Вставка пробелов и табуляций в текст через HTML/CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Для вставки единичных пробелов повторно используйте
, для создания эффекта табуляции –
  или
	. Чтобы сохранить пробелы и отступы в тексте, примените CSS-свойство
white-space: pre;.
Пример:
Пробел: Двойной пробел
Табуляция: Ширина табуляции в em
.pre-tab {
white-space: pre; /* Сохраняем изначальное форматирование */
}
<div class="pre-tab">Отступ вручную</div>
Эти специализированные символы вставляются прямо в HTML код там, где требуется добавление пробелов.
HTML сущности: Когда 'пробел' необходим
Используйте HTML-сущности, как
,
  и
 , чтобы точно регулировать отступы в тексте.
создаёт неразрывный пробел. Если вам нужен эффект табуляции, используйте
  или начните с
 , чтобы получить ширину в два раза меньше.
Главные моменты:
– это неразрывный пробел.
 – больший интервал, схожий с табуляцией.
 создаст половину его ширины.
Управление пробелами 101: Знакомство с CSS
В CSS свойство
white-space: определяет правила отображения пробелов. Варианты отображения могут варьироваться – от полного игнорирования (
normal) до сохранения любого пробела (
pre), включая переносы строк.
.white-space-pre {
white-space: pre; /* Сохраняем каждый пробел */
}
Заметьте, что
white-space: pre; позволяет сохранить первоначальное форматирование текста, отступы и пробелы.
Создаем определенные пробелы: Руками!
Если использование сущностей вас не устраивает, то можно задать ширину элементу
span для создания горизонтальных промежутков или высоту для вертикального пространства.
Текст до<span style="display: inline-block; width: 30px;"></span>Текст после
Таким образом, вы добавите вполне точные 30 пикселей между выражениями "Текст до" и "Текст после". Значение
width можно изменять для регулирования расстояния.
Будьте осторожны: Возникающие сложности
Не используйте символы
< и
>, чтобы создавать отступы, поскольку они зарезервированы для тегов в HTML. Это может вызвать ошибки отображения и создать уязвимости в безопасности кода.
Нужно больше свободного места? Воспользуйтесь списком HTML сущностей
В HTML существует множество сущностей, например,  ,   и ​, которые служат для тонкой настройки отступов.
Визуализация
Добавление пробелов в HTML/CSS можно уподобить поиску парковочного места:
|Техника HTML/CSS
|Визуализация
| Неразрывный пробел (
)
|🚗🅿️🚗🅿️🅿️🚗
| Отступы CSS
margin или
padding
|🚗↔️ 🚗↔️🚗
| CSS собственность
text-indent
|➡️📃 Первая строка сдвинута
| Тег
<pre>
|🚗🚗🚗🚗
Каждый метод занимает свое место в текстовом контенте.
Лучшие практики программирования, на которые стоит опираться
Кодируйте осмысленно, думая о будущем. Вот что стоит учитывать для оптимального результата:
- Придерживайтесь применения CSS-классов для добавления стилей, включая и пространственные.
- Следите за читаемостью – не перегружайте текст пробелами.
- Учитывайте доступность: программы экранных дикторов могут некорректно интерпретировать избыток пробелов.
- Поддерживайте консистентность: следуйте установленным стандартам проекта или команды, касательно использования пробелов и отступов.
Полезные материалы
- CSS-Tricks – для того чтобы углубиться в CSS.
- MDN margin property – разберитесь, как
marginвлияет на макет.
- W3Schools Padding – узнайте максимум про отступы в CSS.
- Stack Overflow – форум, на котором обсуждаются вопросы о пробелах в тексте.
- Can I use...? – проверьте поддержку свойства
white-spaceбраузерами.
- A List Apart – статьи о применении пространства в веб-дизайне.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда