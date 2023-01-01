Вставка HTML-кода через :before, :after в CSS: решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для добавления декоративного текста или иконок используйте псевдоэлементы CSS
:before и
:after. При помощи свойства
content можно осуществить визуальное оформление:
p:before { content: "“"; } /* Вставляем открывающую кавычку */
p:after { content: "”"; } /* А закрывающую кавычку также */
Такие кавычки будут восприниматься только как визуальные элементы; в DOM они не попадут, а значит, их не увидят поисковые системы и скринридеры.
Отсутствие поддержки вставки HTML-кода
Псевдоэлементы
:before и
:after предназначены только для визуального оформления и не поддерживают вставку HTML-тегов:
- Они позволяют добавлять текст или CSS-форматирования, но не HTML-код.
- Данные, внедрённые с их помощью, недоступны для скринридеров и поисковиков.
- С помощью них нельзя создать интерактивные элементы, такие как кнопки или ссылки.
Для вставки HTML есть альтернативные способы
Воспользуйтесь JavaScript или jQuery для динамической вставки HTML-кода:
let para = document.querySelector('p');
para.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<div class="quote">“</div>'); /* Добавляем открывающую кавычку */
para.insertAdjacentHTML('afterend', '<div class="quote">”</div>'); /* И закрывающую кавычку */
Такой подход позволяет вставлять интерактивные HTML-элементы по бокам от выбранного элемента.
Визуализация
Можно представить, что
:before и
:after — это невидимые помощники по стилю, которые украшают ваш элемент, не затрагивая его структуру:
Ваш HTML-элемент: 👕
::before = [🎀]
Хотите добавить бант? Он появится рядом с рубашкой!
::before |🎀👕|
::after = [🌟]
А если звездочку? Она появится после рубашки!
::after |👕🌟|
Так вот псевдоэлементы выступают в роли стильных аксессуаров (🎀🌟), не взаимодействуя с структурой элемента.
Экранирование символов в свойстве content
Экранируйте кавычки внутри свойства
content, чтобы предотвратить ошибки в коде:
p:before { content: "\""; } /* Здесь двойные кавычки: "На страже!" */
p:before { content: "\'"; } /* А здесь одинарные: 'Выполняю!' */
Если обернуть значение в
content в одинарные кавычки, внутрь этого свойства можно без проблем вставить двойные кавычки.
Примеры использования :before и :after
- Декоративные кавычки (
“,
”) или маркеры (
•) вокруг блоков текста.
- Оформление цифр в нумерованных списках, например
01.,
02..
- Добавление иконок, что особенно удобно при использовании иконок из специализированных библиотек, таких как Font Awesome.
Полезные материалы
- ::before – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Описание работы
::beforeна MDN.
- ::after – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Руководство по
::afterна MDN.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — Подробное руководство по
::beforeи
::afterот CSS-Tricks.
- CSS ::before Selector — Руководство по селектору
::beforeот W3Schools.
- CSS ::after Selector — Примеры использования
::afterот W3Schools.
- ::before | Codrops — Справочная информация по
::beforeот Codrops.
- ::after | Codrops — Обширный справочник по
::afterот Codrops.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда