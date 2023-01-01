Вертикальное выравнивание текста в span через CSS#CSS и верстка #Div и спаны #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для вертикального центрирования содержимого внутри
span используйте свойство
display: inline-block; совместно с
vertical-align: middle;. Помимо этого, задайте элементу
span одинаковые значения высоты и
line-height:
<span style="display: inline-block; vertical-align: middle; height: 30px; line-height: 30px;">
Текст идеально отцентрирован!
</span>
Если целью является адаптация дизайна, то комбинирование свойств
display: table-cell и
vertical-align: middle; вертикально центрирует даже крупные текстовые блоки.
Стратегия с применением line-height
Если требуется отцентрировать одну строку текста внутри
span, достаточно задать
line-height, равное высоте контейнера:
<span style="line-height: 50px;">
"Здесь может быть ваш мем"
</span>
Следуя этой методике, высота строки
line-height "совмещается" с высотой контейнера, что позволяет разместить текст ровно по центру.
Современность на стороне Flexbox
Flexbox — исключительно полезный инструмент для адаптивной верстки. Он предоставляет удобные способы для вертикального выравнивания элементов:
.container {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}
<div class="container">
<span>Точно по центру</span>
</div>
Применяя Flexbox для контейнера, мы обеспечиваем лёгкость распределения элементов, не привязывая их к высоте контейнера – это практичное решение для адаптивных интерфейсов.
Визуализация
Процесс вертикального выравнивания элемента
<span> можно ассоциировать с балансированием на канате:
До выравнивания:
🚲<span>🚴♂️</span>🧵 – Велосипедист свисает или стремительно погружается.
После выравнивания:
🧵
⬜️
<span>🚴♂️</span> – Вот он, велосипедист, ровно посередине идеально натянутого каната (line-height).
⬜️
🧵
В данном случае
line-height функционирует как канат, а наша задача – сохранить содержимое (велосипедиста) в равновесии.
Практическое применение полученных знаний
Взаимодействие с инлайн элементами на экране
При работе с инлайн элементами, такими как изображения, использование свойства
vertical-align: middle; с типом отображения
inline-block создаст гармоничный вид:
<span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">
<img src="image.png" alt="" style="vertical-align: middle;">
Изображение центрировано!
</span>
Случаи использования line-height
Избегайте установления жесткой высоты для
span при использовании
line-height для центрирования. Позвольте внешнему контейнеру определять высоту, а
span пусть её наследует.
Обращение с многострочным текстом
Центрировать обширные тексты? Используйте контейнер с
inline-block и задайте внутреннему элементу
line-height: normal:
<div style="height: 100px; line-height: 100px; display: table-cell; vertical-align: middle;">
<span style="line-height: normal; display: inline-block;">
Многостишие<br>С такими выравниваниями уже искусство
</span>
</div>
Обработка overflow
Для строки текста, которая должна уместиться в одну линию, примените
white-space: nowrap;, чтобы текст не переходил на следующую линию:
.no-break {
white-space: nowrap;
}
Битва браузеров
Не забывайте об отличиях в отображении в различных браузерах из-за специфики их рендеринга. Убедитесь в универсальности вашего решения.
Полезные материалы
- vertical-align | CSS-Tricks — Всё о взаимодействии с
vertical-align. Одобрено экспертами CSS.
- vertical-align – CSS | MDN — Глубокое погружение в
vertical-alignв отличной статье на MDN.
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks — Ваш путеводитель в процессе профессионального освоения Flexbox.
- The Definitive Guide to Using Negative Margins — Smashing Magazine — Детальный разбор применения отрицательных маргинов для вертикального выравнивания.
- vertical-align | Codrops — Ознакомьтесь с множеством примеров использования
vertical-align.
- How To Center an Element Vertically | W3Schools — Отличный обучающий материал по вертикальному центрированию от W3Schools.
- Tutorial | DigitalOcean — Незаменимый гайд по выравниванию в CSS для элементов любого размера.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда