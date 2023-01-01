Выбор HTML-элементов по атрибуту data в jQuery#Работа с DOM #Теги и атрибуты #jQuery
Быстрый ответ
Для выбора элементов по их data-атрибуту в jQuery используйте следующий синтаксис:
$('[data-attribute="value"]') // "Здравствуй, элемент! Ты отобран!"
Этот код отбирает все элементы, у которых
data-attribute равен
value. Готово! Теперь можно расслабиться и выпить кофе. Вы отобрали необходимые элементы!
Если же нужен более конкретный отбор, например, элемент 'a' c
data-customerid="22", воспользуйтесь кодом:
$('a[data-customerid="22"]') // "Торт – это ложь, но не для data attribute!"
Такой способ отбора позволит вам подготовить элемент для дальнейших действий с использованием jQuery. Например, можно добавить класс:
$('a[data-customerid="22"]').addClass('highlight'); // "Покажи всем свою яркость, .highlight!"
Легко и эффективно, согласны?
Создание эффективных и совместимых селекторов
Использование строгого соответствия значений
Следующий приём поможет избежать случайного выбора элементов по частичному совпадению. Используйте строгое соответствие значений в data-атрибутах:
$('[data-some="specificValue"]') // "Этот атрибут уходит на рекорд 11"
Важность кавычек
Для совместимости необходимо заключать значение атрибутов в кавычки:
$('[data-example="42"]') // "42 – жизнь, Вселенная и всё прочее это значение data-атрибута!"
Универсальный метод
Эта техника подходит для любого элемента HTML с data-атрибутом:
$('div[data-status="active"]') // Обратите внимание на "active" divs в богатом разнообразии HTML-экосистемы
.data()
Чтение атрибутов с помощью
.data()
При чтении значений data-атрибутов, весьма целесообразно использовать
.data(), сохраняющий тип данных:
var exampleData = $('a').data('example'); // "Не трогай это... .data()!"
Установка атрибутов с помощью
.attr()
Для задания data-атрибутов, можно использовать
.attr():
$('element').attr('data-name', value); // "Бах! Новый атрибут проложил свой путь!"
Визуализация
Представьте, что мы находимся в цифровом пруду 🌊:
Цифровой пруд: [🐠, 🐟, 🌿, 🐠🎣, 🐚, 🐟]
Используем
data-hook для улова определённой рыбы:
$('div[data-hook="magic-fish"]'); // "Ты не спрячешься, найду я тебя!"
И мы её поймали!
Поймано: [🐠🎣]
Вот и всё! Наш
data-hook среагировал на волшебную рыбу, соответствующую нашему data-атрибуту! 🎣✨
Детальное изучение CSS-селекторов
Поиск частичных совпадений
Для того чтобы найти элементы с data-атрибутом, содержащим список, разделённый пробелами, используйте такой синтаксис:
$('[data-tags~="monday"]') // "Сделаем понедельник незабываемым"
Начало и окончание data-атрибутов
Поиск элементов, у которых data-атрибут начинается:
$('[data-filename^="report_"]') // "Ведь отчёт – это то, что хочется увидеть в первую очередь..."
Или заканчивается на:
$('[data-url$=".com"]') // "Добро пожаловать в мир .com"
Выборка без jQuery
В условиях использования native JavaScript пользуйтесь следующим форматом:
document.querySelectorAll('[data-customerID="22"]') // "Ха-ха, я могу и без jQuery! (Шутка лишь, jQuery, мы все тебя любим ❤)"
Избегаем универсального селектора
С целью предотвращения проблем с читаемостью кода не используйте универсальный селектор
*. Обязательно уточняйте тег элемента:
$('*[data-role="admin"]') // Опасно! Это неправильный подход, разработчик!
$('div[data-role="admin"]') // Правильно, молодец, наслаждайся своим заслуженным угощением 🍪!
Работа с data-атрибутами в HTML
Пример объявления data-атрибутов в HTML:
<a href="#" data-customerid="22">Ссылка</a> // ПРИГЛАШЕНИЕ... ПРИНЯТО
Пропуск кавычек
Пропускайте кавычки только в том случае, когда значение data-атрибута не содержит специальных символов:
$('[data-some=value]') // "Живу на грани... тонкостей селекторов"
Полезные материалы
- Attribute Contains Selector | jQuery API Documentation – Официальная документация по селекторам jQuery.
- Using data attributes | MDN – Обзор использования HTML, JavaScript и data-атрибутов от Mozilla Developer Network.
- jQuery Selectors | W3Schools – Изучение на интерактивных примерах от W3Schools!
- Complete Guide to Data Attributes | CSS-Tricks – Поскольку знание – сила!
- How to find an element based on a data-attribute value?| Stack Overflow – FAQ на Stack Overflow всегда придёт вам на помощь!
- Use HTML5 Data Attributes | SitePoint – Узнайте, почему HTML5 и data-атрибуты – это отличное сочетание.
- jQuery – Selectors | TutorialsPoint – Расширьте свои знания благодаря урокам от TutorialsPoint!
Элина Баранова
разработчик Android