Выбор последнего элемента с классом в CSS, не last-child#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для выбора последнего элемента с определённым классом следует использовать метод
querySelectorAll из JavaScript:
let lastElement = document.querySelectorAll('.your-class').item(-1); // Изящно выбираем последний!
Замените
'.your-class' на интересующий вас класс, чтобы мгновенно обратиться к последнему элементу с данным классом.
В поисках исключительно CSS-решения
К сожалению, ограничиваясь только CSS, напрямую выбрать последний элемент с определённым классом, не являющийся последним в контейнере, нам не получится. Добро пожаловать в мир тонких выборок.
Визуализация
Представьте данные как ряд разнообразных деревьев (🌳🌲🌴). Вам требуется последняя сосна (🌲), не учитывая последнее дерево в этой серии:
Ряд: 🌳🌲🌴🌲🌳🌲🌴🌳
Селектор
:last-of-type сфокусирован на последнем дереве на всем протяжении:
🌳🌲🌴🌲🌳🌲🌴🌳👀 – ‘last-of-type’ выберет именно это дерево.
Однако нам необходима последняя сосна (🌲), не считая её последним потомком:
🌳🌲🌴🌲🌳👀🌲🌴🌳 – Последняя 🌲 с уникальным 'классом'!
Таким образом, стратегический подход поможет достичь цели.
Многослойный подход: разбирательство с работой селекторов
Заблуждения относительно :last-of-type
:last-of-type, хотя и кажется подходящим для данной задачи, выбирает последний элемент типа, однако не класса. Это непригодно для поиска элементов с
.comment, которые могут быть применены к различным тегам, например
<article>.
Преграды с поддержкой браузера для селектора :has()
Селектор
:not(:has(~ .your-class)) элегантен, он означает "выбрать элементы, не имеющие последующих соседей с
.your-class". Однако у него возникают проблемы с поддержкой браузеров и он не универсален.
Следите за обновлениями поддержки браузеров
Следите за обновлениями в поддержке браузеров селекторами, такими как
:nth-last-child и
:has(), на удобном веб-сайте caniuse.com. Учтите, что несмотря на то, что Safari хорошо поддерживает
:nth-last-child(1 .your-class), он остаётся исключением.
Изучение альтернативных стратегий в CSS
Если CSS напрямую не решает проблему, стоит рассмотреть альтернативные стратегии:
Изменение порядка с помощью float
Преобразуйте макет, применив
float: right; в CSS, что перестроит визуальный порядок элементов. Используя селектор соседнего элемента (
+), можно устремиться на последний экземпляр класса, который буквально выступит первым.
Комбинация псевдоклассов
Сочетайте
:not() и
:has() для выбора элемента, не имеющего определённый класс и не следующего за элементом с этим классом. Вновь, изящный приём, однако не обладающий всеобщей поддержкой.
Преимущества гибкости JavaScript
В то время как с CSS могут возникать трудности, JavaScript часто предлагает альтернативные подходы.
document.querySelectorAll('.your-class').item(-1) гарантирует достижение цели, минуя ограничения CSS-селекторов.
Эволюция спецификаций CSS
Черновики спецификаций, подобные Selectors Level 4, постоянно развиваются. Возможно, будущие обновления позволят напрямую выбирать последний элемент с определённым классом при помощи CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда