Вставка HTML-сущности через CSS: content и  #Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того, чтобы внедрить неразрывный пробел через CSS, предлагается забыть о HTML-сущности
. Вместо этого используйте последовательность Unicode
\00a0 в псевдоэлементах
::before и
::after:
.element::after {
/* Создание неразрывного пробела */
content: "\00a0";
}
Этот код создаёт неразрывный пробел в содержимом элемента, оставляя код HTML чистым и CSS работающим оптимально.
Чистота кода и его читаемость
Путешествуя по вселенной CSS, ясность и точность символов остаются вашими главными ориентирами. После Unicode-экранированной последовательности в CSS всегда ставьте пробел, чтобы исключить слияние символов:
.element::before {
/* Каждый символ имеет своё место */
content: "\00a0\0020";
}
\0020 — это код обычного пробела. Он также обеспечивает отделение следующего символа от неразрывного пробела.
HTML-сущности в формате Unicode
Забудьте о HTML-сущностях, пришло время Unicode. Так,
» (») преобразуется в Unicode-последовательность
\00bb:
.element::before {
/* Начало трансформации */
content: "\00bb";
}
Для выяснения кода нужного символа воспользуйтесь программным калькулятором или таблицей Unicode.
Устранение потенциальных затруднений
Будьте осмотрительны, используя HTML-сущности внутри свойства CSS
content:
/* Ошибка в коде */
.element::before {
content: " ";
}
Вышеуказанный код отобразит строку
вместо того, чтобы создать пробел. Используйте экранированные Unicode-последовательности для точного контроля отображения символов.
Работа с различными сущностями
Вставка символов
Каждая HTML-сущность имеет соответствующего её "партнёра" в кодировке Unicode. Так,
⋄ (♦) переводится в
\2666. Вот как это выглядит на практике:
.element::after {
/* Бриллианты – лучшие друзья разработчика */
content: "\2666";
}
Примеры с математическими символами
Математические символы также имеют свои эквиваленты в Unicode. Так,
× (×) превращается в
\00d7:
.element::before {
/* Будьте аккуратны с умножением */
content: "\00d7";
}
Применение музыкальных символов
Для добавления музыкальной ноты,
&eighthnote; (♪), используйте
\266a:
.element::after {
/* Пусть звучит музыка */
content: "\266a";
}
Визуализация
Представьте, как художник (👩🎨) добавляет немного сияния на свою картину, не затрагивая исходного изображения:
.masterpiece::after {
/* Волшебное касание */
content: '✨';
}
За счёт небольшой метаморфозы происходит такое преобразование:
До: [🖼️]
После: [🖼️✨]
Освойте искусство добавления HTML-сущностей при помощи свойства
content в CSS, чтобы придать вашему тексту тонкий штрих таинственности, не изменяя исходного смысла.
Раскрытие новых возможностей
Создание пространственных композиций
Для создания ощущения простора используйте широкий пробел, или так называемый "пробел en-space", который получается через Unicode-последовательность
\2002:
.element::after {
/* Какой у вас пробел? */
content: "\2002";
}
Добавление знаковых символов
При необходимости указать направление используйте
→ (→), который в Unicode представляется как
\2192:
.element::before {
/* Следуйте этому пути... */
content: "\2192";
}
Овладение экранированием в Unicode
При добавлении символов всегда правильно экранируйте Unicode-последовательности. Так,
&heart; (♥) превратится в
\2665:
.element::after {
/* Подарите любовь */
content: "\2665";
}
Профессиональный совет: работа с переменными
Для удобства повторного использования символов вы можете сохранить их в переменных CSS:
:root {
/* Звёзды в резерве */
--star: "\2605";
}
.element::before {
content: var(--star);
}
Методы решения распространённых проблем
Ситуации с неожиданными результатами
Если результат не соответствует ожидаемому значению, используйте проверку символов и синтаксиса Unicode.
Критическое значение кодировки
Чтобы не столкнуться с ошибками в Unicode, проверьте, что ваш CSS-файл сохранён в кодировке UTF-8.
Проверка совместимости браузеров
Учитывая большое количество браузеров, для проверки поддерживают ли они определённые сущности, воспользуйтесь сервисом Can I use....
Полезные материалы
- ::before – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Руководство по псевдоэлементу
::beforeот MDN.
- ::after – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Детальное описание псевдоэлемента
::afterот MDN.
- ::before / ::after | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Полномасштабная энциклопедия, раскрывающая
::beforeи
::afterот CSS-Tricks.
- CSS ::before Selector — Наглядные примеры использования селектора
::beforeот W3Schools.
- Using CSS custom properties (variables) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробный справочник о настраиваемых свойствах и переменных CSS от MDN.
- "generated content" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Инструмент для проверки совместимости браузеров с генерируемым содержимым CSS.
- CSS Generated Content Module Level 3 — Обзор стандартов W3C для генерируемого и замещаемого содержимого в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда