: место, где приятно находиться и отдыхать

Markdown Скопировать код После выравнивания: |______📄📄📄______| // Теперь наш текст — центральный элемент оформления поля ввода.

Рассматриваем детали: особые случаи и возможные решения

Начнем с начала: направление текста

Для языков, где написание идет справа налево, например, арабского или иврита, используйте direction: rtl; .

CSS Скопировать код input[type=text].rtl { direction: rtl; /* Учитывая специфику написания справа налево */ }

Работа с числовыми полями

Числовые данные обычно выравниваются по правому краю:

CSS Скопировать код input[type=number] { text-align: right; /* Числа обычно расположены справа */ }

Как справиться с переполнением? Вот решение!

Если текст выходит за пределы поля, то text-overflow: ellipsis; поможет избежать беспорядка:

CSS Скопировать код input.long-text { text-overflow: ellipsis; /* Длинному тексту уже не по силам скрыться */ }

Код, как отражение настроения и порядка: создаем свои классы

Создавая собственные CSS-классы, вроде .text-center или .text-right , вы избавляетесь от необходимости прописывать стили непосредственно в тегах:

CSS Скопировать код .text-center {/* Для центрирования текста */} .text-right {/* Для переноса текста вправо */}

Используйте их по мере необходимости в ваших полях ввода – и все станет просто и понятно!

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