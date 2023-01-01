Выбор разделителя в HTML: тире или подчеркивание?#Основы HTML #SEO #SEO в HTML
Быстрый ответ
При задании имен для атрибутов
class и
id в HTML выбирайте дефисы, а не подчеркивания. Почему? Это повышает читаемость кода, оптимизирует SEO и обеспечивает совместимость с CSS и JavaScript. Дефисы придают коду структурированный и легко воспринимаемый вид, тогда как использование подчеркиваний может затруднить чтение. Рассмотрим пример:
<div class="main-header" id="feature-section"></div> <!-- Чисто и эффективно с дефисом 😎 -->
<div class="main_header" id="feature_section"></div> <!-- Подчеркивания? Не в этот раз! 😉 -->
Таким образом, дефисы делают код более организованным и понятным.
Анализ влияния дефисов и подчеркиваний
Зачем выбирать дефисы?
Использование дефисов в
class и
id способствует прозрачности кода. Это улучшает читаемость и улучшает SEO работу, поскольку поисковые системы, такие как Google, рассматривают дефисы в качестве пробелов, что благоприятно отражается на семантической составляющей.
С точки зрения программирования
Дефисы отлично выполняют функцию разделителей в названиях в HTML/CSS и JavaScript, исключая потенциальные конфликты, которые могут возникнуть из-за общепринятых соглашений о наименовании переменных в JavaScript:
let featureSection = document.getElementById('feature-section'); // Четкое разграничение, без путаницы! 🚫
let featuresection = document.getElementById('featuresection'); // Неясное назначение области! 🧭
Соблюдение стандартов
Следование установленным стилистическим правилам, таким как Руководство по стилям HTML/CSS от Google, снимет стресс и сделает ваши проекты соответствующими лучшим практикам отрасли.
Взаимодействие с редакторами кода
Текстовые редакторы могут по-разному интерпретировать дефисы и подчеркивания, что может сказаться на удобстве кодирования и, вполне возможно, стать препятствием для бесперебойной работы.
Визуализация
Представьте имена атрибутов
class и
id как систему упорядочения книжных полок:
Название Книги – Дефисы (гладкое чтение)
-----------------------------------------------------------------------
JavaScript_for_Beginners ❌
JavaScript-for-Beginners ✅
Заголовки на книжных корешках Подчеркивания (слипшиеся буквы)
----------------------------------------------------------------------
#js_tips ❌
#js-tips ✅
📚🔍 Для читабельности и вложенности в CSS/Sass обращайтесь к 'дЕфисам-Для-Названий'. 📚🏷️ Если вам нужны скриптование и единообразие, лучшим выбором будет 'ПодчеркиваниеДляИдентификаторов'.
Дефисы или подчеркивания: решающий выбор
Удобство для SEO
Стремитесь продвигать свой сайт в поисковых системах? Дефисы – ваш надежный инструмент, они работают как разделители слов, улучшая ваш SEO рейтинг. Подчеркивания, напротив, могут сливать слова вместе, что не всегда благоприятно для SEO.
Удобство программирования
Кодирование с дефисами может быть менее утомительным, чем с использованием подчеркиваний, что помогает сохранить внимание разработчиков.
Соответствие стилю
Для поддержания единообразия в крупных проектах важно следовать общепринятым конвенциям, и выбор дефисов помогает обеспечить консистентность кода в HTML, CSS и JavaScript.
Отказ от склеивания слов
Слова, которые написаны слитно, например "errorstatus", значительно ухудшают читаемость кода. Используйте дефисы для четкого разделения элементов:
.error-status { /* Соблюдайте порядок: 'код-ошибки', будьте внимательны!✨ */ }
.errorstatus { /* 'Безкодовое' состояние ошибки – отбой!🔙 */ }
Дефисы и другие символы
Не забывайте, что W3C допускает использование двоеточия и точек. Они не часто используются, но могут быть полезны для компонентов с пространствами имен или в нотации BEM.
В качестве альтернативы – CamelCase
CamelCase не так часто используется, но он отлично подходит в качестве альтернативы для имен в HTML и CSS, особенно если эти имена должны соответствовать свойствам объектов в JavaScript. Главное – строго следовать выбранным конвенциям!
Полезные материалы
- Google HTML/CSS Style Guide — Официальные рекомендации Google по написанию классов и id.
- CSS Tricks: The Sass Ampersand — Обзор правил именования в контексте Sass.
- W3C Schools – HTML id Attribute — Описание использования атрибута id в HTML.
- W3C Schools – HTML Classes – The Class Attribute — Руководство по правильному использованию атрибута class в HTML.
- Smashing Magazine: BEM For Beginners — Всё, что вам нужно знать о нотации BEM для начинающих.
- Stack Overflow – Why are dashes preferred for CSS selectors / HTML attributes? — Мнение сообщества о преимуществах использования дефисов вместо подчеркиваний при именовании.
Пётр Гончаров
SEO-редактор