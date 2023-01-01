Выборка прямых дочерних элементов div в Tailwind CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы в Tailwind CSS стилизовать прямых потомков, следует применить CSS-селектор > вместе с директивой @apply :

CSS Скопировать код .parent > * { @apply bg-blue-500 p-4; }

Таким способом к каждому непосредственному элементу с классом .parent будут применяться классы bg-blue-500 и p-4 .

Начиная с версии Tailwind 3.1, можно использовать префикс >& , который дополнительно упрощает синтаксис:

HTML Скопировать код <div class=">& bg-blue-500 ...">...</div>

Визуализация

Среди программистов распространен такой афоризм: настоящее садоводство невозможно без устранения всех багов. 🐛 Представим, что у нас есть сад с цветами (🌸), огороженный забором (👷‍♂️):

HTML Скопировать код <div class="parent"> 👷‍♂️ <div class="child">🌸</div> <div class="child">🌼</div> <div class="child">🌻</div> </div>

Здесь цветы представляют собой прямых потомков и находятся под небезразличным взглядом садовника ( div -родителя).

Markdown Скопировать код Садовник (👷‍♂️): Заботится только о своих растениях (🌸🌼🌻), игнорируя те, что выросли на соседнем участке (🌲🌾).

В Tailwind CSS мы стилизуем именно прямых потомков — растения, которые находятся под надзором нашего садовника:

JS Скопировать код .parent > .child { @apply bg-blue-500; } // Синие цветы во всей своей красе!

А в результате мы получаем сад, где уход оказывается выборочно, а все остальные растения остаются нетронутыми.

Изучаем возможности селекторов потомков в Tailwind

Tailwind CSS предлагает разнообразные способы воздействия на стили дочерних элементов. Вот как вы можете использовать эти инструменты:

Применение оператора >& и дочерних вариантов:

Оператор >& в Tailwind обеспечивает точные настройки стилей для дочерних элементов, абсолютно аналогичные CSS селектору div.section > div :

CSS Скопировать код .parent > .child { @apply text-gray-200; } // Чётко выделены дочерние элементы

Для более точечного воздействия можно определить дочерние варианты в tailwind.config.js :

JS Скопировать код // В файле tailwind.config.js module.exports = { variants: { extend: { textColor: ['child'], }, }, }

После этого можно будет управлять стилями потомков прямо в HTML:

HTML Скопировать код <div class="child:text-gray-200">...</div> // Так мы указываем стили исключительно для прямых потомков

Создание собственных вариантов

Если стандартных вариантов недостаточно, то вы вправе создать свои стилевые правила с помощью AddVariant в Tailwind:

JS Скопировать код // В файле tailwind.config.js const plugin = require('tailwindcss/plugin') module.exports = { plugins: [ plugin(function ({ addVariant }) { addVariant('child-hover', ({ container, separator }) => { container.walkRules(rule => { rule.selector = `.child-hover${separator}${rule.selector.slice(1)}:hover > *` }) }) }) ] }

Теперь с помощью этого пользовательского варианта можно использовать child-hover:text-blue-500 :

HTML Скопировать код <div class="child-hover:text-blue-500">...</div> // Наведите курсор, чтобы добавить цвет!

Применение плагинов

Плагины расширяют возможности Tailwind. Например, tailwindcss-children значительно упрощает работу с дочерними элементами:

Установить плагин:

Bash Скопировать код npm install tailwindcss-children --save-dev // Интегрируем функционал

Включить его в файле tailwind.config.js :

JS Скопировать код module.exports = { plugins: [ require('tailwindcss-children'), ], }

После чего этот плагин можно использовать в классах:

HTML Скопировать код <div class="children:p-4"> ... </div> // Включаем плагин, когда потребуется порядок среди потомков

Применение базовых стилей

Используйте директивы @layer base и @apply , чтобы добавить стиль к прямым потомкам:

CSS Скопировать код @layer base { .parent > * { @apply text-gray-200; // Базовые стили для дочерних элементов } }

Такой код обеспечивает наследование класса text-gray-200 всеми прямыми наследниками .parent .

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