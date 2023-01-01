Выбор между <section> и <article> в HTML5: лучшие практики

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Быстрый ответ

Тег <section> используется для организации контента по темам или функциональным блокам, он помогает создать контекст, который облегчит восприятие информации, разбитой на сегменты.

Для отображения независимых блоков контента, таких как новостные статьи или посты блога, служит тег <article> . Его содержимое должно быть легко воспринимаемым, даже если оно представлено отдельно от остального контента сайта.

Пример:

HTML Скопировать код <!-- Раздел – этакий гид, проводящий вас по сцепленным тематическим блокам знаний --> <section> <h2>Часто задаваемые вопросы</h2> <article><h3>Что такое HTML5?</h3><p>Ответ...</p></article> <!-- Первый важный вопрос --> <article><h3>Как обновить устаревший HTML?</h3><p>Ответ...</p></article> <!-- Следующий важный вопрос --> </section> <!-- Статья – некий пик знаний, полностью самодостаточный --> <article> <h2>Введение в HTML5</h2> <p>Величественное, как гора Эверест...</p> </article>

Структурирование контента для семантической ясности

При создании веб-страниц на HTML5 стоит помнить о двух основных элементах: <section> для группировки тематического контента на странице и <article> для независимых блоков информации.

Использование <section> для группировки контента

Элемент <section> применяется для работы с информацией, объединённой по различному принципу: тематики, функциональности, разделов на форумах или глав книги. Оформление разделов проводится с помощью заголовков <h1> – <h6> , что благоприятно влияет на SEO и улучшает доступность веб-ресурса.

Применение <article> для независимого контента

Тег <article> используется для размещения контента, который вполне может существовать в отдельности от других элементов. Примерами такого контента могут быть полноценные посты блога, отдельные новостные статьи, сообщения на форумах или мультимедийные материалы, не требующие дополнительного контекста.

Влияние семантики на доступность сайта и SEO

Тщательное применение элементов <section> и <article> улучшает структуру кода, доступность веб-страниц, позитивно влияет на SEO и повышает удобство использования веб-ресурса.

SEO: Привлечение внимания

Активное внедрение тегов ускоряет процесс индексации контента поисковыми системами, улучшая видимость веб-ресурса и его позиционирование в рейтинге выдачи поисковых систем.

Доступность: Создание Универсального Web

Семантическое различение между <section> и <article> упрощает навигацию по веб-ресурсу для пользователей с особыми потребностями, делая Интернет более инклюзивным.

Гибкость и контекст: Универсального решения не существует

Имеющиеся рекомендации требуют индивидуального подхода, в зависимости от конкретного контента и его предполагаемого использования. Элементы <section> и <article> должны, прежде всего, облегчать работу пользователей с веб-ресурсом.

Визуализация

Markdown Скопировать код Представьте целостную картину: - `<section>` охватывает всю веб-страницу 🌐. Он как руководитель, контролирующий несколько проектов. - В то время как `<article>` сосредоточен на конкретных задачах 📝 в рамках каждого проекта. Наглядный пример этого: 🌐 Главная Страница (Веб-страница) |--📁 Раздел 1: Фронтенд (section) | |-- 📝 Статья 1: HTML5 в деталях (article) | |-- 📝 Статья 2: Мастерство CSS (article) |--📁 Раздел 2: Бэкенд (section) | |-- 📝 Статья 3: Освоение Node.js (article) | |-- 📝 Статья 4: Проекты на Django (article)

В этом примере элемент <section> (📁) объединяет статьи (📝), связанные общей тематикой, а каждый <article> отражает автономную информационную единицу.

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