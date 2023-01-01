Выделение области на экране CSS: туториал и решение проблемы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для достижения данного эффекта можно использовать элемент
div с настройками
box-shadow. Это позволит акцентировать внимание на необходимой зоне и одновременно затемнить все прочие элементы экрана. Приведем экземпляр простого и рабочего решения на основе HTML и CSS:
.dim-screen {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
z-index: 1;
pointer-events: none;
}
.highlight-area {
position: fixed;
top: 100px;
left: 100px;
width: 300px;
height: 300px;
background: #FFF;
z-index: 2;
}
Соответствующие HTML-элементы для применения данного стиля:
<div class="dim-screen"></div>
<div class="highlight-area">Ваш контент здесь</div>
Адаптируйте размеры под свои потребности, и вы получите простое и эффективное решение.
Как это устроено?
Вариант 1: Используем "box-shadow"
Секрет кроется в использовании свойства CSS –
box-shadow. Применив его к
div, вы обеспечите не только наложение слоев, но и улучшите производительность вашей страницы:
.emphasized-area {
position: fixed;
width: 300px;
height: 300px;
top: 100px;
left: 100px;
box-shadow: 0 0 0 200vmax rgba(0, 0, 0, 0.7);
pointer-events: none;
}
Вариант 2: Динамическое интерактив с JavaScript
Сделайте вашу страницу более интерактивной с помощью JavaScript. Разработайте функции, которые будут активировать и перемещать выделяемую область в ответ на действия пользователя:
function showHighlight(x, y, width, height) {
const highlightArea = document.querySelector('.highlight-area');
highlightArea.style.top = `${y}px`;
highlightArea.style.left = `${x}px`;
highlightArea.style.width = `${width}px`;
highlightArea.style.height = `${height}px`;
highlightArea.style.display = 'block';
}
function hideHighlight() {
const highlightArea = document.querySelector('.highlight-area');
highlightArea.style.display = 'none';
}
Вариант 3: Обратная совместимость
Современные единицы измерения, связанные с размером окна, и функция
calc() могут быть не поддержаны в старых браузерах. Для обеспечения совместимости с IE9+ используйте динамические размеры, заданные в процентах, или JavaScript-полифиллы.
Визуализация
Представьте себе ночь в городе, где огни тускло мерцают. В центре этой картины есть прожектор, освещающий сцену:
🌃🔲🌃🔲🌃
🔲💡🎤💡🔲
🌃🔲🌃🔲🌃
# В то время как город погружен во мрак, сцена под прожекторами
# привлекает все взгляды.
Div действует аналогично: подчеркивает контент и делает его центром внимания.
Более прогрессивные и практичные решения
Вариант 1: SVG для нестандартных форм
Если требуется акцентировать внимание на области нестандартной формы, воспользуйтесь SVG-наложениями с прозрачными вырезами заданной формы:
<svg width="100%" height="100%">
<rect width="100%" height="100%" fill="rgba(0,0,0,0.7)"/>
<circle cx="250" cy="250" r="100" fill="transparent"/>
</svg>
Не забывайте устанавливать
pointer-events:none для SVG-элементов, чтобы обеспечить взаимодействие с элементами под ними.
Вариант 2: Каскадные уровни для интерактивного контента
Используйте несколько уровней наложения для создания интерактивного контента, предоставляя пользователю возможность взаимодействия с элементами под затемненным слоем.
Вариант 3: Адаптивный дизайн
Используйте относительные единицы измерения, как проценты или единицы вьюпорта, в целях создания адаптивных зон выделения, изменяющихся в соответствии с размером экрана.
Полезные материалы
- Свойство CSS box-shadow – Изучите возможность создания теневых эффектов.
- Селектор :not() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Исключите элементы из стилевого правила.
- Свойство position | CSS-Tricks – Фиксируйте содержимое страницы.
- prefers-color-scheme: Здравствуй, темнота | web.dev – Создавайте дизайн для темных и светлых тем.
- Указательные события – CSS | MDN – Управляйте взаимодействием с элементами.
- CSS селекторы – CSS | MDN – Точно цельтесь на элементы.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда