Выделение области на экране CSS: туториал и решение проблемы

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Быстрый ответ

Для достижения данного эффекта можно использовать элемент div с настройками box-shadow . Это позволит акцентировать внимание на необходимой зоне и одновременно затемнить все прочие элементы экрана. Приведем экземпляр простого и рабочего решения на основе HTML и CSS:

CSS Скопировать код .dim-screen { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: rgba(0, 0, 0, 0.7); z-index: 1; pointer-events: none; } .highlight-area { position: fixed; top: 100px; left: 100px; width: 300px; height: 300px; background: #FFF; z-index: 2; }

Соответствующие HTML-элементы для применения данного стиля:

HTML Скопировать код <div class="dim-screen"></div> <div class="highlight-area">Ваш контент здесь</div>

Адаптируйте размеры под свои потребности, и вы получите простое и эффективное решение.

Как это устроено?

Вариант 1: Используем "box-shadow"

Секрет кроется в использовании свойства CSS – box-shadow . Применив его к div , вы обеспечите не только наложение слоев, но и улучшите производительность вашей страницы:

CSS Скопировать код .emphasized-area { position: fixed; width: 300px; height: 300px; top: 100px; left: 100px; box-shadow: 0 0 0 200vmax rgba(0, 0, 0, 0.7); pointer-events: none; }

Вариант 2: Динамическое интерактив с JavaScript

Сделайте вашу страницу более интерактивной с помощью JavaScript. Разработайте функции, которые будут активировать и перемещать выделяемую область в ответ на действия пользователя:

JS Скопировать код function showHighlight(x, y, width, height) { const highlightArea = document.querySelector('.highlight-area'); highlightArea.style.top = `${y}px`; highlightArea.style.left = `${x}px`; highlightArea.style.width = `${width}px`; highlightArea.style.height = `${height}px`; highlightArea.style.display = 'block'; } function hideHighlight() { const highlightArea = document.querySelector('.highlight-area'); highlightArea.style.display = 'none'; }

Вариант 3: Обратная совместимость

Современные единицы измерения, связанные с размером окна, и функция calc() могут быть не поддержаны в старых браузерах. Для обеспечения совместимости с IE9+ используйте динамические размеры, заданные в процентах, или JavaScript-полифиллы.

Визуализация

Представьте себе ночь в городе, где огни тускло мерцают. В центре этой картины есть прожектор, освещающий сцену:

Markdown Скопировать код 🌃🔲🌃🔲🌃 🔲💡🎤💡🔲 🌃🔲🌃🔲🌃 # В то время как город погружен во мрак, сцена под прожекторами # привлекает все взгляды.

Div действует аналогично: подчеркивает контент и делает его центром внимания.

Более прогрессивные и практичные решения

Вариант 1: SVG для нестандартных форм

Если требуется акцентировать внимание на области нестандартной формы, воспользуйтесь SVG-наложениями с прозрачными вырезами заданной формы:

HTML Скопировать код <svg width="100%" height="100%"> <rect width="100%" height="100%" fill="rgba(0,0,0,0.7)"/> <circle cx="250" cy="250" r="100" fill="transparent"/> </svg>

Не забывайте устанавливать pointer-events:none для SVG-элементов, чтобы обеспечить взаимодействие с элементами под ними.

Вариант 2: Каскадные уровни для интерактивного контента

Используйте несколько уровней наложения для создания интерактивного контента, предоставляя пользователю возможность взаимодействия с элементами под затемненным слоем.

Вариант 3: Адаптивный дизайн

Используйте относительные единицы измерения, как проценты или единицы вьюпорта, в целях создания адаптивных зон выделения, изменяющихся в соответствии с размером экрана.

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