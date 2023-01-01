Включение padding в расчеты flexbox для выравнивания блоков#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для корректного учёта отступов (
padding) элемента flex в его размерах, стоит использовать свойство CSS
box-sizing: border-box;. Это свойство позволяет включить в расчёт размеров элемента его внутренние отступы и границы (
border):
.flex-item {
box-sizing: border-box; /* Теперь padding учитывается при расчёте размеров */
padding: 20px; /* Персональное пространство в рамках flexbox */
}
Применение
box-sizing: border-box; меняет способ расчёта ширины и высоты блока. Теперь при увеличении отступов уменьшается доступное пространство для содержимого, не меняя при этом размеры элемента в целом.
box-sizing
Стандартное поведение блоков и пользовательское выравнивание
Изначально блоки подчиняются свойству
box-sizing: content-box;, что означает прибавку отступов и границ блока к его ширине и высоте. В результате такого подхода могут возникать несоответствия и риск превышения блоками заданных размеров:
/* Отступы и границы? Они тоже внутри блока */
* {
box-sizing: border-box;
}
Корректное выравнивание элементов в flexbox с учётом отступов
Добавление отступов может привести к нарушению заданных настроек выравнивания в flexbox, например,
justify-content, из-за уменьшения свободного пространства. Элементы могут начать смещаться неправильным образом:
.flex-item > .content-wrapper {
padding: 20px; /* Добавляем отступы внутреннему блоку, а не элементу flex */
}
В подобной ситуации рекомендуется использовать дополнительные обёртки содержимого внутри flex-элементов. Вложенные блоки с отступами позволят избежать противоречий.
Регулировка размеров элементов flex с учётом отступов
С помощью свойств
flex-grow и
flex-basis можно точно настроить размеры flex-элементов.
Flex-basis задаёт базовый размер блока, а
flex-grow регулирует распределение свободного пространства:
.flex-item {
flex-grow: 1; /* Заберу столько свободного места, сколько потребуется */
flex-basis: calc(50% – 40px); /* Учёт отступов */
padding: 20px; /* Вот что нам нужно */
}
Выбор между flexbox и CSS Grid: что применять?
Flexbox прекрасно справляется с определёнными задачами, но CSS Grid может предложить больше возможностей для точного выравнивания и настройки расстояний между элементами:
Визуализация
Здесь показано, как происходит распределение пространства с учётом отступов в flexbox:
Без отступов:
🔲[Содержимое]🔲
Размер: 🔲+Содержимое+🔲
С отступами:
🔳🔹[Содержимое]🔹🔳
Размер: 🔳+🔹+Содержимое+🔹+🔳
При использовании
box-sizing: border-box; отступы (🔹) включаются в общий размер элемента.
.flex-item {
box-sizing: border-box; /* Теперь размеры учитывают отступы */
padding: 10px; /* Теперь всё идеально вписывается 🥳 */
}
Установка
box-sizing: border-box для элементов flex призвана обеспечить свободу вашему контенту, не изменяя границ блока.
Лучшие практики использования отступов в дочерних элементах flex
Применение Margin для создания дополнительного пространства
С помощью добавления внешних отступов (
margin) к дочерним элементам можно сформировать эффект пространства без изменения flex-расчётов:
.child {
margin: 20px; /* Своё визуальное пространство */
}
Имитирование отступов
В качестве альтернативы можно использовать псевдоэлементы для создания видимости отступа, оставляя размеры блока первоначальными:
.flex-item::after {
content: '';
display: block;
height: 20px; /* Эффект невидимого отступа 😲 */
}
Гибкие flex-элементы с отступами
Используйте комбинацию относительных единиц, таких как
em или
vw, для отступов, а также медиа-запросы, чтобы содержимое уместно выглядело на экранах разных разрешений:
@media (max-width: 600px) {
.flex-item {
padding: 2vw; // Гибкие отступы для небольших экранов
}
}
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Подробное руководство по освоению механизма flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Ключевые понятия и принципы flexbox от Mozilla Developer Network.
- CSS Flexible Box Layout Module Level 1 — Авторитетные рекомендации по работе с flexbox от консорциума W3C.
- box-sizing – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Руководство по применению box-sizing для управления размерами элементов с учётом отступов и границ.
- Flexbox Froggy – Игра для изучения CSS flexbox — Изучение CSS flexbox через игровую форму.
- Flexbox | Codrops — Подробные примеры и объяснения всех аспектов применения flexbox.
- Better, Simpler Grid Systems — Solved by Flexbox — Cleaner, hack-free CSS — Наглядные примеры простых и чистых решений сеток на основе flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда