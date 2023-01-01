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Выбор последнего видимого div с помощью CSS: селекторы
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Выбор последнего видимого div с помощью CSS: селекторы

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы выбрать последний видимый div с использованием CSS, примените псевдо-класс :not() вместе с селекторами атрибутов, чтобы исключить скрытые div:

CSS
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div:not([style*="display: none"]):not([hidden]):last-of-type {
  /* Ваши CSS-стили */
}

Если элементы меняют свою видимость динамически, примените JavaScript для фильтрации видимых div:

JS
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let lastVisibleDiv = Array.from(document.querySelectorAll('div'))
                          .reverse()
                          .find(div => window.getComputedStyle(div).display !== 'none');
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Улучшение CSS с помощью JavaScript

CSS идеален для статических задач, но не обладает гибкостью перед динамическим содержимым. Здесь на помощь приходит JavaScript, предоставляющий необходимую динамику:

JS
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function getLastVisibleDiv() {
  return Array.from(document.querySelectorAll('div'))
              .reverse()
              .find(div => div.offsetParent !== null);
}

// Пример использования
let lastVisibleElement = getLastVisibleDiv();
// Применяем стиль
if (lastVisibleElement) {
  lastVisibleElement.classList.add('highlight');
}

Здесь мы используем свойство offsetParent, позволяющее определить, является ли элемент видимым, и гарантировать получение точных данных, в отличие от метода с определением через стили или CSS свойства.

CSS и JavaScript: Динамика в действии

Объединение CSS и JavaScript — стратегия выбора при работе с динамическим контентом. Давайте подробнее рассмотрим их взаимодействие в контексте выбора видимых элементов.

Адаптация к изменениям видимости

Встроенные стили и селекторы атрибутов эффективны, пока содержимое остается статичным. Когда содержимое начинает изменяться, лучше использовать JavaScript для полного контроля над отображением элементов.

Наслаждаемся мощью jQuery

Для тех, кто знаком с jQuery, код поиска последнего видимого div сводится к одной строке:

JS
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let $lastVisibleDiv = $('div:visible:last');

Управление классами и идентификаторами

Использование классов и ID обеспечивает удобство при работе с JavaScript или jQuery, позволяет фокусироваться на определенной группе элементов.

Визуализация

Наш сад по-прежнему населен 🌸 (видимыми div) и 🍂 (скрытыми). Нам нужен последний цветок:

Markdown
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Сад: 🌸🍂🌸🍂🌸🍂🍂🍂

CSS-селектор работает как работящая пчела (🐝), которая стремится к последнему цветущему div:

CSS
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div:visible:last-of-type { /* Цель пчелы */ }

Цель достигнута, задача выполнена:

Markdown
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Цель: 🎯(🌸)

Пчела игнорирует ненужные 🍂 div и сосредотачивается на последнем цветке 🌸 в нашем саду элементов.

Углубленные приемы

Модульность

Организуйте div в контейнере. Это упрощает выбор элементов и следует лучшим практикам структурирования HTML.

Выход за рамки видимости

Стиль CSS filter: blur(3px) может использоваться для указания на интерактивные состояния и неинвазивного улучшения пользовательского опыта.

Ограничения CSS, внимание на JavaScript

CSS-селектор [style*="display:none"] не учитывает изменения видимости, осуществляемые через классы или внешние стили. JavaScript призван компенсировать эти ограничения, обеспечивая полное отслеживание изменений видимости элементов.

Полезные материалы

  1. :visible Селектор | Документация API jQuery
  2. Селектор CSS :last-child
  3. :nth-of-type() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
  4. :not() – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
  5. Селекторы Уровня 4
  6. :last-of-type | CSS-Tricks – CSS-Tricks
  7. Как проверить, находится ли часть элемента вне видимой области экрана на чистом JS | Go Make Things
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Как выбрать последний видимый div с помощью CSS?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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