Выбор элементов с двумя классами: метод getElementsByClassName()

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Быстрый ответ: прявмолинейная стратегия

Для поиска элементов, сразу имеющих несколько классов в JavaScript, можно применить getElementsByClassName() и передать строчку с классами, разделенными пробелами:

JS Скопировать код // Найдены элементы, которые имеют и class1, и class2 var simultaneousClassElements = document.getElementsByClassName('class1 class2');

Следует соблюдать точное соответствие порядка и регистра классов, заданных в HTML, иначе метод не обнаружит элементы.

Альтернативным вариантом является document.querySelectorAll() , который более толерантен к порядку классов и найдет элементы, содержащие хотя бы один из указанных классов:

JS Скопировать код // Элементы с class1 или class2 теперь найдены var oneTwoClassElements = document.querySelectorAll('.class1, .class2');

Лучшее решение: мощь селекторов запросов

Отличие классов: логика Либо, Или

document.querySelectorAll('.class1, .class2') отличается от getElementsByClassName() тем, что выбирает элементы, включающие хотя бы один из указанных классов.

Преобразование NodeList в массив для расширенного функционала

querySelectorAll() возвращает NodeList, который можно легко преобразовать в массив:

JS Скопировать код // Преобразуем NodeList в массив для более гибкой работы var elementsArray = Array.from(document.querySelectorAll('.class1, .class2'));

Таким образом, становятся доступны методы массива, такие как forEach , map и filter .

Поддержка старых браузеров: регулярные выражения и циклы

Если возникает необходимость поддерживать устаревшие браузеры, где querySelectorAll() отсутствует, можно использовать обычные циклы и регулярные выражения для выбора элементов определенного класса.

Простота — залог успеха: используйте нативный JavaScript

Хотя библиотеки обладают большим набором функций, для выбора элементов по классам часто достаточно использовать нативный JavaScript. Библиотеки лучше применять для более сложных задач.

Визуализация

Представьте себе ситуацию, что на сцене выступают актеры в различных костюмах:

Markdown Скопировать код На сцене (🎭): [Шут-Клоун, Король-Воин, Шут-Воин, Королева-Клоун]

getElementsByClassName() с двумя классами действует как два прожектора, которые освещают только актеров в обоих костюмах. В то время как querySelectorAll('.jester, .warrior') осветит актеров в любом из костюмов, продемонстрировав более широкие возможности выбора.

Продвинутый уровень: постижение запросов к DOM

Избегание дубликатов: уникальность с помощью Set

Используйте Set для предотвращения дублирования элементов при множественном вызове getElementsByClassName() :

JS Скопировать код // Без клонов: каждый элемент посчитан только один раз let jesterSet = new Set([...document.getElementsByClassName('jester')]); let warriorSet = new Set([...document.getElementsByClassName('warrior')]); let noDuplicateElements = new Set([...jesterSet, ...warriorSet]);

Регулярные выражения: точность выбора

Для более точного выбора классов можно применять регулярные выражения:

JS Скопировать код // Точный поиск элементов с нужными классами Array.from(document.getElementsByTagName('*')).filter(element => { return /(^|\s)class1(\s|$)/.test(element.className) && /(^|\s)class2(\s|$)/.test(element.className); });

Здесь используется аналог логики 'AND' из SQL.

Особенности NodeList: знание своих инструментов

NodeList, возвращаемый querySelectorAll() , отличается от HTMLCollection, которую возвращает getElementsByClassName() .

Полезные материалы

Завершение:

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