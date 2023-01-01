Выравнивание inline-block'ов слева и справа на одной строке

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Быстрый ответ

Для быстрого выравнивания двух блоков inline-block по левому и правому краям на одной строке следует применить свойство CSS float . Посмотрите пример ниже:

HTML Скопировать код <div> <span style="display: inline-block;">Слева</span> <span style="display: inline-block; float: right;">Справа</span> </div>

Все, что нужно, – прижать второй элемент к правому краю, и оба блока окажутся на одной линии, словно горошины в одном стручке.

Flexbox: современный подход к выравниванию

Flexbox – это более современный и удобный инструмент для выравнивания элементов без борьбы с float и clear .

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: space-between; /* Заполняем пространство равномерно */ }

Свойство justify-content: space-between; обеспечивает равное расстояние между каждым элементом.

Grid-layout: контроль выравнивания на новом уровне

Если вам необходим больший контроль, воспользуйтесь CSS Grid Layout.

CSS Скопировать код .container { display: grid; grid-template-columns: auto 1fr auto; /* auto: "Я подстроюсь под вас!" */ }

Grid-layout поднимает выравнивание на новый уровень. С CSS Grid у вас есть абсолютный контроль над выравниванием.

Исключаем пробелы с помощью нулевого размера шрифта

Используя inline-block , вы можете столкнуться с проблемой пробелов между элементами.

CSS Скопировать код .container { font-size: 0; /* Исключаем пробелы */ } .container > span { font-size: 16px; /* Возвращаем размер шрифта элементам */ display: inline-block; vertical-align: middle; }

Установка font-size: 0 для контейнера поможет избежать нежелательных пробелов между элементами.

Запасной план: используем text-align

В случае необходимости поддержки устаревших браузеров, таких как IE7/9, можно использовать text-align .

CSS Скопировать код .container { text-align: justify; /* Распределяем содержимое на всю ширину контейнера */ } .container:after { content: ''; display: inline-block; width: 100%; }

text-align поможет выровнять блоки для устаревших браузеров.

Адаптивное выравнивание с Bootstrap

Bootstrap 4 предлагает удобные классы для выравнивания, идеально подходящие для любителей простоты.

HTML Скопировать код <div class="d-flex justify-content-between"> <span>Слева</span> <span>Справа</span> </div>

Не пренебрегайте возможностями Bootstrap: просто выберите нужные классы, и ваша задача решена.

Float и абсолютное позиционирование: отблагодарим и забудем

Несмотря на то, что иногда можно использовать float и абсолютное позиционирование, современные методы работы с CSS сделают вашу работу более продуктивной и упорядоченной.

Визуализация

Выводя нашу аналогию float, flexbox и grid-layout, представим, что у нас есть два друга на качелях:

Markdown Скопировать код 👦 <div style="display: inline-block; float: left;">Левый друг</div> 👧 <div style="display: inline-block; float: right;">Правый друг</div>

[👦: Выровнен слева] <--------------------------------------------------------------------------------------> [👧: Выровнен справа]

Левый друг (👦) и Правый друг (👧) находятся напротив друг друга, точно так же, как и элементы на странице при использовании CSS!

JavaScript: для выравнивания в реальном времени

Используйте немного JavaScript, чтобы создать контент, который не только выглядит приятно, но и адаптируется к изменяющимся размерам окна.

JS Скопировать код window.onresize = function() { var container = document.querySelector('.container'); container.style.textAlign = window.innerWidth > 600 ? 'justify' : 'left'; /* 600px: "Тут должна быть граница!" */ };

Здесь JavaScript действует как ди-джей, подстраивая ритм под настроение толпы или размер экрана.

Работа с особенностями inline-block

С элементами inline-block иногда могут возникнуть сложности с выравниванием, но со свойством vertical-align: middle их можно урегулировать.

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