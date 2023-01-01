Вложенные HTML-формы: возможно ли и альтернативы#Формы #Практика верстки (кейсы) #Ошибки разметки
Быстрый ответ
В соответствии со стандартами HTML вкладывание формы
<form> в другую форму не допускается. При этом могут возникнуть ошибки и нестабильное поведение при отправке данных.
Каждая форма должна обеспечивать надежность и последовательность в передаче данных.
<form action="/action1" method="post">
<input type="text" name="field1">
<input type="submit" value="Отправить">
</form>
<form action="/action2" method="post">
<input type="text" name="field2">
<input type="submit" value="Отправить">
</form>
С сохранением контроля, программист! (KISC)
От идеи вложения форм может быть сложно отказаться, особенно при проектировании сложных интерфейсов. Тем не менее, HTML предполагает строгое применение порядка и ясности, исключая возможность вложенности форм. Но существуют варианты обхода этого ограничения.
Использование 'полей и областей'
Группируйте связанные элементы с помощью
<fieldset>:
<form action="/action" method="post">
<fieldset>
<legend>Кто ты?</legend>
<!-- Детектив, это легенда -->
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Возьми мои данные</legend>
<!-- Ваш банковский консультант будет в восторге -->
</fieldset>
<input type="submit" value="Отправить все">
</form>
JavaScript: Рыцарь технических событий
Используйте делегирование событий в JavaScript, чтобы сделать управление формами более понятным:
document.addEventListener('submit', function(event) {
if (event.target.matches('.inner-action')) {
// События — отличные помощники
event.preventDefault();
// Тактичное управление взаимодействиями всегда важно!
}
});
JavaScript и целостность формы: динамический дуэт
JavaScript позволяет контролировать отправку данных и имитировать вложенные формы без использования HTML для вложенности:
AJAX для асинхронной отправки
AJAX — это альтернативная возможность перегруппировать части формы, не используя для этого вложенность:
$('#part1').submit(function(event) {
event.preventDefault();
$.ajax({
url: '/part1-action',
method: 'post',
data: $(this).serialize(),
success: function(response) {
// Успех обеспечен
}
});
});
Атрибут 'form' в HTML5: указание принадлежности для элементов
Атрибут
form в HTML5 позволяет ассоциировать поля ввода с формой, несмотря на то, что они физически в неё не включены:
<form id="form1" action="/action1" method="post"></form>
<input form="form1" type="text" name="field" />
<input form="form1" type="submit" value="Отправить" />
CSS: Управление отображением
Эмулировать целостность разных форм? Позиционирование в CSS выполнит это задание:
.form-group {
border: 1px solid #eee;
padding: 20px;
display: inline-block;
}
<div class="form-group">
<!-- Здесь расположена первая форма -->
</div>
<div class="form-group">
<!-- Здесь расположена вторая форма -->
</div>
Проблемы и обходные решения
Учтите: преодоление ограничений HTML означает столкновение с проблемой совместимости с браузерами. Помните, что сервер должен адекватно обрабатывать множественные запросы. Не пренебрегайте доступностью интерфейса при использовании JavaScript. Готовьтесь ко всему.
Визуализация
Воспользуемся аналогией с коробками-формами:
___________________
| Коробка снаружи 📦 |
| |
| Можно ли мне |
| вместить в себя |
| другую коробку 📦? |
| _________ |
| | Коробка | |
| | себя | |
| | себя | |
| |_______| |
|___________________|
Как вложить круг в квадратное отверстие? 🤔
| Вложение HTML-форм | Разрешено? |
| ------------------ | -----------|
| Форма снаружи 📦 | |
| └─ Внутренняя форма 📦 | 🚫 |
Вложение форм — это табу! 🛑
Iframe: Универсальное решение
Если всё же немудрено использовать вложенные контейнеры, используйте
<iframe>. Это изолированное решение для ваших данных:
<iframe src="iframeForm.html"></iframe>
iframeForm.html — это отдельный HTML-документ с формой, действующий как автономный модуль внутри основного документа.
Полезные материалы
- HTML Standard. Основные принципы синтаксиса HTML для форм.
- <form>: Элемент формы – HTML: HyperText Markup Language | MDN. Подробное руководство по использованию элемента
<form>на MDN.
- Just a moment.... Дискуссии на Stack Overflow, посвящённые вложенности HTML-форм.
- HTML Standard. Детальный разбор элемента
<form>, в соответствии с современными стандартами HTML.
- HTML Standard. Инструкции по обработке элементов формы пользовательскими агентами.
Ксения Сорокина
веб-техредактор