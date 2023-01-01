Выравнивание элементов по нижнему краю в Bootstrap#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для выравнивания элементов по нижнему краю в Bootstrap можно использовать сочетание свойств flexbox. К родительскому контейнеру добавьте классы
d-flex flex-column для вертикальной компоновки и класс
mt-auto к строке сетки, что позволит "прижать" её к нижнему краю.
<div class="container-fluid d-flex flex-column" style="height: 300px;">
<div class="row mt-auto">
<div class="col">
<!-- Здесь будет располагаться ваш контент, выровненный по нижнему краю -->
</div>
</div>
</div>
Этот метод простой и эффективный для закрепления контента у нижнего края.
Методы выравнивания в Bootstrap
Помимо flexbox, рассмотрим другие способы выравнивания элементов по нижнему краю и возможные специфические сценарии.
Преимущества Flexbox
В Bootstrap 4 выравнивание элементов по нижнему краю с помощью Flexbox производится легко и просто:
.row {
display: flex;
align-items: flex-end;
}
Убедитесь только, что пользователи не используют устаревшие браузеры.
Адаптивность с помощью медиа-запросов
Для сохранения адаптивности можно использовать комбинацию медиа-запросов и flexbox:
@media (min-width: 768px) {
.align-bottom-md {
align-self: flex-end;
}
}
Соглашение об именовании классов в Bootstrap
Создавая новые классы стилей, старайтесь следовать именованию, принятому в Bootstrap, например,
mt-auto-md:
.mt-auto-md {
@media (min-width: 768px) {
margin-top: auto;
}
}
Возможно, в будущем ваш класс станет частью Bootstrap!
Преимущества LESS
Для пользователей Bootstrap версии 3 может быть удобно использовать LESS для создания миксинов:
.bottom-align-mixin() {
display: inline-block;
vertical-align: bottom;
float: none;
}
.col-bottom {
.bottom-align-mixin();
}
AngularJS для динамического выравнивания
Если вы работаете с AngularJS, используйте его функциональность для адаптивного выравнивания:
app.directive('pullDown', function() {
return {
restrict: 'A',
link: function(scope, element) {
// Здесь наступает черед AngularJS.
}
};
});
Визуализация
Без выравнивания:
📘
📗📗
📘📕📕
📘📗📕📙
📘📗📕📙📔
Как товарищ, который отказывается располагаться в одном ряду.
После выравнивания:
📘
📗
📘 📕
📘📗📕
📘📗📕📙📔
С
align-items-end все выглядит гармонично. Все элементы правильно расположены!
Практическое применение стратегий выравнивания
Уточняйте методы выравнивания ваших проектов, добавляя к макетам особая изюминка.
jQuery или чистый CSS?
jQuery является мощным инструментом, но он не так адаптивен, как методы CSS. Адаптивность действительно важна для жидких макетов.
Борьба с пробелами
С помощью
display: inline-block иногда возникают трудности с выравниванием. Устраните их, убрав пробелы с использованием размера шрифта:
.row-zero-space {
font-size: 0;
/* Нот не пробелов! */
}
.col {
display: inline-block;
vertical-align: bottom;
font-size: 16px; /* Возвращаем размер шрифта */
}
Переиспользуемые классы
Создайте кастомные универсальные классы для выравнивания, чтобы обогатить макет и сохранить принцип DRY.
display: table-cell
display: table-cell с
vertical-align: bottom может оказаться полезным при выравнивании:
.table-cell-align {
display: table-cell;
vertical-align: bottom;
}
Этот в некоторой степени устаревший подход имитирует поведение таблицы и может быть менее гибким, чем flexbox.
Полезные материалы
- Сетка · Bootstrap — детальное руководство по Bootstrap Grid.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — всё, что нужно знать о работе с CSS Grid.
- Гриды в CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — надёжное руководство MDN по CSS Grid Layout.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — ключ к решению задач выравнивания внутри сетки.
- Сообщество DigitalOcean | DigitalOcean — отличные обучающие материалы и вопросы-ответы, которые помогут в решении связанных задач.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда