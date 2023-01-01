Вертикальное выравнивание текста в Bootstrap таблице: CSS

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Быстрый ответ

Для центрирования содержимого ячеек в таблицах Bootstrap используйте класс .align-middle , применив его к тегам <td> или <th> :

HTML Скопировать код <td class="align-middle">Ваш контент</td>

Данный класс вертикально центрирует содержимое ячеек на основе стандартных стилей CSS, предоставляемых Bootstrap. Если в ячейках размещены изображения или другие элементы, требующие точного позиционирования, задайте им желаемые размеры:

HTML Скопировать код <td class="align-middle"><img src="path-to-image.jpg" alt="Описательный текст" style="height: 100px; width: auto;"></td>

Если стандартные возможности Bootstrap не позволяют достичь требуемого результата, вы можете попытаться переопределить стили, используя напрямую CSS:

CSS Скопировать код #myTable td.align-middle { vertical-align: middle !important; }

<h2 id='Understanding Alignment'>Разбираемся с вертикальным выравниванием</h2>

Вертикальное выравнивание в таблицах — это настоящее искусство, требующее не только знаний, но и определенных навыков, подобно покорению горной вершины: все должно быть под контролем. В этом разделе мы расскажем о способах вертикального выравнивания с использованием класса .align-middle в Bootstrap.

Управление разнородным контентом

Если в ячейке содержатся текст и изображения, учтите следующее:

Используйте фиксированные размеры для изображений, чтобы обеспечить стабильное выравнивание.

Для текста, расположенного рядом с изображениями, примените тег <span> и, при необходимости, дополнительные классы выравнивания.

и, при необходимости, дополнительные классы выравнивания. Для быстрого вертикального позиционирования содержимого в верхней или нижней части ячейки воспользуйтесь классами align-top или align-bottom .

Играем в специфичность

В случаях, когда встроенные классы Bootstrap не обеспечивают нужного результата из-за действия других CSS-правил:

Усилите специфичность вашего CSS-селектора, чтобы он перекрыл стандартные стили.

Осторожно использовайте !important для гарантированного применения необходимых стилей.

Работа с многострочным текстом

При вертикальном выравнивании многострочного текста следует учесть:

Межстрочный интервал значительно влияет на восприятие вертикального выравнивания.

Используйте отступы для коррекции положения многострочного текста без изменения выравнивания однострочного текста.

Визуализация

Визуализируем задачу вертикального выравнивания на примере таблицы Bootstrap:

Markdown Скопировать код ДО ВЫРАВНИВАНИЯ: | 🎈 | 🎈🎈🎈 | 🎈 | | | | 🎈🎈 | | 🎈🎈 | | | ----------------------------- ПОСЛЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ: | 🎈 | 🎈🎈🎈 | 🎈 | | 🎈 | 🎈🎈🎈 | 🎈🎈 | | 🎈🎈 | 🎈🎈🎈 | 🎈🎈 |

Применяя стиль vertical-align: middle; , мы, как бы волшебством, перемещаем все элементы в центр ячеек таблицы:

CSS Скопировать код td { vertical-align: middle; }

Теперь содержимое ячеек совершает парад в честь своего нового положения: строго в центре. 🎈✨

Решаем непредвиденные ситуации

Когда выравнивание не работает

Стили CSS могут саботировать ваши планы на идеальное выравнивание. В такой ситуации воспользуйтесь инструментами разработчика в вашем браузере и предпримите нужные действия.

Адаптивный дизайн – проблема или помощник?

На ограниченном пространстве экранов планшетов и смартфонов таблицы могут выглядеть иначе:

Bootstrap предлагает специализированные инструменты для работы с разными размерами экрана, облегчая адаптацию дизайна.

Bootstrap рекомендует проводить тестирование на различных размерах экрана, чтобы предусмотреть возможные проблемы.

Учёт всех пользователей – принцип доступности

Для обеспечения доступности всем пользователям следует использовать семантический HTML.

Используйте vertical-align: middle; только в случаях, когда ячейка содержит информацию, чтобы избежать нагрузки из-за лишних операций.

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