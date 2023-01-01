Выбор между тегами <embed> и <object> для PDF в HTML

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Быстрый ответ

Ваш выбор между тегами <embed> и <object> основывается на необходимости поддерживать запасное содержимое. Тег <embed> — это быстрый и простой способ встраивания различного типа медиа, но он не предусматривает альтернативных опций в случае отсутствия поддержки среды воспроизведения. С другой стороны, тег <object> гораздо надежнее за счет возможности добавления запасного содержимого для медиа, которые не поддерживаются браузером.

Вот как вы можете встроить SVG с помощью <embed> :

HTML Скопировать код <embed src="image.svg" type="image/svg+xml" />

Однако лучше выбрать <object> с указанием альтернативного текста:

HTML Скопировать код <object data="image.svg" type="image/svg+xml"> <p>Ваш браузер не поддерживает SVG</p> </object>

Помните: <embed> обеспечивает простоту без альтернативы; <object> предлагает гибкость с запасным содержанием.

Для большего контроля над отображением и для предотвращения неверного захвата фокуса предпочтительно использовать <object> для встраивания PDF. Для дизайна адаптивности установите ширину и высоту в 100%.

Эффективное встраивание PDF-файлов

Встраивание PDF может быть сложной задачей, однако конструктивное и осознанное применение этого подхода значительно улучшает удобство для пользователей. Теги <embed> и <object> являются частью HTML Living Standard, но <object> выделяется своей гибкостью и поддержкой запасного содержания.

Как использовать <object> с PDF: пример практики

HTML Скопировать код <object data="filename.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%"> <p>Кажется, в этом браузере невозможно отобразить PDF. Но вы можете <a href="filename.pdf">скачать файл</a> и открыть его у себя.</p> </object>

В приведенном примере PDF отображается на всю ширину и высоту окна браузера, адаптируясь под любые размеры экрана.

Углубленный контроль с помощью <param> и альтернативного содержимого

С помощью тега <object> допустимо использование элемента <param> для передачи дополнительных параметров, что будет невозможно с <embed> .

Альтернативные способы встраивания

За пределами традиционных методов встраивания <object> предоставляет больший контроль, но для сложных задач можно использовать <iframe> или PDF.js. PDF.js, как сервис Node.js, расширяет границы возможностей, предложив серверный рендеринг и другие услуги.

Использование PDF.js

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами PDF.js:

Изучите, как его возможности могут быть интегрированы в ваш веб-приложение.

Получите преимущество от продвинутого управления PDF.

Обеспечьте стабильность отображения в различных браузерах, особенности которых превосходят обычные теги.

Визуализация

В качестве аналогии сравним <embed> и <object> с двумя галереями:

Markdown Скопировать код Художественная Галерея E (🖼️ <embed>): Специализируется на СОВРЕМЕННОМ искусстве.

Тег <embed> можно представить как галерею современного искусства, исповедующую минимализм в подходах.

Markdown Скопировать код Художественная Галерея O (🏛️ <object>): Вмещает Универсальную Коллекцию.

Тег <object> можно увидеть как музей, в котором представлены различные формы искусства, включая современное.

Markdown Скопировать код 🖼️ <embed>: 🔳💡 Необычное освещение современного искусства. 🏛️ <object>: 🔲🔦 Универсальное освещение для обозрения всех видов искусства.

Известные проблемы и соображения по совместимости

Оставайтесь в курсе требований совместимости. <embed> в сочетании с jQueryUI Resizable может привести к неожиданным результатам, тогда как <object> предлагает больше контроля и позволяет добавить альтернативное содержание в случае отсутствия поддержки плагинов.

Тестирование совместимости с DataURL

Содержимое в виде DataURL может по-разному вести себя в различных браузерах, и этот момент стоит учесть.

Выбор в пользу современных технологий веба

С учетом развития веб-технологий рациональнее выбирать современные решения вместо устаревших, включая использование <object> и <embed> .

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