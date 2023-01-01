Выбор DOM-элементов по data- атрибуту без jquery в JS#Основы JavaScript #Работа с DOM #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
Чтобы выбрать элементы с атрибутом
data-xxx, примените следующий синтаксис:
const dataElements = document.querySelectorAll('[data-xxx]');
Для вывода соответствующих значений в консоль, выполните:
dataElements.forEach(el => console.log(el.dataset.xxx));
Используя исключительно JavaScript, мы легко нацеливаемся на data-атрибуты, минуя jQuery. Вот так просто!
От NodeList к упрощённому Array
Недостаток
querySelectorAll заключается в том, что он возвращает
NodeList, который хотя и похож на массив, но не является таковым. Однако проблема легко решается:
// Приготовьтесь, идет преобразование
const dataElementsArray = Array.from(dataElements);
Теперь мы можем пользоваться всеми удобствами методов массива в JavaScript!
Скорость — это не просто "быстрее"
querySelectorAll является эффективным, но при работе с крупными документами может привести к замедлению работы. Чтобы предотвратить замедление, сократите область поиска:
// Надеваем покровы от замедления
const container = document.getElementById('specific-container');
const scopedDataElements = container.querySelectorAll('[data-xxx]');
Чем меньше ищем, тем лучше!
Выцепить ценное (или data-атрибут)
Чтобы получить фактическое значение атрибута
data-xxx, используйте
dataset:
// Это будет нашим волшебным окном в данные
dataElements.forEach(el => {
const value = el.dataset.xxx;
console.log(value);
});
Визуализация
Представьте, что наш мгновенный взгляд скользит по лесу виртуальных элементов:
Лес: 🌳🌲🌳🐦(data-xxx)🌲🌳🐦🌳🌲🌳🐦(data-xxx)🌲🐦🌳
И вот наш CSS-селектор попадает в цель:
[data-xxx] {
/* Стили для выделения элементов с data-xxx */
}
Найдено: ✨🐦(data-xxx)✨ ✨🐦(data-xxx)✨
CSS-селекторы делают поиск удобным и быстрым!
Знакомство с динамическими обновлениями
Проблемы статического NodeList
querySelectorAll не отслеживает изменения в DOM, поэтому для мониторинга динамических изменений воспользуйтесь
MutationObserver:
// Мы становимся агентами следящими за NodeList
const observer = new MutationObserver(mutations => {
mutations.forEach(mutation => {
if (mutation.type === 'childList') {
// Обработайте добавление или удаление узлов
}
});
});
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
Слияние массивов
Пора подружить
querySelectorAll с другими методами для массивов. А методам массивов – привет:
// Инициируем действие
Array.from(dataElements)
.filter(el => el.dataset.xxx === 'specificValue')
.forEach(el => {
/* ... */
});
Но не забывайте о проверке
querySelectorAll не всегда совместим с некоторыми браузерами. Проверьте его поддержку на Can I use....
Полезные материалы
- HTML Global data-* Attributes — знакомство с data-атрибутами в HTML5.
- Использование data-атрибутов – Обучение веб-разработке | MDN — подробное руководство по использованию data-атрибутов.
- Полное руководство по Data-Attributes | CSS-Tricks — все об возможностях data-атрибутов.
- Selectors API Level 1 — официальная спецификация Selectors API от W3C для DOM.
- Атрибутные селекторы – CSS: Каскадные Таблицы Стилей | MDN — руководство по атрибутным селекторам в CSS.
- :not | CSS-Tricks — как исключать элементы с определенными атрибутами, используя
:not().
- Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и других технологий — таблица совместимости браузеров для
querySelector.
Завершение
Продолжайте практиковать! Каждая проблема — это еще один шаг к совершенству. А "лайки" — приятный бонус.
Пусть мудрость кода пребудет с вами! 👩💻
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик