Выравнивание элементов по нижнему краю в Bootstrap

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Быстрый ответ

Для выравнивания элементов по нижнему краю в Bootstrap можно использовать сочетание свойств flexbox. К родительскому контейнеру добавьте классы d-flex flex-column для вертикальной компоновки и класс mt-auto к строке сетки, что позволит "прижать" её к нижнему краю.

HTML Скопировать код <div class="container-fluid d-flex flex-column" style="height: 300px;"> <div class="row mt-auto"> <div class="col"> <!-- Здесь будет располагаться ваш контент, выровненный по нижнему краю --> </div> </div> </div>

Этот метод простой и эффективный для закрепления контента у нижнего края.

Методы выравнивания в Bootstrap

Помимо flexbox, рассмотрим другие способы выравнивания элементов по нижнему краю и возможные специфические сценарии.

Преимущества Flexbox

В Bootstrap 4 выравнивание элементов по нижнему краю с помощью Flexbox производится легко и просто:

CSS Скопировать код .row { display: flex; align-items: flex-end; }

Убедитесь только, что пользователи не используют устаревшие браузеры.

Адаптивность с помощью медиа-запросов

Для сохранения адаптивности можно использовать комбинацию медиа-запросов и flexbox:

CSS Скопировать код @media (min-width: 768px) { .align-bottom-md { align-self: flex-end; } }

Соглашение об именовании классов в Bootstrap

Создавая новые классы стилей, старайтесь следовать именованию, принятому в Bootstrap, например, mt-auto-md :

CSS Скопировать код .mt-auto-md { @media (min-width: 768px) { margin-top: auto; } }

Возможно, в будущем ваш класс станет частью Bootstrap!

Преимущества LESS

Для пользователей Bootstrap версии 3 может быть удобно использовать LESS для создания миксинов:

less Скопировать код .bottom-align-mixin() { display: inline-block; vertical-align: bottom; float: none; } .col-bottom { .bottom-align-mixin(); }

AngularJS для динамического выравнивания

Если вы работаете с AngularJS, используйте его функциональность для адаптивного выравнивания:

JS Скопировать код app.directive('pullDown', function() { return { restrict: 'A', link: function(scope, element) { // Здесь наступает черед AngularJS. } }; });

Визуализация

Markdown Скопировать код Без выравнивания: 📘 📗📗 📘📕📕 📘📗📕📙 📘📗📕📙📔

Как товарищ, который отказывается располагаться в одном ряду.

Markdown Скопировать код После выравнивания: 📘 📗 📘 📕 📘📗📕 📘📗📕📙📔

С align-items-end все выглядит гармонично. Все элементы правильно расположены!

Практическое применение стратегий выравнивания

Уточняйте методы выравнивания ваших проектов, добавляя к макетам особая изюминка.

jQuery или чистый CSS?

jQuery является мощным инструментом, но он не так адаптивен, как методы CSS. Адаптивность действительно важна для жидких макетов.

Борьба с пробелами

С помощью display: inline-block иногда возникают трудности с выравниванием. Устраните их, убрав пробелы с использованием размера шрифта:

CSS Скопировать код .row-zero-space { font-size: 0; /* Нот не пробелов! */ } .col { display: inline-block; vertical-align: bottom; font-size: 16px; /* Возвращаем размер шрифта */ }

Переиспользуемые классы

Создайте кастомные универсальные классы для выравнивания, чтобы обогатить макет и сохранить принцип DRY.

display: table-cell

display: table-cell с vertical-align: bottom может оказаться полезным при выравнивании:

CSS Скопировать код .table-cell-align { display: table-cell; vertical-align: bottom; }

Этот в некоторой степени устаревший подход имитирует поведение таблицы и может быть менее гибким, чем flexbox.

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