Возможные теги внутри <li> в HTML: стандарты и правила

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Быстрый ответ

В HTML элемент <li> может содержать потоковое содержимое, что включает в себя большинство тегов, например <div> , <span> , заголовки ( <h1> - <h6> ), параграфы ( <p> ), а также элементы встраивания ( <img> , <video> ). Однако, в <li> не рекомендуется добавлять интерактивное содержимое, например <button> или элементы форм ( <input> , <textarea> ), для корректного отображения и функционирования элементов списка.

Пример:

HTML Скопировать код <li> <!-- Впечатляющие заголовки --> <h3>Захватывающий взгляд заголовок</h3> <!-- Лаконичность — это искусство --> <p>Сжатое описание можно найти здесь.</p> <!-- Ведь изображение может заменить тысячи слов --> <img src="image.jpg" alt="Описательный текст"> </li>

Определение потокового содержимого

Потоковое содержимое — это ключ для структурного и семантично верного использования элемента <li> . Включение в него таких тегов должно обеспечивать доступность и SEO-эффективность, несмотря на то что многие из часто используемых тегов относятся к потоковому содержимому.

Сопоставление блочных и строчных элементов

В <li> можно использовать как блочные, так и строчные элементы. Не забывайте о специфике их отображения: блочные элементы начинают новую строку и занимают всю доступную ширину, а строчные не начинают новую строку и находятся в потоке с остальными элементами. <li> следует рассматривать как универсальный контейнер, способный адаптироваться под содержимое любого типа.

Особенности вложенного содержимого

Будьте аккуратны при использовании таблиц и вложенных списков — это требует чёткого предположения и тщательного вложения. Старайтесь не использовать элементы, которые обычно используются на уровне всего документа, такие как <header> , <footer> и <main> , чтобы не создавать семантическую путаницу.

Визуализация

Визуализация содержимого <li> :

Markdown Скопировать код 🏎️ <li>: Может содержать - ├🏠 Блочные элементы 🏗️, например, `<div>`, `<p>` и др. ├🖍️ Строчные элементы 💭, такие как `<span>`, `<a>`. ├🖼️ Медиа и таблицы 📸🔢, в частности `<img>`, `<canvas>`, `<table>`.

Элемент <li> — унiversal tool, подходящий под разнообразный контент:

Markdown Скопировать код 🏡 Здания (блочные элементы) обеспечивают структуру и используют пространство. 🧑‍🤝‍🧑 Коллектив (строчные элементы) эффективно использует свободное пространство. 🎭 Реквизит (медиа и таблицы) обогащает общую картину.

Неправильное использование может привести к хаосу:

Markdown Скопировать код 💣 Ахтунг! Неправильное соблюдение правил и излишняя вложенность могут привести к **коллапсу**!

Искусство вложенности

Соблюдайте Золотое Правило Семантики: вкладывайте содержимое осознанно, устанавливайте логические связи и иерархию, балансируйте между удобством использования для пользователей и соответствием стандартам HTML.

Оценка вашего содержимого

С помощью проекта Markup Validation Service от W3C можно легко проверить ваш <li> на соответствие веб-стандартам. Экспериментируйте с различными типами контента, чтобы убедиться в правильности композиции элемента.

Повышение доступности

С ростом сложности содержимого <li> вопросы доступности становятся ключевыми. Тщательное использование ролей и ARIA атрибутов гарантирует, что вспомогательные технологии смогут корректно интерпретировать и навигировать по вашим спискам. Грамотно оформленные <li> делают интернет более доступным и инклюзивным.

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