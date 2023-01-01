Выбор первого и последнего элемента с querySelector JS#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Первый элемент можно выбрать с помощью:
document.querySelector('.your-class'). Чтобы найти последний элемент, используйте
:last-of-type:
document.querySelector('.your-class:last-of-type'). DOM просматривает каждый узел сверху вниз, отмечая первый или последний элемент, который соответствует заданному селектору.
В двух словах о методах:
- Первый элемент:
document.querySelector('.item')
- Последний элемент:
document.querySelector('.item:last-of-type')
Теперь давайте ближе познакомимся с возможностями работы с DOM, методом querySelectorAll и методами массивов.
Применение querySelectorAll для выбора элементов
Метод
querySelectorAll позволяет получить все элементы, соответствующие указанному селектору, в виде NodeList. Но не стоит путать: NodeList не является массивом. Он может быть преобразован в массив с помощью функции
Array.from() или spread оператора. Первый элемент можно выбрать, обратившись к нему по индексу
[0]. Чтобы получить последний элемент, JavaScript предоставляет функцию
.at(-1) или методы Array:
// Выбираем все элементы
const elements = document.querySelectorAll('.your-class');
// С первым всё просто
const firstElement = elements[0]; // "Моя прелесть" – великие слова Голлума
// Для выбора последнего есть несколько методов
const lastElement = Array.from(elements).pop(); // "Я вернусь" – слова Терминатора
// Или более современный метод, поддерживаемый современными браузерами
const lastElement = elements.at(-1); // "Взгляни на меня, детка" – знаменитое прощание фильма Касабланка
Доступ к первому и последнему дочерним элементам через свойства узла
Прямой доступ к первому или последнему дочернему элементу можно получить с помощью
node.firstElementChild и
node.lastElementChild, что очень удобно, когда нет необходимости работать с NodeList и массивами:
const firstChild = parent.firstElementChild; // Родитель: "Ты особенный."
const lastChild = parent.lastElementChild; // Родитель: "А ты не хуже."
Эти свойства широко используются для вертикального обхода DOM.
Использование циклов при работе с наборами элементов
Когда необходимо обработать набор элементов, циклы становятся незаменимым инструментом:
const parentDiv = document.querySelector('.parent-div');
[...parentDiv.querySelectorAll('.child-class')].forEach((child, index, array) => {
if (index === 0) // "Великое путешествие начинается с первого шага." – Лао-цзы
if (index === array.length – 1) // "Я есть Железный Человек." – изречение Тони Старка
// Для всех остальных есть свои действия и цитаты
});
Использование деструктуризации в JavaScript
const [first, ...rest, last] = Array.from(document.querySelectorAll('.your-class')); // "К бесконечности... и дальше!" – великие слова Базза Лайтгод
Деструктуризация из ES6+ обеспечивает эффективную и удобную работу с элементами.
Визуализация
В DOM, как и в путешествии, всегда есть начало и конец:
🏛️: [Экспонат 1, Экспонат 2, Экспонат 3, ... , Экспонат N]
Используя
querySelector, мы устанавливаем стартовую точку:
👀🏛️: Экспонат 1
# querySelector выбирает ПЕРВЫЙ экспонат в нашей виртуальной экскурсии по DOM
Через
querySelectorAll с
:last-child, мы прощаемся с ПОСЛЕДНИМ экспонатом:
👋🏛️: Экспонат N
# Прощание с ПОСЛЕДНИМ экспонатом в зале
DOM ведет нас от начала до конца, сквозь свой уникальный лабиринт:
🚶♂️➡️🖼️➡️🗿➡️...➡️🎨
# Мы идем от начала (первый экспонат) до конечной точки (последний экспонат)
На этом виртуальном путешествии, известном как DOM, мы всегда идем от начала к концу. Обход в глубину пошагово вдвигает нас по каждой ветке DOM, прежде чем взбираться обратно и переходить дальше.
Обход DOM: путешествие от начала до конца
Структура DOM основательна и четка: здесь применяется алгоритм обхода в глубину префиксного порядка, который уходит вглубь структуры до тех пор, пока не исчерпает ветви, и только затем возвращается обратно и переходит к следующему узлу.
Важность учета совместимости с браузерами
Методы хорошо работают в современных браузерах и широко они поддерживается, но не забывайте о поддержке старых версий. Некоторые из них, например метод
.forEach() для
NodeList, могут требовать полифиллов для обеспечения комплексной совместимости.
Селекторы: важные примечания
Хотя использование псевдоклассов типа
:first и
:last может казаться привлекательным, их поддержка не универсальна, поэтому мы рекомендуем избегать их использования с
querySelector или
querySelectorAll. Наиболее надежными и проверенными являются такие селекторы, как
:first-child,
:last-child и
:last-of-type.
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Станислав Плотников
фронтенд-разработчик