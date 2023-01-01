Выбор первого и последнего элемента с querySelector JS

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Быстрый ответ

Первый элемент можно выбрать с помощью: document.querySelector('.your-class') . Чтобы найти последний элемент, используйте :last-of-type : document.querySelector('.your-class:last-of-type') . DOM просматривает каждый узел сверху вниз, отмечая первый или последний элемент, который соответствует заданному селектору.

В двух словах о методах:

Первый элемент: document.querySelector('.item')

Последний элемент: document.querySelector('.item:last-of-type')

Теперь давайте ближе познакомимся с возможностями работы с DOM, методом querySelectorAll и методами массивов.

Применение querySelectorAll для выбора элементов

Метод querySelectorAll позволяет получить все элементы, соответствующие указанному селектору, в виде NodeList. Но не стоит путать: NodeList не является массивом. Он может быть преобразован в массив с помощью функции Array.from() или spread оператора. Первый элемент можно выбрать, обратившись к нему по индексу [0] . Чтобы получить последний элемент, JavaScript предоставляет функцию .at(-1) или методы Array:

JS Скопировать код // Выбираем все элементы const elements = document.querySelectorAll('.your-class'); // С первым всё просто const firstElement = elements[0]; // "Моя прелесть" – великие слова Голлума // Для выбора последнего есть несколько методов const lastElement = Array.from(elements).pop(); // "Я вернусь" – слова Терминатора // Или более современный метод, поддерживаемый современными браузерами const lastElement = elements.at(-1); // "Взгляни на меня, детка" – знаменитое прощание фильма Касабланка

Доступ к первому и последнему дочерним элементам через свойства узла

Прямой доступ к первому или последнему дочернему элементу можно получить с помощью node.firstElementChild и node.lastElementChild , что очень удобно, когда нет необходимости работать с NodeList и массивами:

JS Скопировать код const firstChild = parent.firstElementChild; // Родитель: "Ты особенный." const lastChild = parent.lastElementChild; // Родитель: "А ты не хуже."

Эти свойства широко используются для вертикального обхода DOM.

Использование циклов при работе с наборами элементов

Когда необходимо обработать набор элементов, циклы становятся незаменимым инструментом:

JS Скопировать код const parentDiv = document.querySelector('.parent-div'); [...parentDiv.querySelectorAll('.child-class')].forEach((child, index, array) => { if (index === 0) // "Великое путешествие начинается с первого шага." – Лао-цзы if (index === array.length – 1) // "Я есть Железный Человек." – изречение Тони Старка // Для всех остальных есть свои действия и цитаты });

Использование деструктуризации в JavaScript

JS Скопировать код const [first, ...rest, last] = Array.from(document.querySelectorAll('.your-class')); // "К бесконечности... и дальше!" – великие слова Базза Лайтгод

Деструктуризация из ES6+ обеспечивает эффективную и удобную работу с элементами.

Визуализация

В DOM, как и в путешествии, всегда есть начало и конец:

Markdown Скопировать код 🏛️: [Экспонат 1, Экспонат 2, Экспонат 3, ... , Экспонат N]

Используя querySelector , мы устанавливаем стартовую точку:

Markdown Скопировать код 👀🏛️: Экспонат 1 # querySelector выбирает ПЕРВЫЙ экспонат в нашей виртуальной экскурсии по DOM

Через querySelectorAll с :last-child , мы прощаемся с ПОСЛЕДНИМ экспонатом:

Markdown Скопировать код 👋🏛️: Экспонат N # Прощание с ПОСЛЕДНИМ экспонатом в зале

DOM ведет нас от начала до конца, сквозь свой уникальный лабиринт:

Markdown Скопировать код 🚶‍♂️➡️🖼️➡️🗿➡️...➡️🎨 # Мы идем от начала (первый экспонат) до конечной точки (последний экспонат)

На этом виртуальном путешествии, известном как DOM, мы всегда идем от начала к концу. Обход в глубину пошагово вдвигает нас по каждой ветке DOM, прежде чем взбираться обратно и переходить дальше.

Обход DOM: путешествие от начала до конца

Структура DOM основательна и четка: здесь применяется алгоритм обхода в глубину префиксного порядка, который уходит вглубь структуры до тех пор, пока не исчерпает ветви, и только затем возвращается обратно и переходит к следующему узлу.

Важность учета совместимости с браузерами

Методы хорошо работают в современных браузерах и широко они поддерживается, но не забывайте о поддержке старых версий. Некоторые из них, например метод .forEach() для NodeList , могут требовать полифиллов для обеспечения комплексной совместимости.

Селекторы: важные примечания

Хотя использование псевдоклассов типа :first и :last может казаться привлекательным, их поддержка не универсальна, поэтому мы рекомендуем избегать их использования с querySelector или querySelectorAll . Наиболее надежными и проверенными являются такие селекторы, как :first-child , :last-child и :last-of-type .

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