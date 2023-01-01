Выбор разделителя в HTML: тире или подчеркивание?

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Быстрый ответ

При задании имен для атрибутов class и id в HTML выбирайте дефисы, а не подчеркивания. Почему? Это повышает читаемость кода, оптимизирует SEO и обеспечивает совместимость с CSS и JavaScript. Дефисы придают коду структурированный и легко воспринимаемый вид, тогда как использование подчеркиваний может затруднить чтение. Рассмотрим пример:

HTML Скопировать код <div class="main-header" id="feature-section"></div> <!-- Чисто и эффективно с дефисом 😎 --> <div class="main_header" id="feature_section"></div> <!-- Подчеркивания? Не в этот раз! 😉 -->

Таким образом, дефисы делают код более организованным и понятным.

Анализ влияния дефисов и подчеркиваний

Зачем выбирать дефисы?

Использование дефисов в class и id способствует прозрачности кода. Это улучшает читаемость и улучшает SEO работу, поскольку поисковые системы, такие как Google, рассматривают дефисы в качестве пробелов, что благоприятно отражается на семантической составляющей.

С точки зрения программирования

Дефисы отлично выполняют функцию разделителей в названиях в HTML/CSS и JavaScript, исключая потенциальные конфликты, которые могут возникнуть из-за общепринятых соглашений о наименовании переменных в JavaScript:

JS Скопировать код let featureSection = document.getElementById('feature-section'); // Четкое разграничение, без путаницы! 🚫 let featuresection = document.getElementById('featuresection'); // Неясное назначение области! 🧭

Соблюдение стандартов

Следование установленным стилистическим правилам, таким как Руководство по стилям HTML/CSS от Google, снимет стресс и сделает ваши проекты соответствующими лучшим практикам отрасли.

Взаимодействие с редакторами кода

Текстовые редакторы могут по-разному интерпретировать дефисы и подчеркивания, что может сказаться на удобстве кодирования и, вполне возможно, стать препятствием для бесперебойной работы.

Визуализация

Представьте имена атрибутов class и id как систему упорядочения книжных полок:

Markdown Скопировать код Название Книги – Дефисы (гладкое чтение) ----------------------------------------------------------------------- JavaScript_for_Beginners ❌ JavaScript-for-Beginners ✅ Заголовки на книжных корешках Подчеркивания (слипшиеся буквы) ---------------------------------------------------------------------- #js_tips ❌ #js-tips ✅

📚🔍 Для читабельности и вложенности в CSS/Sass обращайтесь к 'дЕфисам-Для-Названий'. 📚🏷️ Если вам нужны скриптование и единообразие, лучшим выбором будет 'ПодчеркиваниеДляИдентификаторов'.

Дефисы или подчеркивания: решающий выбор

Удобство для SEO

Стремитесь продвигать свой сайт в поисковых системах? Дефисы – ваш надежный инструмент, они работают как разделители слов, улучшая ваш SEO рейтинг. Подчеркивания, напротив, могут сливать слова вместе, что не всегда благоприятно для SEO.

Удобство программирования

Кодирование с дефисами может быть менее утомительным, чем с использованием подчеркиваний, что помогает сохранить внимание разработчиков.

Соответствие стилю

Для поддержания единообразия в крупных проектах важно следовать общепринятым конвенциям, и выбор дефисов помогает обеспечить консистентность кода в HTML, CSS и JavaScript.

Отказ от склеивания слов

Слова, которые написаны слитно, например "errorstatus", значительно ухудшают читаемость кода. Используйте дефисы для четкого разделения элементов:

CSS Скопировать код .error-status { /* Соблюдайте порядок: 'код-ошибки', будьте внимательны!✨ */ } .errorstatus { /* 'Безкодовое' состояние ошибки – отбой!🔙 */ }

Дефисы и другие символы

Не забывайте, что W3C допускает использование двоеточия и точек. Они не часто используются, но могут быть полезны для компонентов с пространствами имен или в нотации BEM.

В качестве альтернативы – CamelCase

CamelCase не так часто используется, но он отлично подходит в качестве альтернативы для имен в HTML и CSS, особенно если эти имена должны соответствовать свойствам объектов в JavaScript. Главное – строго следовать выбранным конвенциям!

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