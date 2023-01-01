Вставка HTML-кода через :before, :after в CSS: решение

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Быстрый ответ

Для добавления декоративного текста или иконок используйте псевдоэлементы CSS :before и :after . При помощи свойства content можно осуществить визуальное оформление:

CSS Скопировать код p:before { content: "“"; } /* Вставляем открывающую кавычку */ p:after { content: "”"; } /* А закрывающую кавычку также */

Такие кавычки будут восприниматься только как визуальные элементы; в DOM они не попадут, а значит, их не увидят поисковые системы и скринридеры.

Отсутствие поддержки вставки HTML-кода

Псевдоэлементы :before и :after предназначены только для визуального оформления и не поддерживают вставку HTML-тегов:

Они позволяют добавлять текст или CSS-форматирования, но не HTML-код.

Данные, внедрённые с их помощью, недоступны для скринридеров и поисковиков.

С помощью них нельзя создать интерактивные элементы, такие как кнопки или ссылки.

Для вставки HTML есть альтернативные способы

Воспользуйтесь JavaScript или jQuery для динамической вставки HTML-кода:

JS Скопировать код let para = document.querySelector('p'); para.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<div class="quote">“</div>'); /* Добавляем открывающую кавычку */ para.insertAdjacentHTML('afterend', '<div class="quote">”</div>'); /* И закрывающую кавычку */

Такой подход позволяет вставлять интерактивные HTML-элементы по бокам от выбранного элемента.

Визуализация

Можно представить, что :before и :after — это невидимые помощники по стилю, которые украшают ваш элемент, не затрагивая его структуру:

Markdown Скопировать код Ваш HTML-элемент: 👕

::before = [🎀]

Markdown Скопировать код Хотите добавить бант? Он появится рядом с рубашкой! ::before |🎀👕|

::after = [🌟]

Markdown Скопировать код А если звездочку? Она появится после рубашки! ::after |👕🌟|

Так вот псевдоэлементы выступают в роли стильных аксессуаров (🎀🌟), не взаимодействуя с структурой элемента.

Экранирование символов в свойстве content

Экранируйте кавычки внутри свойства content , чтобы предотвратить ошибки в коде:

CSS Скопировать код p:before { content: "\""; } /* Здесь двойные кавычки: "На страже!" */ p:before { content: "\'"; } /* А здесь одинарные: 'Выполняю!' */

Если обернуть значение в content в одинарные кавычки, внутрь этого свойства можно без проблем вставить двойные кавычки.

Примеры использования :before и :after

Декоративные кавычки ( “ , ” ) или маркеры ( • ) вокруг блоков текста.

, ) или маркеры ( ) вокруг блоков текста. Оформление цифр в нумерованных списках, например 01. , 02. .

, . Добавление иконок, что особенно удобно при использовании иконок из специализированных библиотек, таких как Font Awesome.

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