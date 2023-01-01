logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Вращение изображения на 90° в HTML5 Canvas: jQuery и canvas
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Вращение изображения на 90° в HTML5 Canvas: jQuery и canvas

#Веб-разработка  #jQuery  #Canvas и SVG  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для вращения изображения на холсте примените следующие шаги:

JS
Скопировать код
// 'ctx' – это контекст 2D холста, 'img' – изображение, 'angle' – требуемый угол вращения в градусах. Операции проводятся от точки с координатами (x, y).

ctx.save(); // Сохраняем текущее состояние контекста
ctx.translate(x + img.width / 2, y + img.height / 2); // Переходим в центр изображения
ctx.rotate(angle * Math.PI / 180); // Поворачиваем изображение на заданный угол, приведенный к радианам
ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2); // Рисуем изображение
ctx.restore(); // Возвращаем настройки контекста в исходное состояние
Пошаговый план для смены профессии

Обеспечение анимированного вращения изображения

Для анимированного вращения изображения с использованием кнопок выполните следующие действия:

JS
Скопировать код
let angle = 0; // Устанавливаем начальный угол
const img = new Image();
img.onload = function() { drawRotated(angle); }; // Отображаем изображение после его загрузки
img.src = 'image.jpg'; // Устанавливаем путь к изображению

// Вращение влево при клике
document.getElementById('rotateLeft').addEventListener('click', function() {
    angle -= 45; // Уменьшаем угол на 45 градусов
    drawRotated(angle);  // Перерисовываем изображение
});

// Вращение вправо при клике
document.getElementById('rotateRight').addEventListener('click', function() {
    angle += 45; // Увеличиваем угол на 45 градусов
    drawRotated(angle);  // Перерисовываем изображение
});

// Функция для реализации вращения изображения
function drawRotated(degrees) {
    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);  // Очищаем холст
    ctx.save();  // Сохраняем текущее состояние холста
    ctx.translate(canvas.width / 2, canvas.height / 2);  // Перемещаемся в центр холста
    ctx.rotate(degrees * Math.PI / 180);  // Поворачиваем на заданный угол в радианах
    ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2);  // Воспроизводим изображение
    ctx.restore();  // Возвращаем настройки контекста в исходное состояние
}

Отображаем расширенные настройки (для продвинутых)

Для создания сложных вращательных эффектов рассмотрим следующие техники:

Прекращаем шаткие вращения

Для обеспечения плавности вращения в анимации воспользуйтесь requestAnimationFrame:

JS
Скопировать код
function animateRotation() {
    angle += 1; // Плавное увеличение угла
    drawRotated(angle); // Перекрашивание изображения
    requestAnimationFrame(animateRotation); // Циклическая анимация
}
animateRotation(); // Запуск анимации

Управляем размерами холста!

Подстраивайте размер холста под размер изображения для минимизации искажений:

JS
Скопировать код
if (angle % 180 !== 0) {
    canvas.width = img.height;
    canvas.height = img.width;
} else {
    canvas.width = img.width;
    canvas.height = img.height;
}
drawRotated(angle);

Экспериментируем с перспективой

Используйте функцию setTransform для создания эффекта искажения при вращении:

JS
Скопировать код
ctx.save();
ctx.setTransform(cos, sin, -sin, cos, x, y); // Применяем сложную трансформацию
ctx.drawImage(img, -img.width / 2, -img.height / 2); // Отображаем изображение
ctx.restore();

Визуализация

Представьте, что холст HTML5 – это ваша танцплощадка, а вращение изображения – это танцовщик:

Markdown
Скопировать код
Холст (🕒): Готов к действию!
Изображение (🕐): Принимает начальную позицию в 1:00

Вращение на 90 градусов соответствует перемещению в положение 3:00:

JS
Скопировать код
context.rotate((Math.PI / 2)); // Вращаем на 90 градусов

Визуализация изменений:

Markdown
Скопировать код
До вращения: 🕒🕐
После вращения:  🕒🕑

После вращения изображение "смотрит" вправо, как стрелка часов, указывающая на 3:00. Так разрешается возможность холста менять ориентацию изображения.

Сцены за кулисами

В процессе работы часто возникают непредвиденные ситуации и зависания.

Удостоверимся в загрузке изображения

Дождитесь полной загрузки изображения прежде, чем начинать его вращение:

JS
Скопировать код
img.onload = function() {
    drawRotated(angle);
};

Подгоняем холст под размеры изображения

Скорректируйте размеры холста под размеры изображения для оптимального видения:

JS
Скопировать код
canvas.width = img.width;
canvas.height = img.height;

Контролируем углы вращения

Ограничьте угол вращения в диапазоне от 0 до 360 градусов для предотвращения ошибок:

JS
Скопировать код
angle = angle % 360;

Готовимся к выступлению

Пользуйтесь функцией drawRotated для централизации логики вращения:

JS
Скопировать код
function drawRotated(angle) { ... }  // Начинаем танец!

Полезные материалы

  1. CanvasRenderingContext2D: метод rotate() – Веб-API | MDN — подробное описание метода rotate() на MDN.
  2. Метод rotate() холста HTML — практический пример и обзор функции rotate() на W3Schools.
  3. Актуальные вопросы 'canvas+rotation+image' – Stack Overflow — обсуждения и решения проблем, связанных с вращением изображений на холсте на Stack Overflow.
  4. Преобразования – Веб-API | MDN — информация о вращении объектов с помощью матрицы преобразований.
  5. Мгновение и... — пример вращения изображения на холсте HTML5 на CodePen.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для вращения изображения на холсте?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...