Выбор всех невыбранных checkbox в jQuery: решение ошибки#jQuery
Быстрый ответ
Для поиска всех невыбранных чекбоксов в jQuery служат селекторы
:not(:checked) и
:checkbox:
var unchecked = $(':checkbox:not(:checked)');
Теперь переменная
unchecked ссылается на все невыбранные чекбоксы.
Подробный разбор: выбор и не только
После ознакомления с основным способом, давайте изучим подробнее возможности управления чекбоксами и раскроем их скрытый потенциал.
Извлечение значений невыбранных чекбоксов
Для получения значений невыбранных чекбоксов подойдёт функция
.map(). Пример её применения с нашим селектором:
var uncheckedValues = $(':checkbox:not(:checked)').map(function() {
return this.value; // Здесь 'this' ссылается на текущий элемент массива
}).get();
Проверка состояния внутри функции
Если вам требуется проверить состояние чекбокса внутри функции или обработчика событий, обратитесь к данному примеру:
if (!$(this).is(':checked')) {
// Вы обнаружили невыбранный чекбокс. Получите виртуальное печенье 🍪
}
Метод "без jQuery" с использованием чистого JavaScript
Для тех, кто отдает предпочтение чистому JavaScript перед jQuery:
var unchecked = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]:not(:checked)');
Визуализация
Допустим, у нас есть такие чекбоксы: [✅, ✅, ❌, ✅, ❌]
Запускаем запрос:
$('input:checkbox:not(:checked)') // Поиск, аналогичный Глазу Саурона 🔎
И получаем следующий результат:
Невыбранные: [❌, ❌] // Акцентируем внимание на выбранных элементах 🎯
Дополнительные уловки
Переходим к продвинутым методам и трюкам для работы с чекбоксами в jQuery.
Улучшение читаемости c помощью пользовательских селекторов
Чтобы упростить чтение кода, можно расширить функционал jQuery, добавив селектор
:unchecked:
$.extend($.expr[':'], {
unchecked: function(obj) {
return !$(obj).is(':checked'); // "unchecked" теперь доступен вам
}
});
Теперь селектор
$('input:unchecked') можно использовать.
Уточняем выбор внутри форм и областей
Если вам приходится работать с несколькими формами или наборами чекбоксов, можно сделать более точный поиск:
$('#myForm :checkbox:not(:checked)'); // Где 'myForm' – это ваш уникальный идентификатор формы
Работа с динамическими элементами
На динамических веб-страницах чекбоксы могут менять свое состояние. Чтобы контролировать их, используйте делегирование событий с помощью метода
.on():
$(document).on('change', ':checkbox', function() {
var unchecked = $(':checkbox:not(:checked)').length;
// Показываете результат или выполняете нужное действие
});
Полезные материалы
- Селекторы | Официальная документация jQuery API – Подробный гид по селекторам jQuery, который поможет вам ориентироваться в DOM.
- :checked – CSS: Каскадные стили – Углубленное понимание работы с псевдоклассом :checked в CSS3.
- Как отобразить текст, когда чекбокс выбран – Практическое руководство по отображению текста при переключении чекбоксов.
- Часто задаваемые вопросы | Учебный центр jQuery – Обзор типичных вопросов и ответов для решения распространенных задач при использовании jQuery.
- Селекторы jQuery – Исчерпывающий справочник по селекторам jQuery, который облегчит вам выбор элементов.
Элина Баранова
разработчик Android