Выполняем действие перед отправкой формы: jQuery, JavaScript

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Быстрый ответ

Вы можете прервать отправку формы, использовав обработчик событий в JavaScript. Для временной остановки отправки, воспользуйтесь методом event.preventDefault() в функции-обработчике. После выполнения необходимых проверок и манипуляций возобновите отправку формы с помощью this.submit() . Вот образец кода:

JS Скопировать код document.querySelector('#myform').addEventListener('submit', function(event) { event.preventDefault(); // Подождите, не отправляем форму ещё // Выполняем необходимые действия перед отправкой // После этого продолжаем отправку: this.submit(); });

Таким образом, вы сможете провести валидацию данных или другие действия, прежде чем отправка формы будет окончательно выполнена.

Детальное руководство по действиям перед отправкой формы

Синхронные или асинхронные задачи: выбор подхода

Перед отправкой формы могут быть необходимы различные действия – как синхронные, такие как валидация данные формы, так и асинхронные, например, обращение к серверному API. С синхронными задачами всё ясно: вызывайте this.submit() , как только они выполнятся. Для асинхронных задач следует использовать промисы JavaScript или синтаксис async/await для уверенности в том, что форма будет отправлена после полного завершения этих задач.

Надёжный jQuery и современные подходы

При работе с jQuery следует применять $('#myform').on('submit', function(event)) , чтобы избежать проблем с устарелым кодом и соответствовать современным практикам программирования.

Ошибка валидации? Вот ваш фильтр

Создайте функцию beforeSubmit , которая будет централизованно выполнять все проверки и задачи перед отправкой. Если все проверки пройдены успешно, возвращайте true , а при обнаружении ошибок – false :

JS Скопировать код function beforeSubmit() { // Выполняем валидацию и проверки перед отправкой if (validFormConditions()) { return true; } else { return false; } } $('#myform').on('submit', function(event) { event.preventDefault(); if (beforeSubmit()) { this.submit(); } });

При таком подходе ваш код будет чистым и удобным для повторного использования.

Не только кнопки могут отправлять форму

Бывает так, что отправку формы инициирует не стандартная кнопка, а другое действие. В этом случае свяжите ваши действия перед отправкой с этим триггером:

JS Скопировать код $('#mytrigger').on('click', function() { if (beforeSubmit()) { $('#myform')[0].requestSubmit(); } });

Обратите внимание, что requestSubmit() может требовать polyfill для поддержки в устаревших браузерах, например, в Safari.

Визуализация

Иногда полезно представить процесс отправки формы как поезд (🚂), который ожидает зелёный сигнал светофора для начала движения:

Станция 🚉: Форма (готовая к отправке) Светофор 🚦: Событие onsubmit (в ожидании подтверждения готовности к отправке)

В свой контекст проверку безопасности (функцию перед отправкой) можно представить как проверку перед отправлением поезда:

JS Скопировать код document.getElementById('myForm').onsubmit = function(event) { performSafetyCheck(); // Проведём проверку на наличие проблем 🧐🔍 if (somethingWrong) { event.preventDefault(); // Стоп! Красный сигнал светофора 🚦 alert('Осторожно! Исправьте ошибки перед отправкой формы.'); } };

Когда все проверки пройдены, начинается "поездка":

🧐🔍: Контроль успешно пройден! 🚂💨: Форма отправлена, началось движение!

Чистый HTML5 и JavaScript: основные роли

Пришло время воспользоваться мощью HTML5 и JavaScript:

Реализуйте API валидации HTML5 для обрабоки обязательных полей и форматирования данных.

Дополните это функциями на JavaScript, которые будут отображать сообщения об ошибках в режиме реального времени или выполнять дополнительные проверки.

Информирование пользователя при остановке отправки

После выполнения preventDefault() отправка формы приостанавливается. Вот как можно информировать пользователя об остановке:

JS Скопировать код document.getElementById('myform').addEventListener('submit', function(event) { if (!isFormValid()) { event.preventDefault(); displayError('Осторожно! Исправьте ошибки для возможности отправки формы.'); // функция displayError будет вашим помощником в уведомлении пользователей } });

Маленький хитрый трюк с типами кнопок

Если вам требуется больше контроля над процессом, можно сменить тип кнопки отправки на type="button" и управлять процессом вручную:

JS Скопировать код <button type="button" id="customSubmit">Отправить</button> $('#customSubmit').on('click', function() { if (beforeSubmit()) { $('#myform')[0].requestSubmit(); // Вот так мы обеспечиваем большую гибкость! } });

Это позволяет реализовать более сложную логику или асинхронные задачи до отправки формы, отдельно от стандартного события submit .

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