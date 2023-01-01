Выбор элементов с двумя классами: метод getElementsByClassName()#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ: прявмолинейная стратегия
Для поиска элементов, сразу имеющих несколько классов в JavaScript, можно применить
getElementsByClassName() и передать строчку с классами, разделенными пробелами:
// Найдены элементы, которые имеют и class1, и class2
var simultaneousClassElements = document.getElementsByClassName('class1 class2');
Следует соблюдать точное соответствие порядка и регистра классов, заданных в HTML, иначе метод не обнаружит элементы.
Альтернативным вариантом является
document.querySelectorAll(), который более толерантен к порядку классов и найдет элементы, содержащие хотя бы один из указанных классов:
// Элементы с class1 или class2 теперь найдены
var oneTwoClassElements = document.querySelectorAll('.class1, .class2');
Лучшее решение: мощь селекторов запросов
Отличие классов: логика
Либо, Или
document.querySelectorAll('.class1, .class2') отличается от
getElementsByClassName() тем, что выбирает элементы, включающие хотя бы один из указанных классов.
Преобразование NodeList в массив для расширенного функционала
querySelectorAll() возвращает NodeList, который можно легко преобразовать в массив:
// Преобразуем NodeList в массив для более гибкой работы
var elementsArray = Array.from(document.querySelectorAll('.class1, .class2'));
Таким образом, становятся доступны методы массива, такие как
forEach,
map и
filter.
Поддержка старых браузеров: регулярные выражения и циклы
Если возникает необходимость поддерживать устаревшие браузеры, где
querySelectorAll() отсутствует, можно использовать обычные циклы и регулярные выражения для выбора элементов определенного класса.
Простота — залог успеха: используйте нативный JavaScript
Хотя библиотеки обладают большим набором функций, для выбора элементов по классам часто достаточно использовать нативный JavaScript. Библиотеки лучше применять для более сложных задач.
Визуализация
Представьте себе ситуацию, что на сцене выступают актеры в различных костюмах:
На сцене (🎭): [Шут-Клоун, Король-Воин, Шут-Воин, Королева-Клоун]
getElementsByClassName() с двумя классами действует как два прожектора, которые освещают только актеров в обоих костюмах. В то время как
querySelectorAll('.jester, .warrior') осветит актеров в любом из костюмов, продемонстрировав более широкие возможности выбора.
Продвинутый уровень: постижение запросов к DOM
Избегание дубликатов: уникальность с помощью Set
Используйте Set для предотвращения дублирования элементов при множественном вызове
getElementsByClassName():
// Без клонов: каждый элемент посчитан только один раз
let jesterSet = new Set([...document.getElementsByClassName('jester')]);
let warriorSet = new Set([...document.getElementsByClassName('warrior')]);
let noDuplicateElements = new Set([...jesterSet, ...warriorSet]);
Регулярные выражения: точность выбора
Для более точного выбора классов можно применять регулярные выражения:
// Точный поиск элементов с нужными классами
Array.from(document.getElementsByTagName('*')).filter(element => {
return /(^|\s)class1(\s|$)/.test(element.className) && /(^|\s)class2(\s|$)/.test(element.className);
});
Здесь используется аналог логики 'AND' из SQL.
Особенности NodeList: знание своих инструментов
NodeList, возвращаемый
querySelectorAll(), отличается от HTMLCollection, которую возвращает
getElementsByClassName().
Полезные материалы
- Web APIs: Document getElementsByClassName() — Детальная информация по использованию
getElementsByClassName()на MDN.
- HTML DOM Document getElementsByClassName() Method — Уроки от W3schools по работе с
getElementsByClassName.
- javascript: Handling IndexSizeError — Обсуждение насущных проблем методов DOM на Stack Overflow.
- Поиски: getElement, querySelector — Обзор средств поиска элементов DOM и сопоставление различных методов.
- Web APIs: querySelector() method — Замена
getElementsByClassNameчерез
querySelector, документация MDN.
- .hasClass() | jQuery API Documentation — Метод jQuery для проверки присутствия класса у элементов.
Завершение:
Практика ведет к совершенству, даже в сложных вопросах. Если вы оценили этот ответ и он вам помог, ставьте лайк. Удачного кодирования!👩💻
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик