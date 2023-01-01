Выбор между тегами <embed> и <object> для PDF в HTML#Разное
Быстрый ответ
Ваш выбор между тегами
<embed> и
<object> основывается на необходимости поддерживать запасное содержимое. Тег
<embed> — это быстрый и простой способ встраивания различного типа медиа, но он не предусматривает альтернативных опций в случае отсутствия поддержки среды воспроизведения. С другой стороны, тег
<object> гораздо надежнее за счет возможности добавления запасного содержимого для медиа, которые не поддерживаются браузером.
Вот как вы можете встроить SVG с помощью
<embed>:
<embed src="image.svg" type="image/svg+xml" />
Однако лучше выбрать
<object> с указанием альтернативного текста:
<object data="image.svg" type="image/svg+xml">
<p>Ваш браузер не поддерживает SVG</p>
</object>
Помните:
<embed> обеспечивает простоту без альтернативы;
<object> предлагает гибкость с запасным содержанием.
Для большего контроля над отображением и для предотвращения неверного захвата фокуса предпочтительно использовать
<object> для встраивания PDF. Для дизайна адаптивности установите ширину и высоту в 100%.
Эффективное встраивание PDF-файлов
Встраивание PDF может быть сложной задачей, однако конструктивное и осознанное применение этого подхода значительно улучшает удобство для пользователей. Теги
<embed> и
<object> являются частью HTML Living Standard, но
<object> выделяется своей гибкостью и поддержкой запасного содержания.
Как использовать
<object> с PDF: пример практики
<object data="filename.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">
<p>Кажется, в этом браузере невозможно отобразить PDF. Но вы можете <a href="filename.pdf">скачать файл</a> и открыть его у себя.</p>
</object>
В приведенном примере PDF отображается на всю ширину и высоту окна браузера, адаптируясь под любые размеры экрана.
Углубленный контроль с помощью
<param> и альтернативного содержимого
С помощью тега
<object> допустимо использование элемента
<param> для передачи дополнительных параметров, что будет невозможно с
<embed>.
Альтернативные способы встраивания
За пределами традиционных методов встраивания
<object> предоставляет больший контроль, но для сложных задач можно использовать
<iframe> или PDF.js. PDF.js, как сервис Node.js, расширяет границы возможностей, предложив серверный рендеринг и другие услуги.
Использование PDF.js
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами PDF.js:
- Изучите, как его возможности могут быть интегрированы в ваш веб-приложение.
- Получите преимущество от продвинутого управления PDF.
- Обеспечьте стабильность отображения в различных браузерах, особенности которых превосходят обычные теги.
Визуализация
В качестве аналогии сравним
<embed> и
<object> с двумя галереями:
Художественная Галерея E (🖼️ <embed>): Специализируется на СОВРЕМЕННОМ искусстве.
Тег
<embed> можно представить как галерею современного искусства, исповедующую минимализм в подходах.
Художественная Галерея O (🏛️ <object>): Вмещает Универсальную Коллекцию.
Тег
<object> можно увидеть как музей, в котором представлены различные формы искусства, включая современное.
🖼️ <embed>: 🔳💡 Необычное освещение современного искусства.
🏛️ <object>: 🔲🔦 Универсальное освещение для обозрения всех видов искусства.
Известные проблемы и соображения по совместимости
Оставайтесь в курсе требований совместимости.
<embed> в сочетании с jQueryUI Resizable может привести к неожиданным результатам, тогда как
<object> предлагает больше контроля и позволяет добавить альтернативное содержание в случае отсутствия поддержки плагинов.
Тестирование совместимости с DataURL
Содержимое в виде DataURL может по-разному вести себя в различных браузерах, и этот момент стоит учесть.
Выбор в пользу современных технологий веба
С учетом развития веб-технологий рациональнее выбирать современные решения вместо устаревших, включая использование
<object> и
<embed>.
Полезные материалы
- Внешний объект
<embed>— подробное описание тега
<embed>.
- Объект внедрения
<object>— описание возможностей использования тега
<object>.
- HTML embed Tag на W3Schools — практическое руководство по применению
<embed>.
- HTML object tag на W3Schools — руководство с примерами использования
<object>.
- Когда использовать
<embed>вместо
<object>на Stack Overflow — обсуждение преимуществ и недостатков каждого тега.
- Встраивание внешнего содержимого на форумах SitePoint — подробности о внедрении внешних элементов на страницу.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы