Вставка SVG файлов в HTML: <img>, <object> или <embed>?#Canvas и SVG #SVG в HTML #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Для встраивания файлов SVG рекомендуется начать с простого: тег
<img> обеспечивает преимущества для SEO и ускоряет загрузку страницы. Ниже представлен пример использования данного тега:
<img src="image.svg" alt="Удивительная SVG-графика">
Если вам требуются динамические взаимодействия или скрипты, используйте тег
<object>, позволяющий добавить интерактивный слой HTML:
<object type="image/svg+xml" data="image.svg"></object>
Таким образом, тег
<img> подходит для простых задач, а
<object> используется для более сложного функционала.
Когда конкретно рекомендуется использовать теги SVG?
<img> для простых случаев
Тег
<img> будет лучшим выбором, когда:
- Изображения представляют собой статические файлы SVG и не предполагают взаимодействия с ними.
- Нужно создание адаптивного дизайна с различными вариантами разрешения с помощью атрибута
srcset.
<object> для интерактивных элементов
Тег
<object> лучше применять, когда требуется:
- Внедрение интерактивных SVG, включающих использование скриптов.
- Реализация заполнения содержимым с помощью вложенного тега
<img>в случае отсутствия поддержки SVG:
<object type="image/svg+xml" data="your.svg">
<img src="yourfallback.jpg" alt="SVG-изображение не загружено.">
</object>
<embed> для устаревших браузеров
- Устаревшие браузеры могут поддерживать тег
<embed>.
- На современном вебе такое использование встречается редко.
Как управлять SVG внутренними механизмами и стилями?
Манипуляция SVG-элементами
- Если требуется редактировать DOM SVG внутри
<object>, следует применять метод
getSVGDocument().
- Для динамического масштабирования SVG из внешнего кода можно привязать слушатели событий.
Стилизация SVG с помощью CSS
- Воспользуйтесь свойством
fillдля задания цвета векторных элементов изображений.
- Не забывайте правило единого источника для встроенных стилей и скриптов.
Как обеспечить адаптивность изображений и аварийный вариант загрузки?
Запасной вариант и доступность
- Для случаев, когда SVG браузером не поддерживается, используйте PNG-изображения в качестве запасного варианта с помощью обработчика событий
onerror.
- Атрибут
altобеспечивает доступность изображений для скринридеров.
Адаптивный дизайн с помощью
srcset
Атрибут
srcset позволяет тегу
<img> предлагать изображения разной плотности пикселей:
<img src="image.svg" alt="Описание" srcset="image.svg 1x, image@2x.svg 2x">
Советы по обеспечению совместимости
Что делать со старыми версиями Android?
Android 2.3 допускает использование некоторых возможностей, например, множественные фоновые изображения, но не поддерживает SVG в CSS.
Как проверить поддержку браузерами?
- Modernizr позволяет определить уровень поддержки SVG в браузере и готовить аварийные варианты отображения.
- Ресурс caniuse.com предлагает актуальную информацию по поддержке SVG различными браузерами.
Визуализация
Выбор метода встраивания SVG аналогичен выбору рамки для картины:
|Отображение SVG
|Тип рамки
|
<img>
|🖼️ Простая
|
<object>
|🏞️ Интерактивная
|
<embed>
|🌌 Устаревшая
🖼️
<img> – это основное и надежное средство, которое проверено временем.
🏞️
<object> – подходит для утонченного и детального контента с элементами взаимодействия.
🌌
<embed> – "реликвия" истории, которую используют совсем немногие и только с определенной целью.
Ваш файл SVG — это произведение вашего творчества, подберите для него лучший "стиль оформления"!
Полезные материалы
- Структура документа – SVG 1.1 (Второе издание) — Официальное руководство от W3C.
- Тег
<img>для встраивания изображений — Руководство MDN по использованию SVG внутри
<img>.
- Тег
<object>для работы с внешними объектами — Детальный обзор тега
<object>на MDN.
- Тег
<embed>для встраивания контента — Аналитика использования
<embed>на страницах MDN.
- Работа с SVG — Руководство CSS-Tricks по использованию SVG в веб-дизайне.
- Практическое руководство по использованию SVG на веб-страницах — Полное руководство по использованию и оптимизации SVG-файлов.
- Могу ли я использовать... Поддержка HTML5, CSS3 и др. — Таблицы, отображающие совместимость различных браузеров с SVG.
Георгий Рожков
специалист по доступности