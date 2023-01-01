Выбор между <nav> и <menu> в HTML5: что лучше для меню?#Основы HTML #Семантическая разметка #Nav и меню
Быстрый ответ
Для реализации главной навигации сайта предназначен элемент
<nav>. Он подходит для группировки основных разделов сайта и легко распознаётся поисковиками и средствами вспомогательных технологий. Элемент
<menu>, несмотря на существующие ограничения в поддержке, подходит для создания панелей инструментов и контекстных меню, требуя часто привлечение JavaScript.
Пример использования
<nav>:
<!-- Простой и эффективный пример `<nav>` -->
<nav>
<a href="#home">Главная</a> |
<a href="#about">О нас</a> |
<a href="#contact">Контакты</a>
</nav>
Пример использования
<menu> для специфических задач:
<!-- Пример скрытого контекстного меню команд `<menu>` -->
<menu type="toolbar">
<button type="command" label="Save" onclick="saveDocument()">Сохранить</button>
</menu>
Когда выбирать
Достоверный источник HTML5Doctor подчеркивает, что элемент
<nav> предназначен для размещения основного набора навигационных ссылок сайта или ссылок на внешние ресурсы. Использовать его следует с учетом действительно необходимых элементов навигации.
В отличие от
<nav>,
<menu> предназначен для создания контекстных меню в веб-приложениях, представляющих собой набор команд. Здесь следует понимать, что применять
<menu> в качестве инструмента сайтовой навигации не рекомендуется, даже если это выглядит привлекательно.
Толкование использования элементов HTML5
В установленных стандартах HTML от W3C
<nav> описывается как элемент для навигации между ключевыми разделами сайта или приложения. Однако, MDN Web Docs детально уточняет, что
<menu> лучше использовать для реализации интерактивных команд в приложении.
Сравнивая
Многофункциональный HTML5:
<nav>
С помощью
<nav> создается основная панель навигации, предоставляющая доступ к различным страницам или разделам сайта. HTML5 рекомендует применять его для тех разделов, которые способствуют улучшению навигации, включая внутренние и внешние ссылки.
Узкоспециализированный HTML5:
<menu>
Элемент
<menu> оптимален для специфических задач, например, при создании веб-приложения для обработки изображений,
<menu> может быть реализован в качестве панели инструментов "Фильтры", где каждый пункт требует вызова функции на JavaScript для приложения визуальных эффектов.
Подводные камни использования
<menu>
Приведение
<menu> в исполнение для главной навигации сайта часто влечет ошибки. Этот элемент рассчитан на реализацию списка команд для веб-приложений, и его неправильное использование может в результате создать проблемы с доступностью и усугубить трудности у пользователей.
Мнения сообщества
На платформе для программистов Stack Overflow присутствует высоко оцененный ответ, акцентирующий внимание на достоинства
<nav> для создания основного меню сайта, отражающий распространенные лучшие практики, основанные на функциональности и совместимости.
Визуализация
Путешествие корабля (🚢) по морю контента:
🚢 <nav>: [🧭 Главная, ⚓ О нас, 🛳 Услуги, 🚢 Контакты]
Пользование
<nav> сравнимо с действием компаса на корабле:
🧭 Показывает пользователям путь к ключевым разделам сайта.
Меню капитана (🍽️) на том же корабле:
🍽️ <menu>: [🍤 Закуски, 🥩 Основные блюда, 🍰 Десерт, 🍷 Вина]
Элемент
<menu> предоставляет выбор функций или действий в приложении:
🍽️ Обладает множеством опций вызова команд в контексте веб-приложения.
Каждый из этих элементов играет свою роль в путешествии, но выполняют они разные функции!
Строим доступную и функциональную навигацию
Использование ARIA
Применение ARIA-ролей способствует повышению доступности, явно указывая вспомогательным технологиям предназначение элементов. При использовании
role="navigation" в
<nav> упрощается распознавание навигационных разделов для пользователей, использующих скринридеры.
Прибегаем к прогрессивному улучшению
С использованием прогрессивного улучшения вы способны обеспечить надлежащую работу интерфейса даже в устаревших браузерах, которые могут не поддерживать новые элементы HTML5, как
<menu>. Здесь JavaScript исполняет роль улучшения, а не сталкивает пользователя с ограничениями.
Улучшаем навигацию с помощью пропускных ссылок
Использование пропускных ссылок и HTML5 якорей упрощает навигацию для пользователей-инвалидов и тех, кто пользуется клавиатурой. Материалы WebAIM могут быть полезны для дополнительных советов по повышению доступности.
Полезные материалы:
- Семантическая навигация с элементом
<nav>— детальный анализ элемента
<nav>.
- Тег
<nav>HTML — справочная информация по тегу
<nav>и его использованию.
- Элемент раздела навигации
<nav>— подробная официальная документация MDN по элементу
<nav>.
- WebAIM: Пропускные ссылки навигации — методы улучшения доступности в HTML через навигацию.
- ARIA и прогрессивное улучшение — разбор усовершенствованных методов доступности с использованием ARIA.
- Как структурировать ваш HTML — руководство CSS-Tricks по организации правильной структуры HTML-документов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор