Включаем поиск по сайту через Omnibox в Google Chrome

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Быстрый ответ

Для того чтобы на вашем сайте можно было осуществлять поиск прямо из адресной строки браузера Chrome, необходимо создать XML-файл OpenSearch и подключить его следующим образом:

Создайте файл с именем opensearch.xml :

xml Скопировать код <OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"> <ShortName>Название вашего сайта</ShortName> <Url type="text/html" template="http://yourdomain.com/search?q={searchTerms}"/> </OpenSearchDescription>

Внесите ссылку на данный файл в раздел <head> вашего веб-сайта:

HTML Скопировать код <link rel="search" href="/opensearch.xml" title="Название вашего сайта" type="application/opensearchdescription+xml" />

Таким образом, адресная строка браузера Chrome станет полноценным инструментом для быстрого поиска по вашему сайту.

Улучшаем функционал поиска

Увеличивайте удобство использования вашего сайта, предоставив мгновенный доступ к функции поиска с помощью XML-файла OpenSearch. Данный файл сделает поисковую систему сайта постоянно доступной, преобразив адресную строку Chrome в незаменимого помощника.

Не забудьте настроить http://yourdomain.com/search?q={searchTerms} для вашего веб-ресурса, чтобы корректно обрабатывать поисковые запросы пользователей.

Усовершенствовываем вашу адресную строку

Задействуем кодировку UTF-8

Вставьте в XML-файл <InputEncoding> со значением UTF-8 , чтобы избежать неправильного отображения символов в поисковых запросах.

ShortName и Description: повышаем узнаваемость вашего поиска

Предоставив точное содержание <ShortName> и <Description> , вы поможете пользователям легко идентифицировать ваш сайт среди прочих поисковых систем.

Улучшенный поиск — функция предложений

Интегрируйте функцию предложений для улучшения пользовательского опыта, предоставив автодополнение при наборе поисковых запросов. Автоматизация — это удивительно удобно!

Визуализация

Поиск контента на вашем сайте с помощью адресной строки выглядит так:

Markdown Скопировать код Пользователь вводит 'название сайта🔍: [YourSite.com] Пользователь вводит 'запрос' : [ Обувь🔎]

HTML Скопировать код <link rel="search" href="/open-search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Поиск на сайте">

Теперь, благодаря этим изменениям, адресная строка браузера Chrome превращается в мощный инструмент для доступа к контенту вашего сайта.

Markdown Скопировать код 1. Создайте XML с описанием OpenSearch 📄 2. Разместите ссылку на XML-файл в разделе `<head>` вашего сайта 🛠 3. Для начала поиска введите название сайта и запрашиваемую информацию пользователя 🎯 4. Получайте быстрые и точные результаты, словно магией! 🌟

За рамками базовых функций

Помощь пользователям с настройками Chrome

Подсказывайте своим пользователям, как задать ваш сайт в качестве поисковой системы через меню настроек Chrome chrome://settings/searchEngines .

Отслеживаем новшества Chrome

У Chrome нет поддержки автоматического определения поисковых ярлыков, поэтому важно не пропускать обновления, чтобы ваш сайт не упускал ни одной возможности для поиска.

Погружаемся в OpenSearch

Для подробных рекомендаций и помощи сообщества в интеграции OpenSearch обратитесь к репозиторию GitHub проекта OpenSearch.

Полезные материалы