Выбор элементов без класса в CSS: селекторы :not, без printable#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам нужно выбрать элементы, не обладающие определённым классом или атрибутом, воспользуйтесь псевдоклассом :not(). Пример для элементов без класса
.example выглядит так:
:not(.example) { /* Стилезация агентов "под прикрытием" */ }
Если требуется выборка элементов без
data-атрибута:
:not([data-attribute]) { /* Данные? Не, не слышали о них */ }
:not() отчётливо справляется с элементами, не имеющими вообще атрибут
class или обладающими пустым:
:not([class=""]) { /* Даже пустой класс достоин внимания */ }
Этот подход позволяет избежать ненужных проблем с оформлением.
Спецификаторы селекторов и наследование
Управление спецификаторами и наследованием с помощью метода
:not() — неоценимый навык. Избегая сложных селекторов, вы решаете проблемы со специфичностью:
element:not(.specific-class) .child-element { /* Дети не обязаны наследовать всё */ }
Это правило определяет стили для
.child-element, которые находятся в любых
element без
.specific-class. Это подчёркивает важность грамотного определения CSS спецификаторов и стратегии наследования.
Продвинутое использование :not() и проверка совместимости
:not() удобно комбинировать с другими селекторами для достижения большей гибкости. Это обычная практика в Angular приложениях:
input.ng-invalid:not(.ng-pristine) { /* Стили для инпутов, которые были внесены изменения, но остались неправильными */ }
Этот селектор применяется к невалидным и изменённым полям ввода — это идеально подходит для создания обратной связи в интерфейсе в реальном времени. Учтите, что стоит проверять совместимость с браузерами на сайте Caniuse.com и предусматривать альтернативные стили для старых браузеров.
Визуализация
Возьмем в качестве примера садовую вечеринку:
Список гостей, ожидающих входа в сад:
- Гости в 🎩: [Алиса, Боб, Кэрол, Дэйв]
- Гости с 🍀: [Алиса, Кэрол]
Наша задача: провести время со всеми, кто не преферирует 🎩!
.party :not(.tophat) {
/* Эти гости получают дополнительный 🍹 */
}
То, как выглядит результат визуализации:
🎩
👩🌾 [Боб, Дэйв]
🍹 [Алиса*, Кэрол*]
* Уже вовсю празднуют с 🍀
Итак, все гости собрались, кроме тех, кто предпочёл цилиндры! 🚫🎩🚶♂️
Практическое применение CSS
Реактивная стилизация
:not() дает возможность создавать реактивные стили в зависимости от контекста использования классов:
.button:not(.disabled) { /* Если кнопка не заблокирована, она выглядит более выразительно */ }
Такая методика отлично подходит для поддержания интерактивности интерфейса.
Регулирование контроля над элементами
:not() можно комбинировать с другими псевдоклассами для точной настройки:
a:not(:hover):not(:active) { /* Ссылки, которые не в фокусе и на которые не наведён курсор */ }
С помощью этого регулируется равновесие между статическим и динамическим стилем без необходимости добавления дополнительных классов в HTML.
Улучшение читабельности кода
Верно использованный
:not() повышает читаемость и понятность вашего CSS, что способствует более ясной визуальной составляющей вашего дизайна.
div:not(.ignore) > span { /* Избегаем лишнего доминирования div */ }
Етот селектор выбирает все элементы span, которые являются непосредственными потомками div без класса
.ignore.
Полезные материалы
- CSS :not() Селектор — MDN Web Docs — глубокое руководство от Mozilla по псевдоклассу :not().
- Селекторы атрибутов — MDN Web Docs — подробное руководство о выборе элементов на основе атрибутов.
- :not | CSS-Tricks — практическое руководство от CSS-Tricks по работе с :not().
- Как выбрать элементы по атрибуту, содержащему определённую строку? — Stack Overflow — предложения и решения комьюнити по теме атрибутов CSS.
- Селекторы четвёртого уровня — информация от W3C о новинках в обновлённых селекторах :not().
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда