Выбор директории в HTML: реализация и примеры использования

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Быстрый ответ

Для реализации функционала выбора папки в HTML воспользуйтесь элементом <input> c атрибутом type="file" и опцией webkitdirectory . Это позволит пользователям выбирать папки для дальнейшей загрузки.

HTML Скопировать код <input type="file" webkitdirectory>

Применение этого метода зависит от поддержки браузером и разрешений, которые предоставил пользователь.

Для более широкой совместимости используйте метод showDirectoryPicker() из API File System Access, позволяющего отображать диалог выбора папки.

JS Скопировать код async function chooseDirectory() { try { const dirHandle = await window.showDirectoryPicker(); } catch (e) { console.error(e); } }

Данный API призван облегчить пользователям процесс выбора нужной папки.

Визуализация

Представьте, что все шкафы в квартире — это папки на вашем компьютере:

Markdown Скопировать код 🚪📂 Добро пожаловать: `<input type="file" webkitdirectory directory>` - Выбирайте **целую квартиру** (`directory`), а не один шкаф.

Используйте все возможности файлового менеджера:

Markdown Скопировать код Было: [🗂️ Выбор одного файла] Стало: [🗄️🗄️🗄️ Доступ ко всим папкам]

Пусть элемент <input> будет вашим волшебным ключом, открывающим все шкафы сразу.

Погружение в webkitdirectory и безопасность

webkitdirectory упрощает процесс, но есть некоторые ограничения во имя безопасности:

Этот атрибут возвращает информацию о относительных путях папок, обеспечивая конфиденциальность.

папок, обеспечивая конфиденциальность. Доступ к файлам пользователя ограничен для поддержания приватности.

Улучшение пользовательского опыта при выборе папки

Следующие советы помогут оптимизировать UX процесса выбора папки:

Оформите кнопку <input> так, чтобы её цель была понятной.

так, чтобы её цель была понятной. Ввведите элементы навигации или подсказки UI для упрощения выбора пользователями.

После успешного выбора папки поздравьте пользователя, демонстрируя сообщение об успешно выполненной операции.

Совместимость браузеров: на что стоит обратить внимание

Учтите особенности различных браузеров:

webkitdirectory не идеально работает во всех браузерах. Проверяйте совместимость со специфичными браузерами пользователей с помощью сервиса Can I Use .

не идеально работает во всех браузерах. Проверяйте совместимость со специфичными браузерами пользователей с помощью сервиса . API File System Access является довольно новым и не поддерживается везде. Подготовьте альтернативные способы взаимодействия.

Когда клиентский подход недостаточен: Серверные альтернативы

В некоторых случаях выбор папки лучше реализовывать на серверной стороне:

Для этого в Java можно использовать JFileChooser :

Java Скопировать код JFileChooser chooser = new JFileChooser(); chooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY); chooser.setAcceptAllFileFilterUsed(false);

Вы также можете использовать серверный скрипт для обработки выбора, сделанного через браузер.

Эти методы являются мощными, но могут потребовать от пользователя дополнительных действий.

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