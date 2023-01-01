Выбор всех невыбранных checkbox в jQuery: решение ошибки

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Быстрый ответ

Для поиска всех невыбранных чекбоксов в jQuery служат селекторы :not(:checked) и :checkbox :

JS Скопировать код var unchecked = $(':checkbox:not(:checked)');

Теперь переменная unchecked ссылается на все невыбранные чекбоксы.

Подробный разбор: выбор и не только

После ознакомления с основным способом, давайте изучим подробнее возможности управления чекбоксами и раскроем их скрытый потенциал.

Извлечение значений невыбранных чекбоксов

Для получения значений невыбранных чекбоксов подойдёт функция .map() . Пример её применения с нашим селектором:

JS Скопировать код var uncheckedValues = $(':checkbox:not(:checked)').map(function() { return this.value; // Здесь 'this' ссылается на текущий элемент массива }).get();

Проверка состояния внутри функции

Если вам требуется проверить состояние чекбокса внутри функции или обработчика событий, обратитесь к данному примеру:

JS Скопировать код if (!$(this).is(':checked')) { // Вы обнаружили невыбранный чекбокс. Получите виртуальное печенье 🍪 }

Метод "без jQuery" с использованием чистого JavaScript

Для тех, кто отдает предпочтение чистому JavaScript перед jQuery:

JS Скопировать код var unchecked = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]:not(:checked)');

Визуализация

Markdown Скопировать код Допустим, у нас есть такие чекбоксы: [✅, ✅, ❌, ✅, ❌]

Запускаем запрос:

JS Скопировать код $('input:checkbox:not(:checked)') // Поиск, аналогичный Глазу Саурона 🔎

И получаем следующий результат:

Markdown Скопировать код Невыбранные: [❌, ❌] // Акцентируем внимание на выбранных элементах 🎯

Дополнительные уловки

Переходим к продвинутым методам и трюкам для работы с чекбоксами в jQuery.

Улучшение читаемости c помощью пользовательских селекторов

Чтобы упростить чтение кода, можно расширить функционал jQuery, добавив селектор :unchecked :

JS Скопировать код $.extend($.expr[':'], { unchecked: function(obj) { return !$(obj).is(':checked'); // "unchecked" теперь доступен вам } });

Теперь селектор $('input:unchecked') можно использовать.

Уточняем выбор внутри форм и областей

Если вам приходится работать с несколькими формами или наборами чекбоксов, можно сделать более точный поиск:

JS Скопировать код $('#myForm :checkbox:not(:checked)'); // Где 'myForm' – это ваш уникальный идентификатор формы

Работа с динамическими элементами

На динамических веб-страницах чекбоксы могут менять свое состояние. Чтобы контролировать их, используйте делегирование событий с помощью метода .on() :

JS Скопировать код $(document).on('change', ':checkbox', function() { var unchecked = $(':checkbox:not(:checked)').length; // Показываете результат или выполняете нужное действие });

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