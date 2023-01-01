Возможные теги внутри <li> в HTML: стандарты и правила#Основы HTML #Теги и атрибуты #Списки (ul/ol/li)
Быстрый ответ
В HTML элемент
<li> может содержать потоковое содержимое, что включает в себя большинство тегов, например
<div>,
<span>, заголовки (
<h1>-
<h6>), параграфы (
<p>), а также элементы встраивания (
<img>,
<video>). Однако, в
<li> не рекомендуется добавлять интерактивное содержимое, например
<button> или элементы форм (
<input>,
<textarea>), для корректного отображения и функционирования элементов списка.
Пример:
<li>
<!-- Впечатляющие заголовки -->
<h3>Захватывающий взгляд заголовок</h3>
<!-- Лаконичность — это искусство -->
<p>Сжатое описание можно найти здесь.</p>
<!-- Ведь изображение может заменить тысячи слов -->
<img src="image.jpg" alt="Описательный текст">
</li>
Определение потокового содержимого
Потоковое содержимое — это ключ для структурного и семантично верного использования элемента
<li>. Включение в него таких тегов должно обеспечивать доступность и SEO-эффективность, несмотря на то что многие из часто используемых тегов относятся к потоковому содержимому.
Сопоставление блочных и строчных элементов
В
<li> можно использовать как блочные, так и строчные элементы. Не забывайте о специфике их отображения: блочные элементы начинают новую строку и занимают всю доступную ширину, а строчные не начинают новую строку и находятся в потоке с остальными элементами.
<li> следует рассматривать как универсальный контейнер, способный адаптироваться под содержимое любого типа.
Особенности вложенного содержимого
Будьте аккуратны при использовании таблиц и вложенных списков — это требует чёткого предположения и тщательного вложения. Старайтесь не использовать элементы, которые обычно используются на уровне всего документа, такие как
<header>,
<footer> и
<main>, чтобы не создавать семантическую путаницу.
Визуализация
Визуализация содержимого
<li>:
🏎️ <li>: Может содержать -
├🏠 Блочные элементы 🏗️, например, `<div>`, `<p>` и др.
├🖍️ Строчные элементы 💭, такие как `<span>`, `<a>`.
├🖼️ Медиа и таблицы 📸🔢, в частности `<img>`, `<canvas>`, `<table>`.
Элемент
<li> — унiversal tool, подходящий под разнообразный контент:
🏡 Здания (блочные элементы) обеспечивают структуру и используют пространство.
🧑🤝🧑 Коллектив (строчные элементы) эффективно использует свободное пространство.
🎭 Реквизит (медиа и таблицы) обогащает общую картину.
Неправильное использование может привести к хаосу:
💣 Ахтунг! Неправильное соблюдение правил и излишняя вложенность могут привести к **коллапсу**!
Искусство вложенности
Соблюдайте Золотое Правило Семантики: вкладывайте содержимое осознанно, устанавливайте логические связи и иерархию, балансируйте между удобством использования для пользователей и соответствием стандартам HTML.
Оценка вашего содержимого
С помощью проекта Markup Validation Service от W3C можно легко проверить ваш
<li> на соответствие веб-стандартам. Экспериментируйте с различными типами контента, чтобы убедиться в правильности композиции элемента.
Повышение доступности
С ростом сложности содержимого
<li> вопросы доступности становятся ключевыми. Тщательное использование ролей и ARIA атрибутов гарантирует, что вспомогательные технологии смогут корректно интерпретировать и навигировать по вашим спискам. Грамотно оформленные
<li> делают интернет более доступным и инклюзивным.
Полезные материалы
Элемент списка
<li>– MDN Web Docs — Подробное руководство по использованию
<li>и лучшим практикам.
HTML-стандарт для элемента
<li>— Официальные спецификации относительно
<li>.
Тег
<li>на W3Schools — Практическое руководство с примерами использования тега
<li>.
Должны ли быть
<ol>/
<ul>внутри
<p>или снаружи? – Stack Overflow — Ответы сообщества о правильном расположении списков и
<li>.
Свойство list-style в CSS – CSS-Tricks — Дополнительная информация о стилизации списков и элементов
<li>с помощью CSS.
HTML – Списки на TutorialsPoint — Детальный обзор создания списков в HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор