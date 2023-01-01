Вставка SVG файлов в HTML: <img>, <object> или <embed>?

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Быстрый ответ

Для встраивания файлов SVG рекомендуется начать с простого: тег <img> обеспечивает преимущества для SEO и ускоряет загрузку страницы. Ниже представлен пример использования данного тега:

HTML Скопировать код <img src="image.svg" alt="Удивительная SVG-графика">

Если вам требуются динамические взаимодействия или скрипты, используйте тег <object> , позволяющий добавить интерактивный слой HTML:

HTML Скопировать код <object type="image/svg+xml" data="image.svg"></object>

Таким образом, тег <img> подходит для простых задач, а <object> используется для более сложного функционала.

Когда конкретно рекомендуется использовать теги SVG?

<img> для простых случаев

Тег <img> будет лучшим выбором, когда:

Изображения представляют собой статические файлы SVG и не предполагают взаимодействия с ними.

Нужно создание адаптивного дизайна с различными вариантами разрешения с помощью атрибута srcset .

<object> для интерактивных элементов

Тег <object> лучше применять, когда требуется:

Внедрение интерактивных SVG, включающих использование скриптов.

Реализация заполнения содержимым с помощью вложенного тега <img> в случае отсутствия поддержки SVG:

HTML Скопировать код <object type="image/svg+xml" data="your.svg"> <img src="yourfallback.jpg" alt="SVG-изображение не загружено."> </object>

<embed> для устаревших браузеров

Устаревшие браузеры могут поддерживать тег <embed> .

. На современном вебе такое использование встречается редко.

Как управлять SVG внутренними механизмами и стилями?

Манипуляция SVG-элементами

Если требуется редактировать DOM SVG внутри <object> , следует применять метод getSVGDocument() .

, следует применять метод . Для динамического масштабирования SVG из внешнего кода можно привязать слушатели событий.

Стилизация SVG с помощью CSS

Воспользуйтесь свойством fill для задания цвета векторных элементов изображений.

для задания цвета векторных элементов изображений. Не забывайте правило единого источника для встроенных стилей и скриптов.

Как обеспечить адаптивность изображений и аварийный вариант загрузки?

Запасной вариант и доступность

Для случаев, когда SVG браузером не поддерживается, используйте PNG-изображения в качестве запасного варианта с помощью обработчика событий onerror .

. Атрибут alt обеспечивает доступность изображений для скринридеров.

Адаптивный дизайн с помощью srcset

Атрибут srcset позволяет тегу <img> предлагать изображения разной плотности пикселей:

HTML Скопировать код <img src="image.svg" alt="Описание" srcset="image.svg 1x, image@2x.svg 2x">

Советы по обеспечению совместимости

Что делать со старыми версиями Android?

Android 2.3 допускает использование некоторых возможностей, например, множественные фоновые изображения, но не поддерживает SVG в CSS.

Как проверить поддержку браузерами?

Modernizr позволяет определить уровень поддержки SVG в браузере и готовить аварийные варианты отображения.

позволяет определить уровень поддержки SVG в браузере и готовить аварийные варианты отображения. Ресурс caniuse.com предлагает актуальную информацию по поддержке SVG различными браузерами.

Визуализация

Выбор метода встраивания SVG аналогичен выбору рамки для картины:

Отображение SVG Тип рамки <img> 🖼️ Простая <object> 🏞️ Интерактивная <embed> 🌌 Устаревшая

🖼️ <img> – это основное и надежное средство, которое проверено временем.

🏞️ <object> – подходит для утонченного и детального контента с элементами взаимодействия.

🌌 <embed> – "реликвия" истории, которую используют совсем немногие и только с определенной целью.

Ваш файл SVG — это произведение вашего творчества, подберите для него лучший "стиль оформления"!

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