Выборка прямых дочерних элементов div в Tailwind CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы в Tailwind CSS стилизовать прямых потомков, следует применить CSS-селектор
> вместе с директивой
@apply:
.parent > * {
@apply bg-blue-500 p-4;
}
Таким способом к каждому непосредственному элементу с классом
.parent будут применяться классы
bg-blue-500 и
p-4.
Начиная с версии Tailwind 3.1, можно использовать префикс
>&, который дополнительно упрощает синтаксис:
<div class=">& bg-blue-500 ...">...</div>
Визуализация
Среди программистов распространен такой афоризм: настоящее садоводство невозможно без устранения всех багов. 🐛 Представим, что у нас есть сад с цветами (🌸), огороженный забором (👷♂️):
<div class="parent"> 👷♂️
<div class="child">🌸</div>
<div class="child">🌼</div>
<div class="child">🌻</div>
</div>
Здесь цветы представляют собой прямых потомков и находятся под небезразличным взглядом садовника (
div-родителя).
Садовник (👷♂️): Заботится только о своих растениях (🌸🌼🌻), игнорируя те, что выросли на соседнем участке (🌲🌾).
В Tailwind CSS мы стилизуем именно прямых потомков — растения, которые находятся под надзором нашего садовника:
.parent > .child { @apply bg-blue-500; } // Синие цветы во всей своей красе!
А в результате мы получаем сад, где уход оказывается выборочно, а все остальные растения остаются нетронутыми.
Изучаем возможности селекторов потомков в Tailwind
Tailwind CSS предлагает разнообразные способы воздействия на стили дочерних элементов. Вот как вы можете использовать эти инструменты:
Применение оператора
>& и дочерних вариантов:
Оператор
>& в Tailwind обеспечивает точные настройки стилей для дочерних элементов, абсолютно аналогичные CSS селектору
div.section > div:
.parent > .child { @apply text-gray-200; } // Чётко выделены дочерние элементы
Для более точечного воздействия можно определить дочерние варианты в
tailwind.config.js:
// В файле tailwind.config.js
module.exports = {
variants: {
extend: {
textColor: ['child'],
},
},
}
После этого можно будет управлять стилями потомков прямо в HTML:
<div class="child:text-gray-200">...</div> // Так мы указываем стили исключительно для прямых потомков
Создание собственных вариантов
Если стандартных вариантов недостаточно, то вы вправе создать свои стилевые правила с помощью AddVariant в Tailwind:
// В файле tailwind.config.js
const plugin = require('tailwindcss/plugin')
module.exports = {
plugins: [
plugin(function ({ addVariant }) {
addVariant('child-hover', ({ container, separator }) => {
container.walkRules(rule => {
rule.selector = `.child-hover${separator}${rule.selector.slice(1)}:hover > *`
})
})
})
]
}
Теперь с помощью этого пользовательского варианта можно использовать
child-hover:text-blue-500:
<div class="child-hover:text-blue-500">...</div> // Наведите курсор, чтобы добавить цвет!
Применение плагинов
Плагины расширяют возможности Tailwind. Например,
tailwindcss-children значительно упрощает работу с дочерними элементами:
- Установить плагин:
npm install tailwindcss-children --save-dev // Интегрируем функционал
- Включить его в файле
tailwind.config.js:
module.exports = {
plugins: [
require('tailwindcss-children'),
],
}
После чего этот плагин можно использовать в классах:
<div class="children:p-4"> ... </div> // Включаем плагин, когда потребуется порядок среди потомков
Применение базовых стилей
Используйте директивы
@layer base и
@apply, чтобы добавить стиль к прямым потомкам:
@layer base {
.parent > * {
@apply text-gray-200; // Базовые стили для дочерних элементов
}
}
Такой код обеспечивает наследование класса
text-gray-200 всеми прямыми наследниками
.parent.
Полезные материалы
- Handling Hover, Focus, and Other States – Tailwind CSS — официальное руководство Tailwind CSS, где рассмотрено управление вариантами состояний, среди которых и селекторы потомков.
- Child and Sibling Selectors | CSS-Tricks — детальное объяснение селекторов дочерних элементов в CSS.
- CSS selectors – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — полное руководство от Mozilla Developer Network по CSS селекторам.
- javascript – querySelector search immediate children – Stack Overflow — дискуссия на форуме разработчиков о целевом выборе прямых потомков с использованием querySelector.
- Tailwind CSS Cheat Sheet — шпаргалка по классам Tailwind CSS для быстрого поиска нужных классов.
- CSS Combinators — учебный курс от W3Schools, объясняющий применение CSS комбинаторов для выбора HTML-элементов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда