logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Включение padding в расчеты flexbox для выравнивания блоков
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Включение padding в расчеты flexbox для выравнивания блоков

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для корректного учёта отступов (padding) элемента flex в его размерах, стоит использовать свойство CSS box-sizing: border-box;. Это свойство позволяет включить в расчёт размеров элемента его внутренние отступы и границы (border):

CSS
Скопировать код
.flex-item {
  box-sizing: border-box; /* Теперь padding учитывается при расчёте размеров */
  padding: 20px;  /* Персональное пространство в рамках flexbox */
}

Применение box-sizing: border-box; меняет способ расчёта ширины и высоты блока. Теперь при увеличении отступов уменьшается доступное пространство для содержимого, не меняя при этом размеры элемента в целом.

Пошаговый план для смены профессии

box-sizing

Стандартное поведение блоков и пользовательское выравнивание

Изначально блоки подчиняются свойству box-sizing: content-box;, что означает прибавку отступов и границ блока к его ширине и высоте. В результате такого подхода могут возникать несоответствия и риск превышения блоками заданных размеров:

CSS
Скопировать код
/* Отступы и границы? Они тоже внутри блока */
* {
  box-sizing: border-box;
}

Корректное выравнивание элементов в flexbox с учётом отступов

Добавление отступов может привести к нарушению заданных настроек выравнивания в flexbox, например, justify-content, из-за уменьшения свободного пространства. Элементы могут начать смещаться неправильным образом:

CSS
Скопировать код
.flex-item > .content-wrapper {
  padding: 20px; /* Добавляем отступы внутреннему блоку, а не элементу flex */
}

В подобной ситуации рекомендуется использовать дополнительные обёртки содержимого внутри flex-элементов. Вложенные блоки с отступами позволят избежать противоречий.

Регулировка размеров элементов flex с учётом отступов

С помощью свойств flex-grow и flex-basis можно точно настроить размеры flex-элементов. Flex-basis задаёт базовый размер блока, а flex-grow регулирует распределение свободного пространства:

CSS
Скопировать код
.flex-item {
  flex-grow: 1;    /* Заберу столько свободного места, сколько потребуется */
  flex-basis: calc(50% – 40px);  /* Учёт отступов */
  padding: 20px;   /* Вот что нам нужно */
}

Выбор между flexbox и CSS Grid: что применять?

Flexbox прекрасно справляется с определёнными задачами, но CSS Grid может предложить больше возможностей для точного выравнивания и настройки расстояний между элементами:

Визуализация

Здесь показано, как происходит распределение пространства с учётом отступов в flexbox:

Markdown
Скопировать код
Без отступов:
🔲[Содержимое]🔲
Размер: 🔲+Содержимое+🔲

С отступами:
🔳🔹[Содержимое]🔹🔳
Размер: 🔳+🔹+Содержимое+🔹+🔳

При использовании box-sizing: border-box; отступы (🔹) включаются в общий размер элемента.

CSS
Скопировать код
.flex-item {
  box-sizing: border-box; /* Теперь размеры учитывают отступы */
  padding: 10px; /* Теперь всё идеально вписывается 🥳 */
}

Установка box-sizing: border-box для элементов flex призвана обеспечить свободу вашему контенту, не изменяя границ блока.

Лучшие практики использования отступов в дочерних элементах flex

Применение Margin для создания дополнительного пространства

С помощью добавления внешних отступов (margin) к дочерним элементам можно сформировать эффект пространства без изменения flex-расчётов:

CSS
Скопировать код
.child {
  margin: 20px; /* Своё визуальное пространство */
}

Имитирование отступов

В качестве альтернативы можно использовать псевдоэлементы для создания видимости отступа, оставляя размеры блока первоначальными:

CSS
Скопировать код
.flex-item::after {
  content: '';
  display: block;
  height: 20px; /* Эффект невидимого отступа 😲 */
}

Гибкие flex-элементы с отступами

Используйте комбинацию относительных единиц, таких как em или vw, для отступов, а также медиа-запросы, чтобы содержимое уместно выглядело на экранах разных разрешений:

CSS
Скопировать код
@media (max-width: 600px) {
  .flex-item {
    padding: 2vw; // Гибкие отступы для небольших экранов
  }
}

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Подробное руководство по освоению механизма flexbox.
  2. Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Ключевые понятия и принципы flexbox от Mozilla Developer Network.
  3. CSS Flexible Box Layout Module Level 1 — Авторитетные рекомендации по работе с flexbox от консорциума W3C.
  4. box-sizing – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Руководство по применению box-sizing для управления размерами элементов с учётом отступов и границ.
  5. Flexbox Froggy – Игра для изучения CSS flexbox — Изучение CSS flexbox через игровую форму.
  6. Flexbox | Codrops — Подробные примеры и объяснения всех аспектов применения flexbox.
  7. Better, Simpler Grid Systems — Solved by Flexbox — Cleaner, hack-free CSS — Наглядные примеры простых и чистых решений сеток на основе flexbox.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает свойство box-sizing: border-box; в элементах flex?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...