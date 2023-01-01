Включаем поиск по сайту через Omnibox в Google Chrome#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы на вашем сайте можно было осуществлять поиск прямо из адресной строки браузера Chrome, необходимо создать XML-файл OpenSearch и подключить его следующим образом:
- Создайте файл с именем
opensearch.xml:
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>Название вашего сайта</ShortName>
<Url type="text/html" template="http://yourdomain.com/search?q={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>
- Внесите ссылку на данный файл в раздел
<head>вашего веб-сайта:
<link rel="search" href="/opensearch.xml" title="Название вашего сайта" type="application/opensearchdescription+xml" />
Таким образом, адресная строка браузера Chrome станет полноценным инструментом для быстрого поиска по вашему сайту.
Улучшаем функционал поиска
Увеличивайте удобство использования вашего сайта, предоставив мгновенный доступ к функции поиска с помощью XML-файла OpenSearch. Данный файл сделает поисковую систему сайта постоянно доступной, преобразив адресную строку Chrome в незаменимого помощника.
Не забудьте настроить
http://yourdomain.com/search?q={searchTerms} для вашего веб-ресурса, чтобы корректно обрабатывать поисковые запросы пользователей.
Усовершенствовываем вашу адресную строку
Задействуем кодировку UTF-8
Вставьте в XML-файл
<InputEncoding> со значением
UTF-8, чтобы избежать неправильного отображения символов в поисковых запросах.
ShortName и Description: повышаем узнаваемость вашего поиска
Предоставив точное содержание
<ShortName> и
<Description>, вы поможете пользователям легко идентифицировать ваш сайт среди прочих поисковых систем.
Улучшенный поиск — функция предложений
Интегрируйте функцию предложений для улучшения пользовательского опыта, предоставив автодополнение при наборе поисковых запросов. Автоматизация — это удивительно удобно!
Визуализация
Поиск контента на вашем сайте с помощью адресной строки выглядит так:
Пользователь вводит 'название сайта🔍: [YourSite.com]
Пользователь вводит 'запрос' : [ Обувь🔎]
<link rel="search" href="/open-search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Поиск на сайте">
Теперь, благодаря этим изменениям, адресная строка браузера Chrome превращается в мощный инструмент для доступа к контенту вашего сайта.
1. Создайте XML с описанием OpenSearch 📄
2. Разместите ссылку на XML-файл в разделе `<head>` вашего сайта 🛠
3. Для начала поиска введите название сайта и запрашиваемую информацию пользователя 🎯
4. Получайте быстрые и точные результаты, словно магией! 🌟
За рамками базовых функций
Помощь пользователям с настройками Chrome
Подсказывайте своим пользователям, как задать ваш сайт в качестве поисковой системы через меню настроек Chrome
chrome://settings/searchEngines.
Отслеживаем новшества Chrome
У Chrome нет поддержки автоматического определения поисковых ярлыков, поэтому важно не пропускать обновления, чтобы ваш сайт не упускал ни одной возможности для поиска.
Погружаемся в OpenSearch
Для подробных рекомендаций и помощи сообщества в интеграции OpenSearch обратитесь к репозиторию GitHub проекта OpenSearch.
Полезные материалы
- Настройка поисковой системы по умолчанию и поиск по сайту в Google Chrome — официальные инструкции от Google.
- Техническая спецификация OpenSearch на MDN — информация по интеграции OpenSearch.
- Документация OpenSearch — подробное руководство для разработчиков.
- Google Поиск Консоль — регистрация сайта для увеличения его видимости в поиске.
- Обсуждение на Stack Overflow — примеры подключения поддержки поиска из адресной строки.
- Введение в структурированные данные от Google Search Central — оптимизация поиска с помощью структурированных данных.
- Тип WebSite от Schema.org — возможности для поисковых операций с использованием Schema.org.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы