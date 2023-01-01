Вставка HTML-элементов через строку в JavaScript: гайд

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Быстрый ответ

Мгновенное добавление HTML-элемента с использованием JavaScript может быть выполнено так:

JS Скопировать код // Создаем элемент <div> с текстом "Привет, мир!" и помещаем его в body document.body.appendChild(Object.assign(document.createElement('div'), {textContent: 'Привет, мир!'}));

Для массового добавления элементов использование фрагментов документа является более эффективным:

JS Скопировать код // Создаем фрагмент документа – это контейнер для элементов const fragment = document.createDocumentFragment(); fragment.appendChild(document.createElement('p')); // VIP-секция fragment.appendChild(document.createElement('section')); // Зона питания document.body.appendChild(fragment); // Вот и готов наш большой зал!

Углубленные методы вставки контента

Работа с фрагментами документа

Для добавления нескольких элементов используйте фрагменты документа, чтобы предотвратить ненужные перерисовки страницы:

JS Скопировать код let fragment = new DocumentFragment(); // Создаем фрагмент для заготовок fragment.appendChild(document.createElement('ul')); // Покупки // Добавляем в фрагмент другие элементы document.getElementById('target').appendChild(fragment); // Все выполнено!

Вставка чистого HTML-кода с insertAdjacentHTML

Когда вам требуется вставить необработанный HTML-код напрямую, используйте insertAdjacentHTML :

JS Скопировать код document.getElementById('target').insertAdjacentHTML('beforeend', '<span>Новый контент</span>'); // Очень удобно!

Клонирование и настройка шаблонных элементов

Чтобы облегчить процесс, можно склонировать существующие элементы, настроить их и добавить в документ:

JS Скопировать код let template = document.getElementById('template').cloneNode(true); // Получаем клон элемента template.id = 'newId'; // Назначаем новый идентификатор для поддержания уникальности document.body.appendChild(template); // Добро пожаловать в клуб!

Визуализация

Концептуальное представление процесса добавления HTML-элементов при помощи JavaScript:

Представьте каждый HTML-элемент как строительный блок 🏗️.

С JavaScript вы можете:

JS Скопировать код let newFloor = document.createElement('div'); // 🏗️ Создаем новый блок – этаж newFloor.innerHTML = 'Новый этаж'; // Эскизируем план этажа document.body.appendChild(newFloor); // Добавляем этаж, отмечаем это событие!

Результат:

До: Здание (body) 🏢 🏢

После: Здание с новым этажом (body) 🏢 🏢 🏗️ <-- Взмах флагом! Отметим расширение территории!

Ваш сайт развивается, также как модульная конструкция, элемент за элементом!

Точное размещение элементов с insertAdjacentHTML

Метод insertAdjacentHTML() позволяет вставлять элементы с хирургической точностью:

'beforebegin' : Перед самим элементом. Будьте всегда на шаг впереди! 'afterbegin' : В начале внутреннего содержимого элемента. Захватывайте лидирующие позиции! 'beforeend' : В конце внутреннего содержимого элемента. Заботьтесь о запасных позициях! 'afterend' : После самого элемента. Это ваш последний шанс для действия!

Пример:

JS Скопировать код // Вставляем контент перед элементом, словно обходя очередь в кафе targetElement.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<p>Параграф добавлен перед элементом</p>'); // Обгоняем. Вставляем контент сразу после элемента targetElement.insertAdjacentHTML('afterend', '<footer>Новый футер</footer>');

Управление шаблонами в скрытом DIV-блоке

Для более эффективного использования шаблонов, размещайте их внутри скрытого div . Это повысит производительность и исключит повторения:

JS Скопировать код let templateDiv = document.getElementById('hiddenTemplateDiv'); // Обращаемся к контейнеру шаблона let nodeToClone = templateDiv.firstElementChild; // Берем первый элемент let clonedNode = nodeToClone.cloneNode(true); // Клонируем его clonedNode.id = 'newUniqueID'; // Присваиваем уникальный идентификатор document.body.appendChild(clonedNode); // Представляем клонированный объект!

Чуткое создание элементов таблицы

При создании элементов таблицы потребуется особое внимание:

JS Скопировать код let table = document.createElement('table'); // Торжественно готовим стол let tbody = table.createTBody(); // Пришло время для "сердца" стола let row = tbody.insertRow(); // Добавляем строку для разнообразия let cell = row.insertCell(); // Заполняем ячейку cell.textContent = 'Текст ячейки'; // Устанавливаем содержимое document.body.appendChild(table); // Стол к банкету готов!

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