Вертикальное выравнивание текста внутри li в CSS без margin

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Быстрый ответ

Для вертикального центрирования содержимого в элементах 'li' рекомендуется использование Flexbox: достаточно в стилях CSS прописать display: flex; и align-items: center; для элемента li . Этот метод подходит для содержимого любой длины и крайне удобен.

CSS Скопировать код li { display: flex; align-items: center; /* вот отсюда и исходит магия метода */ }

Если текст в li имеет всего одну строку, можно воспользоваться свойством line-height со значением, равным высоте родительского контейнера – это простой способ выравнивания.

Flexbox подручной

Вертикальное расположение текста в li с помощью Flexbox – это современный, эффективный и прогнозируемый подход. Это позволяет не прибегать к устаревшим и недостаточно надежным методам, таким как vertical-align или float. Flexbox особенно полезен при работе с многострочным текстом и сложными композициями, гарантируя аккуратное выравнивание на разнообразной технике.

Не более головной боли с поддержкой браузеров

Flexbox поддерживается всеми актуальными браузерами, однако всегда стоит проверить это на сайтах вроде caniuse.com, если вам предстоит обеспечить работу на старых версиях браузеров. Возможно, потребуются дополнительные вендорные префиксы для старых версий браузеров.

CSS Скопировать код li { display: -webkit-flex; /* привет от древних браузеров */ display: flex; -webkit-align-items: center; align-items: center; }

Горизонт и вертикаль: где точка отсчета

Если требуется выровнять содержимое по обеим осям – вертикально и горизонтально, необходимо использовать комбинацию align-items: center; и justify-content: center; . Таким образом, li становится идеальной основой для выравнивания.

CSS Скопировать код li { display: flex; align-items: center; justify-content: center; /* гармония на уровне каждого пикселя */ }

Визуализация

Представим себе, что li – это рама для рукотворного искусства (🖼️), а его содержимое – это настоящий шедевр (📜). Наша задача – сделать так, чтобы шедевр идеально висел по центру рамы.

Markdown Скопировать код 🖼️📜🖼️ До: Баланса нет 🖼️📜🖼️ После: А вот теперь идеальное равновесие

Flexbox снова вносит свою лепту:

CSS Скопировать код li { display: flex; align-items: center; /* это ваша магия CSS */ }

Теперь наше произведение искусства демонстрирует идеальное центрирование, словно достигло пика своего творчества:

Markdown Скопировать код 🖼️🧵📜🧵🖼️

Сценарии использования flexbox для вертикального выравнивания

Контроль над вложенным контентом

Использование line-height для центрирования может привести к неожиданным результатам при работе с вложенными элементами, наследующими свойства от родителя. В отличие от этого, Flexbox четко контролирует выравнивание внутри li , не допуская вмешательства от нежелательных наследственных эффектов.

Строчные элементы и невидимые пробелы

У inline и inline-block элементов свойство vertical-align: middle; может помочь с выравниванием, но будьте осторожны с пробелами между элементами в HTML – они могут нарушить ожидаемое выравнивание. Чтобы избежать этой проблемы, удаляйте пробелы или заключайте их в комментарии.

Размеры контейнера flex: каждый пиксель важен

Вертикальное выравнивание дочерних элементов зависит от размера контейнера li . Если высота не является фиксированной и динамически меняется в зависимости от содержимого, то установите для дочерних элементов height: 100% .

CSS Скопировать код li { display: flex; align-items: center; height: 100%; /* мы стремимся к вершинам */ }

Многострочному тексту на помощь придет flex

Если текст в элементе li занимает несколько строк, настройка line-height уже не поможет. В этом случае для центрирования применяется неотразимый дуэт display: flex и align-items: center , который равномерно распределяет текст по всему доступному пространству.

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