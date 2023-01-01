Выбор HTML-элементов по атрибуту data в jQuery

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Быстрый ответ

Для выбора элементов по их data-атрибуту в jQuery используйте следующий синтаксис:

JS Скопировать код $('[data-attribute="value"]') // "Здравствуй, элемент! Ты отобран!"

Этот код отбирает все элементы, у которых data-attribute равен value . Готово! Теперь можно расслабиться и выпить кофе. Вы отобрали необходимые элементы!

Если же нужен более конкретный отбор, например, элемент 'a' c data-customerid="22" , воспользуйтесь кодом:

JS Скопировать код $('a[data-customerid="22"]') // "Торт – это ложь, но не для data attribute!"

Такой способ отбора позволит вам подготовить элемент для дальнейших действий с использованием jQuery. Например, можно добавить класс:

JS Скопировать код $('a[data-customerid="22"]').addClass('highlight'); // "Покажи всем свою яркость, .highlight!"

Легко и эффективно, согласны?

Создание эффективных и совместимых селекторов

Использование строгого соответствия значений

Следующий приём поможет избежать случайного выбора элементов по частичному совпадению. Используйте строгое соответствие значений в data-атрибутах:

JS Скопировать код $('[data-some="specificValue"]') // "Этот атрибут уходит на рекорд 11"

Важность кавычек

Для совместимости необходимо заключать значение атрибутов в кавычки:

JS Скопировать код $('[data-example="42"]') // "42 – жизнь, Вселенная и всё прочее это значение data-атрибута!"

Универсальный метод

Эта техника подходит для любого элемента HTML с data-атрибутом:

JS Скопировать код $('div[data-status="active"]') // Обратите внимание на "active" divs в богатом разнообразии HTML-экосистемы

.data()

Чтение атрибутов с помощью .data()

При чтении значений data-атрибутов, весьма целесообразно использовать .data() , сохраняющий тип данных:

JS Скопировать код var exampleData = $('a').data('example'); // "Не трогай это... .data()!"

Установка атрибутов с помощью .attr()

Для задания data-атрибутов, можно использовать .attr() :

JS Скопировать код $('element').attr('data-name', value); // "Бах! Новый атрибут проложил свой путь!"

Визуализация

Представьте, что мы находимся в цифровом пруду 🌊:

Markdown Скопировать код Цифровой пруд: [🐠, 🐟, 🌿, 🐠🎣, 🐚, 🐟]

Используем data-hook для улова определённой рыбы:

JS Скопировать код $('div[data-hook="magic-fish"]'); // "Ты не спрячешься, найду я тебя!"

И мы её поймали!

Markdown Скопировать код Поймано: [🐠🎣]

Вот и всё! Наш data-hook среагировал на волшебную рыбу, соответствующую нашему data-атрибуту! 🎣✨

Детальное изучение CSS-селекторов

Поиск частичных совпадений

Для того чтобы найти элементы с data-атрибутом, содержащим список, разделённый пробелами, используйте такой синтаксис:

JS Скопировать код $('[data-tags~="monday"]') // "Сделаем понедельник незабываемым"

Начало и окончание data-атрибутов

Поиск элементов, у которых data-атрибут начинается:

JS Скопировать код $('[data-filename^="report_"]') // "Ведь отчёт – это то, что хочется увидеть в первую очередь..."

Или заканчивается на:

JS Скопировать код $('[data-url$=".com"]') // "Добро пожаловать в мир .com"

Выборка без jQuery

В условиях использования native JavaScript пользуйтесь следующим форматом:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('[data-customerID="22"]') // "Ха-ха, я могу и без jQuery! (Шутка лишь, jQuery, мы все тебя любим ❤)"

Избегаем универсального селектора

С целью предотвращения проблем с читаемостью кода не используйте универсальный селектор * . Обязательно уточняйте тег элемента:

JS Скопировать код $('*[data-role="admin"]') // Опасно! Это неправильный подход, разработчик! $('div[data-role="admin"]') // Правильно, молодец, наслаждайся своим заслуженным угощением 🍪!

Работа с data-атрибутами в HTML

Пример объявления data-атрибутов в HTML:

HTML Скопировать код <a href="#" data-customerid="22">Ссылка</a> // ПРИГЛАШЕНИЕ... ПРИНЯТО

Пропуск кавычек

Пропускайте кавычки только в том случае, когда значение data-атрибута не содержит специальных символов:

JS Скопировать код $('[data-some=value]') // "Живу на грани... тонкостей селекторов"

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