Встраивание PDF в веб-страницу HTML: решение для браузеров

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Быстрый ответ

Если на вашем сайте необходимо представить PDF, неплохим вариантом будет использование тега HTML <embed> . Атрибут src должен содержать ссылку на ваш PDF-файл, как показано ниже:

HTML Скопировать код <embed src="имя-файла-PDF.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400">

Это простое и универсальное решение, которое не требует дополнительных плагинов и обеспечивает пользователям возможность взаимодействовать с вашим PDF-документом без посредников.

Если ваш PDF-файл опубликован в сети, вы можете воспользоваться PDF-просмотрщиком Google Docs, поместив ссылку на PDF в <iframe> :

HTML Скопировать код <iframe src="http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.publicinternet/vash-publichnyy-PDF.pdf" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>

Таким способом PDF-документ будет доступен для чтения в любом браузере независимо от версий браузеров или плагинов.

Согласованность в отображении PDF для всех пользователей

Карта <object> в кармане

Если необходим узкоспециализированный контроль и есть потребность в резервном контенте, на помощь придет тег <object> :

HTML Скопировать код <object data="foo.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400"> <p>К сожалению, ваш браузер не поддерживает отображение PDF. <a href="foo.pdf">Загрузите документ, кликнув здесь.</a></p> </object>

Атрибут type="application/pdf" задает необходимые параметры для отображения PDF-документа.

Обслуживание всех устройств

Удобный просмотр PDF должен быть обеспечен на любом устройстве:

Используйте <embed> или <object> для непрерывного отображения на настольных компьютерах.

или для непрерывного отображения на настольных компьютерах. Предложите ссылку на скачивание тем, кто предпочитает взаимодействовать с PDF иначе: HTML Скопировать код <a href="foobar.pdf">Скачать PDF</a>

Для расширенных функций, например, поиска, масштабирования или подсветки текста, воспользуйтесь преимуществами PDF.js.

PDF.js: поднимаем уровень ваших PDF

Для особо требовательных пользователей:

Ознакомьтесь с PDF.js для отличного качества отображения PDF.

Основной пример использования: HTML Скопировать код <canvas id="pdf-canvas"></canvas> <!-- Волшебство PDF.js начинается тут --> <script src="pdf.js"></script> <script> PDFJS.getDocument('имя-PG-рейтингового-PDF-файла.pdf').then(function(pdf) { pdf.getPage(1).then(function(page) { var scale = 1.5; var viewport = page.getViewport(scale); var canvas = document.getElementById('pdf-canvas'); var context = canvas.getContext('2d'); canvas.height = viewport.height; canvas.width = viewport.width; var renderContext = { canvasContext: context, viewport: viewport }; page.render(renderContext); }); }); </script>

С помощью PDF.js ваши документы будут отражены в браузере в лучшем виде.

Визуализация

Понимание встраивания на примере галереи 🖼️

Можно воспринимать веб-браузер (🌐) как галерею, а PDF-файл как картину (🖼️).

<iframe> — это "рамка", в которой "картина" представлена зрителям.

HTML Скопировать код <iframe src="masterpiece.pdf" style="width:600px; height:500px;"></iframe>

Таким образом, картина (🖼️) демонстрируется в нашей виртуальной галерее (🌐).

Советы по совместимости с различными устройствами

Проверьте совместимость выбранных вами методов встраивания с мобильными устройствами, так как <iframe> или <embed> могут не всегда корректно работать.

или могут не всегда корректно работать. Используйте адаптивный CSS для оптимизации размеров PDF-документа и обеспечения удобного просмотра на всех экранах.

Рассмотрите альтернативные варианты просмотрщиков PDF, такие как FlexPaper или PDFObject, если у вас есть специфические требования.

Преодоление эстетических ограничений

Стилизуйте <iframe> , <embed> или <object> с помощью CSS, чтобы они гармонично вписывались в дизайн вашего сайта.

, или с помощью CSS, чтобы они гармонично вписывались в дизайн вашего сайта. Найдите оптимальный размер для просмотрщика PDF, чтобы избежать необходимости прокрутки.

Если PDF является ключевым элементом страницы, подумайте о использовании модального окна или открытии документа в новой вкладке для полноценного просмотра.

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