Встраивание PDF в веб-страницу HTML: решение для браузеров#Веб-разработка #Основы HTML #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Если на вашем сайте необходимо представить PDF, неплохим вариантом будет использование тега HTML
<embed>. Атрибут
src должен содержать ссылку на ваш PDF-файл, как показано ниже:
<embed src="имя-файла-PDF.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400">
Это простое и универсальное решение, которое не требует дополнительных плагинов и обеспечивает пользователям возможность взаимодействовать с вашим PDF-документом без посредников.
Если ваш PDF-файл опубликован в сети, вы можете воспользоваться PDF-просмотрщиком Google Docs, поместив ссылку на PDF в
<iframe>:
<iframe src="http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.publicinternet/vash-publichnyy-PDF.pdf" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>
Таким способом PDF-документ будет доступен для чтения в любом браузере независимо от версий браузеров или плагинов.
Согласованность в отображении PDF для всех пользователей
Карта
<object> в кармане
Если необходим узкоспециализированный контроль и есть потребность в резервном контенте, на помощь придет тег
<object>:
<object data="foo.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400">
<p>К сожалению, ваш браузер не поддерживает отображение PDF. <a href="foo.pdf">Загрузите документ, кликнув здесь.</a></p>
</object>
Атрибут
type="application/pdf" задает необходимые параметры для отображения PDF-документа.
Обслуживание всех устройств
Удобный просмотр PDF должен быть обеспечен на любом устройстве:
- Используйте
<embed>или
<object>для непрерывного отображения на настольных компьютерах.
Предложите ссылку на скачивание тем, кто предпочитает взаимодействовать с PDF иначе:
<a href="foobar.pdf">Скачать PDF</a>
Для расширенных функций, например, поиска, масштабирования или подсветки текста, воспользуйтесь преимуществами PDF.js.
PDF.js: поднимаем уровень ваших PDF
Для особо требовательных пользователей:
- Ознакомьтесь с PDF.js для отличного качества отображения PDF.
Основной пример использования:
<canvas id="pdf-canvas"></canvas> <!-- Волшебство PDF.js начинается тут --> <script src="pdf.js"></script> <script> PDFJS.getDocument('имя-PG-рейтингового-PDF-файла.pdf').then(function(pdf) { pdf.getPage(1).then(function(page) { var scale = 1.5; var viewport = page.getViewport(scale); var canvas = document.getElementById('pdf-canvas'); var context = canvas.getContext('2d'); canvas.height = viewport.height; canvas.width = viewport.width; var renderContext = { canvasContext: context, viewport: viewport }; page.render(renderContext); }); }); </script>
С помощью PDF.js ваши документы будут отражены в браузере в лучшем виде.
Визуализация
Понимание встраивания на примере галереи 🖼️
Можно воспринимать веб-браузер (🌐) как галерею, а PDF-файл как картину (🖼️).
<iframe> — это "рамка", в которой "картина" представлена зрителям.
<iframe src="masterpiece.pdf" style="width:600px; height:500px;"></iframe>
Таким образом, картина (🖼️) демонстрируется в нашей виртуальной галерее (🌐).
Советы по совместимости с различными устройствами
- Проверьте совместимость выбранных вами методов встраивания с мобильными устройствами, так как
<iframe>или
<embed>могут не всегда корректно работать.
- Используйте адаптивный CSS для оптимизации размеров PDF-документа и обеспечения удобного просмотра на всех экранах.
- Рассмотрите альтернативные варианты просмотрщиков PDF, такие как FlexPaper или PDFObject, если у вас есть специфические требования.
Преодоление эстетических ограничений
- Стилизуйте
<iframe>,
<embed>или
<object>с помощью CSS, чтобы они гармонично вписывались в дизайн вашего сайта.
- Найдите оптимальный размер для просмотрщика PDF, чтобы избежать необходимости прокрутки.
- Если PDF является ключевым элементом страницы, подумайте о использовании модального окна или открытии документа в новой вкладке для полноценного просмотра.
Полезные материалы
<embed>: Элемент для встраивания внешнего контента— документация по использованию
<embed>для интеграции PDF в HTML на MDN.
- GitHub – mozilla/pdf.js: PDF-читалка на JavaScript — информация о проекте PDF.js от Mozilla, который улучшает взаимодействие с PDF в интернете через HTML5.
- HTML-тег object — руководство W3Schools по использованию
<object>для встраивания PDF.
- Каков наилучший способ встраивания PDF в HTML? – Stack Overflow — множество советов и примеров встраивания PDF на веб-страницу из сообщества разработчиков.
- HTML-тег iframe — документация по
<iframe>от W3Schools.
- PDFObject: JavaScript-утилита для встраивания PDF — JavaScript-библиотека, простая в использовании, для вывода PDF в интернете.
Тимур Селиванов
веб-инженер