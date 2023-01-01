Вертикальное выравнивание текста в span через CSS

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Быстрый ответ

Для вертикального центрирования содержимого внутри span используйте свойство display: inline-block; совместно с vertical-align: middle; . Помимо этого, задайте элементу span одинаковые значения высоты и line-height :

HTML Скопировать код <span style="display: inline-block; vertical-align: middle; height: 30px; line-height: 30px;"> Текст идеально отцентрирован! </span>

Если целью является адаптация дизайна, то комбинирование свойств display: table-cell и vertical-align: middle; вертикально центрирует даже крупные текстовые блоки.

Стратегия с применением line-height

Если требуется отцентрировать одну строку текста внутри span , достаточно задать line-height , равное высоте контейнера:

HTML Скопировать код <span style="line-height: 50px;"> "Здесь может быть ваш мем" </span>

Следуя этой методике, высота строки line-height "совмещается" с высотой контейнера, что позволяет разместить текст ровно по центру.

Современность на стороне Flexbox

Flexbox — исключительно полезный инструмент для адаптивной верстки. Он предоставляет удобные способы для вертикального выравнивания элементов:

CSS Скопировать код .container { display: flex; align-items: center; justify-content: center; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <span>Точно по центру</span> </div>

Применяя Flexbox для контейнера, мы обеспечиваем лёгкость распределения элементов, не привязывая их к высоте контейнера – это практичное решение для адаптивных интерфейсов.

Визуализация

Процесс вертикального выравнивания элемента <span> можно ассоциировать с балансированием на канате:

Markdown Скопировать код До выравнивания: 🚲<span>🚴‍♂️</span>🧵 – Велосипедист свисает или стремительно погружается. После выравнивания: 🧵 ⬜️ <span>🚴‍♂️</span> – Вот он, велосипедист, ровно посередине идеально натянутого каната (line-height). ⬜️ 🧵

В данном случае line-height функционирует как канат, а наша задача – сохранить содержимое (велосипедиста) в равновесии.

Практическое применение полученных знаний

Взаимодействие с инлайн элементами на экране

При работе с инлайн элементами, такими как изображения, использование свойства vertical-align: middle; с типом отображения inline-block создаст гармоничный вид:

HTML Скопировать код <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <img src="image.png" alt="" style="vertical-align: middle;"> Изображение центрировано! </span>

Случаи использования line-height

Избегайте установления жесткой высоты для span при использовании line-height для центрирования. Позвольте внешнему контейнеру определять высоту, а span пусть её наследует.

Обращение с многострочным текстом

Центрировать обширные тексты? Используйте контейнер с inline-block и задайте внутреннему элементу line-height: normal :

HTML Скопировать код <div style="height: 100px; line-height: 100px; display: table-cell; vertical-align: middle;"> <span style="line-height: normal; display: inline-block;"> Многостишие<br>С такими выравниваниями уже искусство </span> </div>

Обработка overflow

Для строки текста, которая должна уместиться в одну линию, примените white-space: nowrap; , чтобы текст не переходил на следующую линию:

CSS Скопировать код .no-break { white-space: nowrap; }

Битва браузеров

Не забывайте об отличиях в отображении в различных браузерах из-за специфики их рендеринга. Убедитесь в универсальности вашего решения.

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