Выполняем действие перед отправкой формы: jQuery, JavaScript#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Вы можете прервать отправку формы, использовав обработчик событий в JavaScript. Для временной остановки отправки, воспользуйтесь методом
event.preventDefault() в функции-обработчике. После выполнения необходимых проверок и манипуляций возобновите отправку формы с помощью
this.submit(). Вот образец кода:
document.querySelector('#myform').addEventListener('submit', function(event) {
event.preventDefault(); // Подождите, не отправляем форму ещё
// Выполняем необходимые действия перед отправкой
// После этого продолжаем отправку: this.submit();
});
Таким образом, вы сможете провести валидацию данных или другие действия, прежде чем отправка формы будет окончательно выполнена.
Детальное руководство по действиям перед отправкой формы
Синхронные или асинхронные задачи: выбор подхода
Перед отправкой формы могут быть необходимы различные действия – как синхронные, такие как валидация данные формы, так и асинхронные, например, обращение к серверному API. С синхронными задачами всё ясно: вызывайте
this.submit(), как только они выполнятся. Для асинхронных задач следует использовать промисы JavaScript или синтаксис async/await для уверенности в том, что форма будет отправлена после полного завершения этих задач.
Надёжный jQuery и современные подходы
При работе с jQuery следует применять
$('#myform').on('submit', function(event)), чтобы избежать проблем с устарелым кодом и соответствовать современным практикам программирования.
Ошибка валидации? Вот ваш фильтр
Создайте функцию
beforeSubmit, которая будет централизованно выполнять все проверки и задачи перед отправкой. Если все проверки пройдены успешно, возвращайте
true, а при обнаружении ошибок –
false:
function beforeSubmit() {
// Выполняем валидацию и проверки перед отправкой
if (validFormConditions()) {
return true;
} else {
return false;
}
}
$('#myform').on('submit', function(event) {
event.preventDefault();
if (beforeSubmit()) {
this.submit();
}
});
При таком подходе ваш код будет чистым и удобным для повторного использования.
Не только кнопки могут отправлять форму
Бывает так, что отправку формы инициирует не стандартная кнопка, а другое действие. В этом случае свяжите ваши действия перед отправкой с этим триггером:
$('#mytrigger').on('click', function() {
if (beforeSubmit()) {
$('#myform')[0].requestSubmit();
}
});
Обратите внимание, что
requestSubmit() может требовать polyfill для поддержки в устаревших браузерах, например, в Safari.
Визуализация
Иногда полезно представить процесс отправки формы как поезд (🚂), который ожидает зелёный сигнал светофора для начала движения:
Станция 🚉: Форма (готовая к отправке)
Светофор 🚦: Событие
onsubmit (в ожидании подтверждения готовности к отправке)
В свой контекст проверку безопасности (функцию перед отправкой) можно представить как проверку перед отправлением поезда:
document.getElementById('myForm').onsubmit = function(event) {
performSafetyCheck(); // Проведём проверку на наличие проблем 🧐🔍
if (somethingWrong) {
event.preventDefault(); // Стоп! Красный сигнал светофора 🚦
alert('Осторожно! Исправьте ошибки перед отправкой формы.');
}
};
Когда все проверки пройдены, начинается "поездка":
🧐🔍: Контроль успешно пройден! 🚂💨: Форма отправлена, началось движение!
Чистый HTML5 и JavaScript: основные роли
Пришло время воспользоваться мощью HTML5 и JavaScript:
- Реализуйте API валидации HTML5 для обрабоки обязательных полей и форматирования данных.
- Дополните это функциями на JavaScript, которые будут отображать сообщения об ошибках в режиме реального времени или выполнять дополнительные проверки.
Информирование пользователя при остановке отправки
После выполнения
preventDefault() отправка формы приостанавливается. Вот как можно информировать пользователя об остановке:
document.getElementById('myform').addEventListener('submit', function(event) {
if (!isFormValid()) {
event.preventDefault();
displayError('Осторожно! Исправьте ошибки для возможности отправки формы.');
// функция displayError будет вашим помощником в уведомлении пользователей
}
});
Маленький хитрый трюк с типами кнопок
Если вам требуется больше контроля над процессом, можно сменить тип кнопки отправки на
type="button" и управлять процессом вручную:
<button type="button" id="customSubmit">Отправить</button>
$('#customSubmit').on('click', function() {
if (beforeSubmit()) {
$('#myform')[0].requestSubmit(); // Вот так мы обеспечиваем большую гибкость!
}
});
Это позволяет реализовать более сложную логику или асинхронные задачи до отправки формы, отдельно от стандартного события
submit.
Полезные материалы
- <form>: Элемент формы – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Основательное руководство по элементам форм HTML и их поведению.
- EventTarget: addEventListener() method – Web APIs | MDN — Детальное описание методов JavaScript для перехвата событий отправки форм.
- Event: preventDefault() method – Web APIs | MDN — Информация о том, как применять preventDefault() для временной остановки отправки формы и выполнения своего кода.
- Form Validation < JavaScript | The Art of Web — Объяснение процесса валидации форм с использованием JavaScript до их отправки.
- Constraint validation – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обзор API валидации форм HTML5, помогающий проверить пользовательский ввод перед отправкой.
- Async/await — Подробное объяснение работы асинхронного JavaScript, которое важно для выполнения задач перед отправкой формы без задержки в обработке пользовательского интерфейса.
- submit event | jQuery API Documentation — Советы по обработке событий отправки форм с помощью jQuery для выполнения кода до отправки формы.
Элина Баранова
разработчик Android