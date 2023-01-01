Вертикальное выравнивание изображения в div: CSS решение

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Быстрый ответ

Чтобы вертикально центрировать изображение в элементе div при помощи flexbox, вам нужно задать контейнеру свойства display: flex; и align-items: center; . Благодаря этому, содержимое будет центрироваться по вертикали и грамотно адаптироваться к изменению высоты.

CSS Скопировать код .container { display: flex; align-items: center; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <img src="your-image.jpg" alt="Центрированное изображение"/> </div>

Flexbox порадует вас своей универсальностью. Продолжайте чтение, чтобы открыть для себя дополнительные приемы центрирования!

Механика вертикального выравнивания

Вертикальное выравнивание элементов — это одна из стандартных задач в CSS. Давайте рассмотрим основные методы, которые сделают этот процесс столь же приятным, как и прогулка по парку.

Метод 1: Выравнивание при помощи inline-block и псевдоэлемента

Создайте псевдоэлемент, установите его как display: inline-block; и присвойте vertical-align: middle; , чтобы изображение было центрировано как по вертикали, так и горизонтали.

CSS Скопировать код .container::before { content: ''; display: inline-block; vertical-align: middle; }

Метод 2: Сохранение соотношения сторон с помощью padding

Используйте padding-top или padding-bottom , задавая эти значения в процентах, для получения требуемого соотношения сторон.

CSS Скопировать код .container { height: 0; padding-bottom: 56.25%; }

Метод 3: Точное центрирование с использованием position и transform

Примените комбинацию свойств position: absolute; и transform: translate для точного и правильного размещения изображения.

CSS Скопировать код .image { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Продвинутые техники

Для повышения мастерства работы с CSS воспользуйтесь следующими продвинутыми методиками.

Техника 1: Использование display table для ностальгирования

Для тех, кто скучает по временам, предшествующим появлению flexbox, можно предложить display-модель table

CSS Скопировать код .container { display: table; width: 100%; } .container img { display: table-cell; vertical-align: middle; }

Техника 2: Кроссбраузерное вертикальное выравнивание при использовании flexbox и max-height

Для достижения стабильного выравнивания в различных браузерах можно применить сочетание flexbox с max-height:

CSS Скопировать код img { max-height: 100%; max-width: 100%; object-fit: contain; }

Техника 3: Сохранение соотношения сторон изображений

Для того чтобы при масштабировании изображения сохраняли свое соотношение сторон, используйте следующие свойства:

CSS Скопировать код .aspect-ratio { position: relative; width: 100%; padding-top: 56.25%; } .aspect-ratio img { position: absolute; width: 100%; height: 100%; }

Визуализация

Представим элемент div как основание, а изображение – как растение. Вне зависимости от изменения размеров растения (изображения), оно всегда остается на своем месте, стабильно центрировано на основании (div):

Markdown Скопировать код Основание (div): <div style="height: 100%;"> Растение (изображение): <img src="tree.jpg" alt="Дерево" style="max-height: 100%; margin: auto;"> </div>

И ваше растение всегда будет устойчиво к любым ураганам изменений! 🌳

Тонкая настройка

Хотите довести свой дизайн до идеала? Обратите внимание на следующие детали:

Совет 1: Удаление пробелов во встроенных элементах

Избавьтесь от пробелов, сделав размер шрифта в контейнере равным нулю.

CSS Скопировать код .container { font-size: 0; } .container img { font-size: initial; }

Совет 2: Центрирование изображений различного размера

Центрируйте изображения с различными размерами, используя свойства с процентными значениями или transform.

CSS Скопировать код img.small { margin-top: calc(50% – 10em); } img.large { transform: translateY(-50%); }

Совет 3: Ограничивайте размеры изображений внутри контейнера

Заботьтесь о том, чтобы изображения не выходили за пределы своего контейнера, используя max-height и max-width .

CSS Скопировать код .image-contained { max-height: 100%; max-width: 100%; }

Шаблоны и полезные ресурсы

Когда создается ощущение, что нас программирует не только логика, но и вдохновение:

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