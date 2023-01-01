Вставка HTML в body mailto: ссылки: возможности и ограничения

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Быстрый ответ

Для того чтобы внедрить HTML в тело сообщения ссылки mailto , используйте URL кодирование. Оно поможет конвертировать HTML-символы в формат, подходящий для передачи через интернет. Однако следует учитывать, что представление HTML в теле письма зависит от почтового клиента, и этот механизм может не всегда функционировать.

Вот пример кода, отправляющего текст с жирным шрифтом в сообщении:

HTML Скопировать код <a href="mailto:someone@example.com?subject=Тема&body=Привет%2C%20%3Cb%3Eжирный%20текст%3C%2Fb%3E">Отправить письмо с жирным текстом</a>

Нужно помнить:

URL кодирование — обязательный шаг при использовании HTML в ссылках mailto .

— обязательный шаг при использовании HTML в ссылках . Почтовые клиенты обрабатывают HTML в сообщениях различным образом, поэтому целесообразно проводить тестирование .

. Важно обращать внимание на вопросы безопасности при использовании подобных ссылок.

Нужно запомнить ключевые моменты о вставке HTML в ссылки mailto :

RFC 6068 , ограничивает внедрение HTML в тело ссылок mailto до простого текста.

, ограничивает внедрение HTML в тело ссылок до простого текста. Некоторые устройства, такие как iOS, могут отображать HTML-теги, но это нестандартное поведение и оно может привести к непредсказуемым результатам .

. Для отправки писем с разметкой стоит рассмотреть использование файла .eml , созданного с помощью JavaScript и объектов Blob. Затем его можно открыть в почтовом клиенте пользователя.

SQL ссылок mailto: Кодирование, Тестирование, Настройка

Для адекватного функционирования параметров в URL ссылки mailto необходим ее грамотное кодирование и проверка:

Кодируйте переносы строк как %0D%0A . Это обеспечит правильное разделение абзацев в тексте письма.

. Это обеспечит правильное разделение абзацев в тексте письма. Outlook распознает %0D как перенос строки, однако не трактует содержимое как HTML.

распознает как перенос строки, однако не трактует содержимое как HTML. Реализуйте динамический редирект на mailto с использованием JavaScript и window.location.href , предварительно закодировав содержимое.

Пример кода с использованием функции encodeURIComponent() для кодирования переносов строк и спецсимволов:

JS Скопировать код const subject = 'Тема письма'; const body = 'Текст,\r

идущий после переноса строки.'; const mailto = `mailto:test@example.com?subject=${encodeURIComponent(subject)}&body=${encodeURIComponent(body)}`; window.location.href = mailto;

Визуализация

Создание ссылки mailto с HTML-форматированным телом можно аналогично сравнить с отправкой физического письма в конверте:

Представьте, что вы отправляете письмо 📧:

Кому: recipient@example.com Тема: Вставить Вашу Тему 🏷️

Внутри конверта ваше сообщение с HTML-разметкой:

HTML Скопировать код Content-Type: text/html

Markdown Скопировать код Приветствую, это будет <b>важное</b> путешествие в мир <i>HTML-писем</i>.

Нажатие на ссылку mailto отправит ваше электронное письмо прямо в почтовый ящик адресата 📬⚡️

Не забывайте, что из-за ограничений почтовых клиентов, не все HTML-элементы могут корректно отобразиться 🚦

Профессиональные советы и подводные камни

Чтобы избежать недоразумений:

Спам-фильтры могут блокировать письма с определенными закодированными символами, поэтому проводите тесты своих писем, чтобы быть уверенными в их успешной доставке 🎯

своих писем, чтобы быть уверенными в их успешной доставке 🎯 Старайтесь, чтобы длина URL оставалась в приемлемых границах, т.к. слишком длинные ссылки могут вызывать ошибки в браузерах 🙄

Улучшите пользовательский опыт, предложив скачивание обогащенного контентом файла .eml.

Пример кода для создания скачиваемого файла .eml:

JS Скопировать код const emailContent = `Subject: Тема письма\r

MIME-Version: 1.0\r

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"\r

\r

<html><body><p>Сообщение с <b>форматированием</b>.</p></body></html>`; const blob = new Blob([emailContent], { type: 'message/rfc822' }); const link = document.createElement('a'); link.href = URL.createObjectURL(blob); link.download = 'email.eml'; document.body.appendChild(link); link.click(); document.body.removeChild(link);

Следующий Уровень: Опции Для Пользователей

Предложите вашему пользователю выбор:

Для десктопных клиентов – отправка писем в формате .eml с HTML-контентом, для мобильных – простые текстовые ссылки в виду ограничений мобильных клиентов.

с HTML-контентом, для мобильных – простые текстовые ссылки в виду ограничений мобильных клиентов. Предусмотрите альтернативный вариант письма в текстовом формате для лучшей совместимости.

Объясняйте пользователям различия в отображении форматированной электронной почты в разных почтовых клиентах.

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