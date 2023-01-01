Вращение изображения на 90° в HTML5 Canvas: jQuery и canvas

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Быстрый ответ

Для вращения изображения на холсте примените следующие шаги:

JS Скопировать код // 'ctx' – это контекст 2D холста, 'img' – изображение, 'angle' – требуемый угол вращения в градусах. Операции проводятся от точки с координатами (x, y). ctx.save(); // Сохраняем текущее состояние контекста ctx.translate(x + img.width / 2, y + img.height / 2); // Переходим в центр изображения ctx.rotate(angle * Math.PI / 180); // Поворачиваем изображение на заданный угол, приведенный к радианам ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2); // Рисуем изображение ctx.restore(); // Возвращаем настройки контекста в исходное состояние

Обеспечение анимированного вращения изображения

Для анимированного вращения изображения с использованием кнопок выполните следующие действия:

JS Скопировать код let angle = 0; // Устанавливаем начальный угол const img = new Image(); img.onload = function() { drawRotated(angle); }; // Отображаем изображение после его загрузки img.src = 'image.jpg'; // Устанавливаем путь к изображению // Вращение влево при клике document.getElementById('rotateLeft').addEventListener('click', function() { angle -= 45; // Уменьшаем угол на 45 градусов drawRotated(angle); // Перерисовываем изображение }); // Вращение вправо при клике document.getElementById('rotateRight').addEventListener('click', function() { angle += 45; // Увеличиваем угол на 45 градусов drawRotated(angle); // Перерисовываем изображение }); // Функция для реализации вращения изображения function drawRotated(degrees) { ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Очищаем холст ctx.save(); // Сохраняем текущее состояние холста ctx.translate(canvas.width / 2, canvas.height / 2); // Перемещаемся в центр холста ctx.rotate(degrees * Math.PI / 180); // Поворачиваем на заданный угол в радианах ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2); // Воспроизводим изображение ctx.restore(); // Возвращаем настройки контекста в исходное состояние }

Отображаем расширенные настройки (для продвинутых)

Для создания сложных вращательных эффектов рассмотрим следующие техники:

Прекращаем шаткие вращения

Для обеспечения плавности вращения в анимации воспользуйтесь requestAnimationFrame :

JS Скопировать код function animateRotation() { angle += 1; // Плавное увеличение угла drawRotated(angle); // Перекрашивание изображения requestAnimationFrame(animateRotation); // Циклическая анимация } animateRotation(); // Запуск анимации

Управляем размерами холста!

Подстраивайте размер холста под размер изображения для минимизации искажений:

JS Скопировать код if (angle % 180 !== 0) { canvas.width = img.height; canvas.height = img.width; } else { canvas.width = img.width; canvas.height = img.height; } drawRotated(angle);

Экспериментируем с перспективой

Используйте функцию setTransform для создания эффекта искажения при вращении:

JS Скопировать код ctx.save(); ctx.setTransform(cos, sin, -sin, cos, x, y); // Применяем сложную трансформацию ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2); // Отображаем изображение ctx.restore();

Визуализация

Представьте, что холст HTML5 – это ваша танцплощадка, а вращение изображения – это танцовщик:

Markdown Скопировать код Холст (🕒): Готов к действию! Изображение (🕐): Принимает начальную позицию в 1:00

Вращение на 90 градусов соответствует перемещению в положение 3:00:

JS Скопировать код context.rotate((Math.PI / 2)); // Вращаем на 90 градусов

Визуализация изменений:

Markdown Скопировать код До вращения: 🕒🕐 После вращения: 🕒🕑

После вращения изображение "смотрит" вправо, как стрелка часов, указывающая на 3:00. Так разрешается возможность холста менять ориентацию изображения.

Сцены за кулисами

В процессе работы часто возникают непредвиденные ситуации и зависания.

Удостоверимся в загрузке изображения

Дождитесь полной загрузки изображения прежде, чем начинать его вращение:

JS Скопировать код img.onload = function() { drawRotated(angle); };

Подгоняем холст под размеры изображения

Скорректируйте размеры холста под размеры изображения для оптимального видения:

JS Скопировать код canvas.width = img.width; canvas.height = img.height;

Контролируем углы вращения

Ограничьте угол вращения в диапазоне от 0 до 360 градусов для предотвращения ошибок:

JS Скопировать код angle = angle % 360;

Готовимся к выступлению

Пользуйтесь функцией drawRotated для централизации логики вращения:

JS Скопировать код function drawRotated(angle) { ... } // Начинаем танец!

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