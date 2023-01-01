Выбор последнего видимого div с помощью CSS: селекторы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы выбрать последний видимый div с использованием CSS, примените псевдо-класс
:not() вместе с селекторами атрибутов, чтобы исключить скрытые div:
div:not([style*="display: none"]):not([hidden]):last-of-type {
/* Ваши CSS-стили */
}
Если элементы меняют свою видимость динамически, примените JavaScript для фильтрации видимых div:
let lastVisibleDiv = Array.from(document.querySelectorAll('div'))
.reverse()
.find(div => window.getComputedStyle(div).display !== 'none');
Улучшение CSS с помощью JavaScript
CSS идеален для статических задач, но не обладает гибкостью перед динамическим содержимым. Здесь на помощь приходит JavaScript, предоставляющий необходимую динамику:
function getLastVisibleDiv() {
return Array.from(document.querySelectorAll('div'))
.reverse()
.find(div => div.offsetParent !== null);
}
// Пример использования
let lastVisibleElement = getLastVisibleDiv();
// Применяем стиль
if (lastVisibleElement) {
lastVisibleElement.classList.add('highlight');
}
Здесь мы используем свойство
offsetParent, позволяющее определить, является ли элемент видимым, и гарантировать получение точных данных, в отличие от метода с определением через стили или CSS свойства.
CSS и JavaScript: Динамика в действии
Объединение CSS и JavaScript — стратегия выбора при работе с динамическим контентом. Давайте подробнее рассмотрим их взаимодействие в контексте выбора видимых элементов.
Адаптация к изменениям видимости
Встроенные стили и селекторы атрибутов эффективны, пока содержимое остается статичным. Когда содержимое начинает изменяться, лучше использовать JavaScript для полного контроля над отображением элементов.
Наслаждаемся мощью jQuery
Для тех, кто знаком с jQuery, код поиска последнего видимого div сводится к одной строке:
let $lastVisibleDiv = $('div:visible:last');
Управление классами и идентификаторами
Использование классов и ID обеспечивает удобство при работе с JavaScript или jQuery, позволяет фокусироваться на определенной группе элементов.
Визуализация
Наш сад по-прежнему населен 🌸 (видимыми div) и 🍂 (скрытыми). Нам нужен последний цветок:
Сад: 🌸🍂🌸🍂🌸🍂🍂🍂
CSS-селектор работает как работящая пчела (🐝), которая стремится к последнему цветущему div:
div:visible:last-of-type { /* Цель пчелы */ }
Цель достигнута, задача выполнена:
Цель: 🎯(🌸)
Пчела игнорирует ненужные 🍂 div и сосредотачивается на последнем цветке 🌸 в нашем саду элементов.
Углубленные приемы
Модульность
Организуйте div в контейнере. Это упрощает выбор элементов и следует лучшим практикам структурирования HTML.
Выход за рамки видимости
Стиль CSS
filter: blur(3px) может использоваться для указания на интерактивные состояния и неинвазивного улучшения пользовательского опыта.
Ограничения CSS, внимание на JavaScript
CSS-селектор
[style*="display:none"] не учитывает изменения видимости, осуществляемые через классы или внешние стили. JavaScript призван компенсировать эти ограничения, обеспечивая полное отслеживание изменений видимости элементов.
Полезные материалы
- :visible Селектор | Документация API jQuery
- Селектор CSS :last-child
- :nth-of-type() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- :not() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- Селекторы Уровня 4
- :last-of-type | CSS-Tricks – CSS-Tricks
- Как проверить, находится ли часть элемента вне видимой области экрана на чистом JS | Go Make Things
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда