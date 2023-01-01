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Включаем поиск по сайту через Omnibox в Google Chrome
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Включаем поиск по сайту через Omnibox в Google Chrome

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Быстрый ответ

Для того чтобы на вашем сайте можно было осуществлять поиск прямо из адресной строки браузера Chrome, необходимо создать XML-файл OpenSearch и подключить его следующим образом:

  1. Создайте файл с именем opensearch.xml:
xml
Скопировать код
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
   <ShortName>Название вашего сайта</ShortName>
   <Url type="text/html" template="http://yourdomain.com/search?q={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>
  1. Внесите ссылку на данный файл в раздел <head> вашего веб-сайта:
HTML
Скопировать код
<link rel="search" href="/opensearch.xml" title="Название вашего сайта" type="application/opensearchdescription+xml" />

Таким образом, адресная строка браузера Chrome станет полноценным инструментом для быстрого поиска по вашему сайту.

Пошаговый план для смены профессии

Улучшаем функционал поиска

Увеличивайте удобство использования вашего сайта, предоставив мгновенный доступ к функции поиска с помощью XML-файла OpenSearch. Данный файл сделает поисковую систему сайта постоянно доступной, преобразив адресную строку Chrome в незаменимого помощника.

Не забудьте настроить http://yourdomain.com/search?q={searchTerms} для вашего веб-ресурса, чтобы корректно обрабатывать поисковые запросы пользователей.

Усовершенствовываем вашу адресную строку

Задействуем кодировку UTF-8

Вставьте в XML-файл <InputEncoding> со значением UTF-8, чтобы избежать неправильного отображения символов в поисковых запросах.

ShortName и Description: повышаем узнаваемость вашего поиска

Предоставив точное содержание <ShortName> и <Description>, вы поможете пользователям легко идентифицировать ваш сайт среди прочих поисковых систем.

Улучшенный поиск — функция предложений

Интегрируйте функцию предложений для улучшения пользовательского опыта, предоставив автодополнение при наборе поисковых запросов. Автоматизация — это удивительно удобно!

Визуализация

Поиск контента на вашем сайте с помощью адресной строки выглядит так:

Markdown
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Пользователь вводит 'название сайта🔍: [YourSite.com]
Пользователь вводит 'запрос' : [ Обувь🔎]
HTML
Скопировать код
<link rel="search" href="/open-search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Поиск на сайте">

Теперь, благодаря этим изменениям, адресная строка браузера Chrome превращается в мощный инструмент для доступа к контенту вашего сайта.

Markdown
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1. Создайте XML с описанием OpenSearch 📄
2. Разместите ссылку на XML-файл в разделе `<head>` вашего сайта 🛠
3. Для начала поиска введите название сайта и запрашиваемую информацию пользователя 🎯
4. Получайте быстрые и точные результаты, словно магией! 🌟

За рамками базовых функций

Помощь пользователям с настройками Chrome

Подсказывайте своим пользователям, как задать ваш сайт в качестве поисковой системы через меню настроек Chrome chrome://settings/searchEngines.

Отслеживаем новшества Chrome

У Chrome нет поддержки автоматического определения поисковых ярлыков, поэтому важно не пропускать обновления, чтобы ваш сайт не упускал ни одной возможности для поиска.

Для подробных рекомендаций и помощи сообщества в интеграции OpenSearch обратитесь к репозиторию GitHub проекта OpenSearch.

Полезные материалы

  1. Настройка поисковой системы по умолчанию и поиск по сайту в Google Chrome — официальные инструкции от Google.
  2. Техническая спецификация OpenSearch на MDN — информация по интеграции OpenSearch.
  3. Документация OpenSearch — подробное руководство для разработчиков.
  4. Google Поиск Консоль — регистрация сайта для увеличения его видимости в поиске.
  5. Обсуждение на Stack Overflow — примеры подключения поддержки поиска из адресной строки.
  6. Введение в структурированные данные от Google Search Central — оптимизация поиска с помощью структурированных данных.
  7. Тип WebSite от Schema.org — возможности для поисковых операций с использованием Schema.org.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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