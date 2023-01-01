Включение padding в расчеты flexbox для выравнивания блоков

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Быстрый ответ

Для корректного учёта отступов ( padding ) элемента flex в его размерах, стоит использовать свойство CSS box-sizing: border-box; . Это свойство позволяет включить в расчёт размеров элемента его внутренние отступы и границы ( border ):

CSS Скопировать код .flex-item { box-sizing: border-box; /* Теперь padding учитывается при расчёте размеров */ padding: 20px; /* Персональное пространство в рамках flexbox */ }

Применение box-sizing: border-box; меняет способ расчёта ширины и высоты блока. Теперь при увеличении отступов уменьшается доступное пространство для содержимого, не меняя при этом размеры элемента в целом.

box-sizing

Стандартное поведение блоков и пользовательское выравнивание

Изначально блоки подчиняются свойству box-sizing: content-box; , что означает прибавку отступов и границ блока к его ширине и высоте. В результате такого подхода могут возникать несоответствия и риск превышения блоками заданных размеров:

CSS Скопировать код /* Отступы и границы? Они тоже внутри блока */ * { box-sizing: border-box; }

Корректное выравнивание элементов в flexbox с учётом отступов

Добавление отступов может привести к нарушению заданных настроек выравнивания в flexbox, например, justify-content , из-за уменьшения свободного пространства. Элементы могут начать смещаться неправильным образом:

CSS Скопировать код .flex-item > .content-wrapper { padding: 20px; /* Добавляем отступы внутреннему блоку, а не элементу flex */ }

В подобной ситуации рекомендуется использовать дополнительные обёртки содержимого внутри flex-элементов. Вложенные блоки с отступами позволят избежать противоречий.

Регулировка размеров элементов flex с учётом отступов

С помощью свойств flex-grow и flex-basis можно точно настроить размеры flex-элементов. Flex-basis задаёт базовый размер блока, а flex-grow регулирует распределение свободного пространства:

CSS Скопировать код .flex-item { flex-grow: 1; /* Заберу столько свободного места, сколько потребуется */ flex-basis: calc(50% – 40px); /* Учёт отступов */ padding: 20px; /* Вот что нам нужно */ }

Выбор между flexbox и CSS Grid: что применять?

Flexbox прекрасно справляется с определёнными задачами, но CSS Grid может предложить больше возможностей для точного выравнивания и настройки расстояний между элементами:

Визуализация

Здесь показано, как происходит распределение пространства с учётом отступов в flexbox:

Markdown Скопировать код Без отступов: 🔲[Содержимое]🔲 Размер: 🔲+Содержимое+🔲 С отступами: 🔳🔹[Содержимое]🔹🔳 Размер: 🔳+🔹+Содержимое+🔹+🔳

При использовании box-sizing: border-box; отступы (🔹) включаются в общий размер элемента.

CSS Скопировать код .flex-item { box-sizing: border-box; /* Теперь размеры учитывают отступы */ padding: 10px; /* Теперь всё идеально вписывается 🥳 */ }

Установка box-sizing: border-box для элементов flex призвана обеспечить свободу вашему контенту, не изменяя границ блока.

Лучшие практики использования отступов в дочерних элементах flex

Применение Margin для создания дополнительного пространства

С помощью добавления внешних отступов ( margin ) к дочерним элементам можно сформировать эффект пространства без изменения flex-расчётов:

CSS Скопировать код .child { margin: 20px; /* Своё визуальное пространство */ }

Имитирование отступов

В качестве альтернативы можно использовать псевдоэлементы для создания видимости отступа, оставляя размеры блока первоначальными:

CSS Скопировать код .flex-item::after { content: ''; display: block; height: 20px; /* Эффект невидимого отступа 😲 */ }

Гибкие flex-элементы с отступами

Используйте комбинацию относительных единиц, таких как em или vw , для отступов, а также медиа-запросы, чтобы содержимое уместно выглядело на экранах разных разрешений:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .flex-item { padding: 2vw; // Гибкие отступы для небольших экранов } }

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