Выбор DOM-элементов по data- атрибуту без jquery в JS

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Быстрый ответ

Чтобы выбрать элементы с атрибутом data-xxx , примените следующий синтаксис:

JS Скопировать код const dataElements = document.querySelectorAll('[data-xxx]');

Для вывода соответствующих значений в консоль, выполните:

JS Скопировать код dataElements.forEach(el => console.log(el.dataset.xxx));

Используя исключительно JavaScript, мы легко нацеливаемся на data-атрибуты, минуя jQuery. Вот так просто!

От NodeList к упрощённому Array

Недостаток querySelectorAll заключается в том, что он возвращает NodeList , который хотя и похож на массив, но не является таковым. Однако проблема легко решается:

JS Скопировать код // Приготовьтесь, идет преобразование const dataElementsArray = Array.from(dataElements);

Теперь мы можем пользоваться всеми удобствами методов массива в JavaScript!

Скорость — это не просто "быстрее"

querySelectorAll является эффективным, но при работе с крупными документами может привести к замедлению работы. Чтобы предотвратить замедление, сократите область поиска:

JS Скопировать код // Надеваем покровы от замедления const container = document.getElementById('specific-container'); const scopedDataElements = container.querySelectorAll('[data-xxx]');

Чем меньше ищем, тем лучше!

Выцепить ценное (или data-атрибут)

Чтобы получить фактическое значение атрибута data-xxx , используйте dataset :

JS Скопировать код // Это будет нашим волшебным окном в данные dataElements.forEach(el => { const value = el.dataset.xxx; console.log(value); });

Визуализация

Представьте, что наш мгновенный взгляд скользит по лесу виртуальных элементов:

Markdown Скопировать код Лес: 🌳🌲🌳🐦(data-xxx)🌲🌳🐦🌳🌲🌳🐦(data-xxx)🌲🐦🌳

И вот наш CSS-селектор попадает в цель:

CSS Скопировать код [data-xxx] { /* Стили для выделения элементов с data-xxx */ }

Markdown Скопировать код Найдено: ✨🐦(data-xxx)✨ ✨🐦(data-xxx)✨

CSS-селекторы делают поиск удобным и быстрым!

Знакомство с динамическими обновлениями

Проблемы статического NodeList

querySelectorAll не отслеживает изменения в DOM, поэтому для мониторинга динамических изменений воспользуйтесь MutationObserver :

JS Скопировать код // Мы становимся агентами следящими за NodeList const observer = new MutationObserver(mutations => { mutations.forEach(mutation => { if (mutation.type === 'childList') { // Обработайте добавление или удаление узлов } }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });

Слияние массивов

Пора подружить querySelectorAll с другими методами для массивов. А методам массивов – привет:

JS Скопировать код // Инициируем действие Array.from(dataElements) .filter(el => el.dataset.xxx === 'specificValue') .forEach(el => { /* ... */ });

Но не забывайте о проверке

querySelectorAll не всегда совместим с некоторыми браузерами. Проверьте его поддержку на Can I use....

Полезные материалы

Завершение

Продолжайте практиковать! Каждая проблема — это еще один шаг к совершенству. А "лайки" — приятный бонус.

Пусть мудрость кода пребудет с вами! 👩‍💻